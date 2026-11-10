Ομόνοια: Εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο επεξεργασίας και εμπορίας κλεμμένου χαλκού - Δύο συλλήψεις

Snapshot Στην Ομόνο εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο επεξεργασίας και εμπορίας κλεμμένου χαλκού με δύο συλλήψεις.

Οι συλληφθέντες, ηλικίας 34 και 33 ετών, ήταν κλεπταποδόχοι που αποκόμιζαν παράνομο όφελος από την επεξεργασία χαλκού κυρίως από κλοπές.

Ο 34χρονος δεν διέθετε άδεια λειτουργίας εργαστηρίου και δεν τηρούνταν περιβαλλοντικά μέτρα κατά την επεξεργασία των καλωδίων.

Κατασχέθηκαν μηχάνημα κοπής καλωδίων, ποσότητα καθαρού χαλκού, πλήθος καλωδίων και μικροποσότητα κάνναβης.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Ομόνοιας. Snapshot powered by AI

Παράνομο χώρο επεξεργασίας και εμπορίας μετάλλων εντόπισαν αστυνομικοί της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, έπειτα από επιχείρηση στην περιοχή της Ομόνοιας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 34 και 33 ετών, ενώ κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πλήθος καλωδίων χαλκού και μηχάνημα κοπής και αποφλοίωσης καλωδίων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 34χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε τη στιγμή που, με τη χρήση ειδικών εργαλείων, απογύμνωνε καλώδια για την ανάκτηση χαλκού. Παράλληλα, συνελήφθη ένας 33χρονος Έλληνας, ο οποίος εντοπίστηκε να κρατά βαλίτσα που περιείχε ποσότητα χαλκού και καλωδίων.

Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες ήταν κλεπταποδόχοι και αποκόμιζαν παράνομο περιουσιακό όφελος από την επεξεργασία χαλκού, που προέρχονταν, κατά κύριο λόγο, από κλοπές.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο 34χρονος δεν διέθετε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου επεξεργασίας μετάλλων, ενώ η επεξεργασία των καλωδίων γινόταν χωρίς τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

Κατά την έρευνα στον χώρο κατασχέθηκαν μηχάνημα κοπής και αποφλοίωσης καλωδίων χαλκού, ποσότητα καθαρού χαλκού, πλήθος καλωδίων χαλκού, καθώς και μικροποσότητα κάνναβης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας.

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