Snapshot Το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα έως τις 21 Δεκεμβρίου, με το ποσό να εξαρτάται από τον μισθό, το διάστημα εργασίας και τις κρατήσεις.

Ολόκληρο το Δώρο δικαιούνται όσοι εργάστηκαν συνεχώς από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ όσοι προσλήφθηκαν μετά λαμβάνουν αναλογικό ποσό.

Το Δώρο υπολογίζεται ως ένας μηνιαίος μισθός προσαυξημένος κατά 4,1666%, με αναλογικό υπολογισμό για όσους εργάστηκαν λιγότερο από οκτώ μήνες.

Η κανονική άδεια δεν μειώνει το Δώρο, ενώ η ασθένεια και η πρόωρη αποχώρηση επηρεάζουν τον υπολογισμό ανάλογα με τις συνθήκες και τον χρόνο εργασίας.

Σε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου έως την 21η Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας. Snapshot powered by AI

Έως τις 21 Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβληθεί στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα το Δώρο Χριστουγέννων, με το ποσό να διαφοροποιείται ανάλογα με τον μισθό, το διάστημα απασχόλησης και τις νόμιμες κρατήσεις.

Ποιοι δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων

Ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όσοι διατήρησαν συνεχή εργασιακή σχέση με τον εργοδότη τους από 1η Μαΐου έως και 31 Δεκεμβρίου 2026. Όσο όμως προσλήφθηκαν μετά την 1η Μαΐου λαμβάνουν το ποσό που αναλογεί στο διάστημα εργασίας τους.

Η χορήγηση του δώρου είναι υποχρεωτική για όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από το αν απασχολούνται με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, καθώς και από το αν εργάζονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο.

Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων

Για τους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν σε όλο το διάστημα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Δώρο αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό, με προσαύξηση 4,1666% λόγω του συντελεστή αδείας.

Υπολογίστε εδώ το δώρο Χριστουγέννων

Επομένως, οι συνολικές μικτές αποδοχές του Δώρου διαμορφώνονται περίπου στο 104,17% του μηνιαίου μισθού.

Για όσους δεν συμπλήρωσαν ολόκληρο το οκτάμηνο, εφαρμόζεται αναλογικός υπολογισμός. Ειδικότερα, για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασιακής σχέσης αντιστοιχούν τα 2/25 του μηνιαίου μισθού, με την προβλεπόμενη προσαύξηση.

Τι ισχύει για άδειες, ασθένεια και αποχώρηση από την εργασία

Στον υπολογισμό του Δώρου λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές των εργαζομένων. Σε αυτές είναι δυνατόν να συνυπολογίζονται πρόσθετες αμοιβές, όπως υπερωρίες και νυχτερινά, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η κανονική άδεια δεν επηρεάζει αρνητικά το δικαίωμα στο Δώρο, καθώς συνυπολογίζεται κανονικά.

Για τις περιόδους ασθένειας ισχύει διαφορετικό καθεστώς, καθώς η αντιμετώπισή τους εξαρτάται από το αν και για πόσο διάστημα καταβλήθηκε επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα.

Η πρόωρη αποχώρηση από την εργασία δεν συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος. Όσοι παραιτηθούν ή απολυθούν πριν τις 31 Δεκεμβρίου, δικαιούνται την αναλογία του Δώρου που αντιστοιχεί στον χρόνο διατήρησης της εργασιακής τους σχέσης.

Τι να κάνουν οι εργαζόμενοι αν δεν το λάβουν

Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν νωρίτερα από την 21η Δεκεμβρίου, ωστόσο δεν μπορούν να παραλείψουν την καταβολή του ή να την αντικαταστήσουν με παροχή σε είδος.

Εάν το ποσό δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας και να υποβάλουν σχετική καταγγελία.

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