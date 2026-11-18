Snapshot Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων ζητά παράταση της μεταβατικής διάταξης του νόμου 5303/2026 έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Η παράταση αφορά την προθεσμία αποδοχής παλαιών κληρονομιών με το ευεργέτημα της απογραφής, που λήγει σε λίγες ημέρες.

Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα σε κληρονόμους να αποδεχθούν κληρονομιά πριν από τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον δεν έχει γίνει αναγκαστική εκτέλεση ή έκπτωση από το ευεργέτημα.

Η διάταξη δεν έχει γίνει ευρέως γνωστή και πολλοί πολίτες αναζητούν τώρα νομική ενημέρωση για τα δικαιώματά τους. Snapshot powered by AI

Την παράταση της προθεσμίας που προβλέπει το νέο Κληρονομικό Δίκαιο για την αποδοχή παλαιών κληρονομιών με το ευεργέτημα της απογραφής ζητεί από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος.

Με επιστολή του προς τον υπουργό, ο κ. Κουτσόλαμπρος προτείνει η μεταβατική διάταξη του νόμου 5303/2026 να παραμείνει σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 30 Ιουνίου 2027, καθώς η προβλεπόμενη εξάμηνη προθεσμία ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, ενώ σημαντικός αριθμός πολιτών δεν έχει ενημερωθεί για τη δυνατότητα που τους παρέχεται.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά κληρονόμους προσώπων που έχουν αποβιώσει πριν από τη δημοσίευση του νόμου και οι οποίοι δεν είχαν δηλώσει εμπρόθεσμα ότι αποδέχονται την κληρονομιά με το ευεργέτημα της απογραφής.

Με τη μεταβατική διάταξη τους δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσουν στη διαδικασία απογραφής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει προηγηθεί πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της ατομικής τους περιουσίας και δεν συντρέχει λόγος έκπτωσης από το ευεργέτημα.

Ο πρόεδρος της Ολομέλειας υπογραμμίζει ότι η ρύθμιση, παρότι αφορά χιλιάδες πολίτες, δεν έχει γίνει ευρέως γνωστή. Όπως αναφέρει, η διαπίστωση αυτή προκύπτει και από τις περιπτώσεις πολιτών που απευθύνονται το τελευταίο διάστημα σε δικηγόρους, αναζητώντας ενημέρωση για το δικαίωμα που τους παρέχει ο νέος νόμος.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η Ολομέλεια θεωρεί αναγκαία την παράταση της προθεσμίας, ώστε να δοθεί στους ενδιαφερόμενους ο απαραίτητος χρόνος να ενημερωθούν και να αξιοποιήσουν τη μεταβατική ρύθμιση.

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