Κληρονομιές: Σε ψηφιακή πλατφόρμα, όλη η περιουσία και οι οφειλές

Τι αλλάζει στην ενημέρωση των κληρονόμων για τις κληρονομιές – Όσα αναφέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης

Παναγιώτης Βελισσάρης, Επιμέλεια

Κληρονομιές: Σε ψηφιακή πλατφόρμα, όλη η περιουσία και οι οφειλές
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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  • Το υπουργείο Δικαιοσύνης θεσπίζει ψηφιακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει όλη την περιουσία και τις οφειλές των κληρονομιών.
  • Οι κληρονόμοι θα έχουν πρόσβαση με μία αίτηση σε στοιχεία από φορολογικές αρχές, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και κτηματολογικά γραφεία.
  • Η πλατφόρμα θα απεικονίζει πλήρως το ενεργητικό (ακίνητα, τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύσεις) και το παθητικό (οφειλές, δάνεια, χρέη).
  • Οι διαδικασίες θα τηρούν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας και προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον GDPR.
  • Το νομικό πλαίσιο διαμορφώνεται από ομάδα εργασίας με νομικούς και δικαστικούς υπό την προεδρία του καθηγητή Γ. Λέκκα.
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Νέο, ολοκληρωμένο πλαίσιο που αναμορφώνει τις διαδικασίες και τον τρόπο ενημέρωσης των κληρονόμων ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε θα θεσπιστούν ψηφιακά εργαλεία και ενιαίες διαδικασίες που θα εξασφαλίζουν την ταχύτατη απεικόνιση της περιουσιακής κατάστασης.

Οι βασικοί πυλώνες της νέας νομοθεσίας θα περιλαμβάνουν:

  1. Δημιουργία Κεντρικής Ψηφιακής Πλατφόρμας Κληρονομιάς: Οι πιστοποιημένοι κληρονόμοι θα αποκτούν, με μία μόνο αίτηση, πρόσβαση σε μια ενιαία ψηφιακή πύλη. Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει δεδομένα από τη φορολογική διοίκηση, τα τραπεζικά ιδρύματα, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα υποθηκοφυλακεία/κτηματολογικά γραφεία.
  2. Καθολική Απεικόνιση Ενεργητικού και Παθητικού: Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφόρηση που θα περιλαμβάνει:
    -Ενεργητικό: Ακίνητη περιουσία, τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και εταιρικά μερίδια.
    -Παθητικό: Οφειλές προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, e-EFKA), δάνεια και κάρτες σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και λοιπά βεβαιωμένα χρέη προς τρίτους.
  3. Αυστηρά Πρωτόκολλα Ασφάλειας και Προστασίας Δεδομένων: Οι νέες διαδικασίες θα εναρμονίζονται με τις αυστηρότερες προδιαγραφές προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Το νομικό πλαίσιο θα διαμορφωθεί από ομάδα εργασίας οποία απαρτίζεται από διακεκριμένους νομικούς, δικαστικούς λειτουργούς και υπηρεσιακά στελέχη, υπό την προεδρία του Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεωργίου Λέκκα.

«Με τη μεταρρύθμιση αυτή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης κάνει ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, στηρίζοντας έμπρακτα τον πολίτη, στοχεύοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας, την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και την εμπέδωση της ασφάλειας του δικαίου στις κληρονομικές σχέσεις, προσαρμόζοντας το κληρονομικό δίκαιο στις κοινωνικές απαιτήσεις με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών δυνατοτήτων», σημειώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης στην ανακοίνωσή του.

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