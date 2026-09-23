Ιταλία: Νεκρός 22χρονος εργάτης μετά από πτώση στο Κολοσσαίο

Snapshot Ο 22χρονος εργάτης Αντρέα Μορέτι σκοτώθηκε από πτώση ενώ εγκαθιστούσε φωτισμό στο Κολοσσαίο.

Παρά την άμεση βοήθεια των διασωστών, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού και η πρωθυπουργός εξέφρασαν συλλυπητήρια και καταδίκασαν το τραγικό γεγονός.

Η προγραμματισμένη εκδήλωση στις 27 Σεπτεμβρίου ακυρώθηκε ως ένδειξη πένθους.

Ο νεαρός καταγόταν από το Κρογκναλέτο και ο πατέρας του είχε επίσης υποστεί σοβαρό εργατικό ατύχημα. Snapshot powered by AI

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 22χρονος εργάτης στο Κολοσσαίο, στην πρωτεύουσα της Ιταλίας, το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου.

Ο Αντρέα Μορέτι εργαζόταν μέσα στο αρχαίο μνημείο για να εγκαταστήσει το νέο σύστημα φωτισμού, λόγω επερχόμενης εκδήλωσης. Ο 22χρονος ήταν έμπειρος εργάτης βράχων, ένα δύσκολο επάγγελμα όπου χρειάζεται οι εργαζόμενοι να δουλεύουν δεμένοι με σκοινιά για να φτάσουν σημεία όπου δεν μπορούν να τοποθετηθούν σκαλωσιές.

Από άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ο 22χρονος έπεσε από ύψος 10 μέτρων στο κενό και έχασε τη ζωή του.

Παρά την έγκαιρη άφιξη ασθενοφόρου και διασωστών, ο άτυχος νέος είχε τραυματιστεί θανάσιμα, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν το θάνατό του.

Ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού, Αλεσάντρο Τζούλι μετέβη στο Κολοσσαίο και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του νεαρού εργάτη.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τόνισε, σε μήνυμά της, ότι «το να χάνεις την ζωή σου στα είκοσι δύο σου χρόνια είναι απαράδεκτο, ακόμη περισσότερο όταν αυτό συμβαίνει στον χώρο εργασίας σου».

Ο νέος εργάτης καταγόταν από το χωριό Κρογκναλέτο, στην επαρχία του Τεράμο και είχε τρεις αδερφές. Σύμφωνα με τη La Stampa, ο πατέρας του που ήταν επίσης εργάτης, έχασε ένα πόδι εξαιτίας ατυχήματος εν ώρα εργασίας.

Η προγραμματισμένη για της 27 Σεπτεμβρίου εκδήλωση ακυρώθηκε ως ένδειξη πένθους.

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