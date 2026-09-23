Τα ελληνικά γιουβαρλάκια ανάμεσα στις 50 καλύτερες σούπες του κόσμου – Ποια θέση κατέκτησαν

Η ελληνική συνταγή που κέρδισε μια θέση ανάμεσα στις καλύτερες σούπες του κόσμου από το Taste Atlas

Ανθή Κουρεντζή

Τα ελληνικά γιουβαρλάκια ανάμεσα στις 50 καλύτερες σούπες του κόσμου – Ποια θέση κατέκτησαν
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τα ελληνικά γιουβαρλάκια κατατάχθηκαν 40ή ανάμεσα στις 50 καλύτερες σούπες του κόσμου σύμφωνα με το TasteAtlas.
  • Η σούπα vori-vori της Παραγουάης κατέλαβε την πρώτη θέση με βαθμολογία 4,7/5.
  • Η ελληνική σούπα χαρακτηρίζεται από αφράτες μπαλίτσες κιμά με ρύζι και μυρωδικά σε ζωμό, με αυγολέμονο που δίνει βελούδινη υφή και λεμονάτη οξύτητα.
  • Η λίστα περιλαμβάνει σούπες από διάφορες χώρες, με έντονη παρουσία από την Ασία και εκπροσώπηση της Ευρώπης μέσω της φινλανδικής lohikeitto.
  • Υπάρχει γευστική συγγένεια μεταξύ των ελληνικών γιουβαρλακιών και της πρώτης σούπας vori-vori, καθώς και οι δύο βασίζονται σε μικρές μπαλίτσες μαγειρεμένες σε ζωμό.
Snapshot powered by AI

Από τους αρωματικούς ζωμούς της Ασίας μέχρι τις χορταστικές συνταγές της Λατινικής Αμερικής, η σούπα αποτελεί έναν μικρό γαστρονομικό θησαυρό που αλλάζει πρόσωπο από χώρα σε χώρα.

Άλλοτε πικάντικη και πληθωρική, άλλοτε φίνα και βελούδινη, κουβαλά μέσα της την παράδοση, τις πρώτες ύλες και τις γευστικές συνήθειες κάθε τόπου.

Το TasteAtlas επιχείρησε να χαρτογραφήσει αυτόν τον πλούσιο κόσμο, παρουσιάζοντας τις 50 καλύτερες σούπες του πλανήτη. Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε το παραδοσιακό vori-vori της Παραγουάης, όμως μια θέση στη λίστα κέρδισε και η ελληνική κουζίνα. Τα αγαπημένα γιουβαρλάκια, με τον αρωματικό ζωμό και το βελούδινο αυγολέμονο, κατέλαβαν την 40ή θέση, φέρνοντας τη νοστιμιά του ελληνικού οικογενειακού τραπεζιού στο διεθνές γαστρονομικό προσκήνιο.

Η Παραγουάη στην κορυφή: Ένας ζωμός με γεύση παράδοσης

Το vori-vori, με βαθμολογία 4,7 στα 5, είναι η μεγάλη πρωταγωνίστρια της κατάταξης. Η παραδοσιακή σούπα της Παραγουάης συνδυάζει μικρές μπάλες από καλαμποκάλευρο και τυρί με έναν αρωματικό ζωμό, που συνήθως περιλαμβάνει κοτόπουλο, λαχανικά και μυρωδικά.

Τα ζυμαράκια μαγειρεύονται μέσα στον ζωμό, απορροφώντας τη γεύση του και χαρίζοντας στο πιάτο την ιδιαίτερη, πλούσια υφή του. Πρόκειται για ένα φαγητό που έχει τις ρίζες του στην καθημερινή κουζίνα της χώρας και παραμένει συνδεδεμένο με τη θαλπωρή του σπιτικού τραπεζιού.

Από το Γκαζιαντέπ στην Τζακάρτα: Οι γεύσεις που συμπληρώνουν το βάθρο

Στη δεύτερη θέση, με βαθμολογία 4,5, βρίσκεται η beyran çorbası από το Γκαζιαντέπ της Τουρκίας. Το αρνί, το ρύζι, το σκόρδο και τα καυτερά μπαχαρικά δημιουργούν έναν έντονο ζωμό, ο οποίος παραδοσιακά σερβίρεται ακόμη και ως πρωινό.

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η soto Betawi από την Ινδονησία. Με μοσχαρίσιο κρέας, γάλα καρύδας και ένα σύνθετο μείγμα μπαχαρικών, η σούπα της Τζακάρτα προσφέρει μια διαφορετική εκδοχή της comfort food φιλοσοφίας: πλούσια, αρωματική και βαθιά συνδεδεμένη με τον τόπο καταγωγής της.

Οι 10 καλύτερες σούπες του κόσμου

Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης του TasteAtlas, που ενημερώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, συνθέτει έναν μικρό γαστρονομικό άτλαντα.

  • Vori-vori – Παραγουάη: 4,7/5
  • Beyran çorbası – Τουρκία: 4,5/5
  • Soto Betawi – Ινδονησία: 4,4/5
  • Yokohama-style ramen – Ιαπωνία: 4,4/5
  • Tonkotsu ramen – Ιαπωνία: 4,4/5
  • Sinigang na baboy – Φιλιππίνες: 4,4/5
  • Tom kha gai – Ταϊλάνδη: 4,4/5
  • Lanzhou lamian – Κίνα: 4,4/5
  • Lohikeitto – Φινλανδία: 4,4/5
  • Caldo de queso – Μεξικό: 4,4/5

Η Ασία έχει ιδιαίτερα έντονη παρουσία, από το ιαπωνικό ramen με τον πλούσιο ζωμό χοιρινού έως την ταϊλανδέζικη tom kha gai, όπου το γάλα καρύδας συναντά το κοτόπουλο, το λεμονόχορτο και το γκάλανγκαλ. Η Ευρώπη εκπροσωπείται στην πρώτη δεκάδα από τη φινλανδική lohikeitto, μια βελούδινη σούπα με σολομό, πατάτες, κρέμα και άνηθο.

Τα γιουβαρλάκια στην 40ή θέση: Η ελληνική γεύση που ταξίδεψε στον κόσμο

Και κάπου ανάμεσα στους εξωτικούς ζωμούς, τα ασιατικά noodles και τις πολύπλοκες συνθέσεις μπαχαρικών, υπάρχει μια γεύση που για τους Έλληνες μυρίζει σπίτι: τα γιουβαρλάκια.

Με βαθμολογία 4,3 στα 5, η αγαπημένη ελληνική σούπα καταλαμβάνει την 40ή θέση της παγκόσμιας λίστας.

giouvarlakia.png

Αφράτα γιουβαρλάκια από κιμά, ρύζι και μυρωδικά σιγομαγειρεύονται στον ζωμό, προτού το αυγολέμονο δώσει στο πιάτο τη χαρακτηριστική βελούδινη υφή και τη δροσερή, λεμονάτη οξύτητά του.

Η γοητεία τους βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την ισορροπία. Στην απλότητα των υλικών, στη θαλπωρή της σπιτικής μαγειρικής και στη γεύση που πολλοί έχουν συνδέσει με τις οικογενειακές Κυριακές και τα πρώτα κρύα του χειμώνα.

Ενδιαφέρον έχει και η γευστική συγγένεια με τη σούπα που κατέκτησε την πρώτη θέση: τόσο τα ελληνικά γιουβαρλάκια όσο και το παραγουανό vori-vori βασίζονται σε μικρές, χορταστικές μπαλίτσες που μαγειρεύονται μέσα σε ζωμό. Διαφορετικά υλικά και διαφορετικές τεχνικές, αλλά η ίδια φιλοσοφία ενός πιάτου φτιαγμένου για να μοιράζεται.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:11ΕΛΛΑΔΑ

Χάκαραν τη Skroutz Last Mile: Ποια δεδομένα επηρεάστηκαν - Η ανακοίνωση της εταιρείας για το συμβάν

14:09ΥΓΕΙΑ

Αρνό Ντενί: Οι παρενέργειες του πλέγματος για βουβωνοκήλη, οι αφόρητοι πόνοι και η ευθανασία

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Τα ελληνικά γιουβαρλάκια ανάμεσα στις 50 καλύτερες σούπες του κόσμου – Ποια θέση κατέκτησαν

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα-δολοφονία: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 25χρονης- Η έκκληση της οικογένειάς της

13:40ANNOUNCEMENTS

«Amita. Πάντα Εδώ.»: Η νέα επικοινωνιακή καμπάνια της Amita με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

13:38LIFESTYLE

Σίλια Κριθαριώτη: Στο «Vogue World» του Μιλάνου με Χάιντι Κλουμ, Τζένιφερ Λόπεζ και Μόνικα Μπελούτσι

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στο Δίστρατο Κόνιτσας - Επιχειρεί ελικόπτερο

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Δικαίωμα των πολιτών η πρόσβαση σε ασφαλείς, ανοικτούς δημόσιους χώρους»

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 18χρονος μετά από σύγκρουση ΙΧ με μηχανή

13:23LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ – Το βίντεο από τις προετοιμασίες

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν την εκπομπή;»: Η απάντηση Άδωνι σε ερώτημα για πιθανή κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό Μητσοτάκη και το «καλά, πλάκα έκανα»

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άσυλο: Κατακόρυφη πτώση στις αναγνωρίσεις – Από 72% το 2024 στο 37% το 2026

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Θλίψη για τον 53χρονο Νίκο που έχασε τη ζωή του με «γουρούνα»– Ήταν πατέρας τριών κοριτσιών

13:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Τσίπρα: «Επιμένει στα λεφτόδεντρα - Ξέχασε το "παραϋπουργείο Δικαιοσύνης"»

13:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ποιοι απαλλάσσονται από τη δήλωση για timologio και myDATAapp

13:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή κατά Συρεγγέλα: Τα γνωρίζετε αυτά εσείς, στην ΕΥΠ δεν υπηρετούσατε;

13:11ANNOUNCEMENTS

Κωνσταντίνος Καρέτσας στο Allwyn Game Time: Το όραμα του για την Εθνική και το μήνυμα από τον Άγγελο

12:55LIFESTYLE

Η Έλα Λάνγκλεϊ «εκθρόνισε» τη Μαράια Κάρεϊ: Το τραγούδι που έγραψε ιστορία στα αμερικανικά charts αφήνοντας πίσω το «All I Want For Christmas Is You»

12:51ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των ΓΕΛ στις επαναληπτικές εξετάσεις

12:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης στο Newsbomb.gr: Ο Μητσοτάκης είναι ο μόνος που έχει σχέδιο με αρχή, μέση και τέλος - Ο Τσίπρας προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:39LIFESTYLE

Ο ανιψιός του Γιώργου Μαζωνάκη συγκινεί το διαδίκτυο ερμηνεύοντας το «Ώρες Μικρές» - «Το DNA συνεχίζεται»

08:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγωνία για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ - Τι δείχνει το GFS για το Σαββατόβραδο

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας με μεγάλη δυναμική - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Όλα τα μηνύματα που αντάλλαξαν Γάκα-Κομιανός για τον Μαζωνάκη - « Ο Γιώργος δεν είναι καλά...»

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για μικρό κορίτσι στον Πύργο: «Μαμά, έλα γρήγορα… με κυνηγούν για να με σκοτώσουν» - Ρομά καταδίωκαν 12χρονη

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα-δολοφονία: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 25χρονης- Η έκκληση της οικογένειάς της

12:15ΕΛΛΑΔΑ

SOS από Σαρηγιάννη για τη ρύπανση στον Κηφισό: Αυξημένες συγκεντρώσεις μολύβδου, αρσενικού, υδραργύρου και νικελίου – Οι ρίποι φτάνουν έως το Σαρωνικό

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα επιδείνωση - Η προειδοποίηση Αρναούτογλου και η τάση για τον Οκτώβρη

11:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σφοδρή μάχη στη βραδινή ζώνη – Ποιοι παίρνουν προβάδισμα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η γραμματέας του ιατρείου «καίει» τη Γάκα - Κατέθεσε ότι την πήρε τηλέφωνο πριν μιλήσει στις αρχές - Τι της ζήτησε

08:51LIFESTYLE

GNTM: Ξέσπασε σε κλάματα διαγωνιζόμενη μετά τα σχόλια της επιτροπής για τη σιλουέτα της - Βίντεο

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν την εκπομπή;»: Η απάντηση Άδωνι σε ερώτημα για πιθανή κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό Μητσοτάκη και το «καλά, πλάκα έκανα»

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Σε τι τιμή θα φτάσει ο τενεκές

12:13LIFESTYLE

Τηλεθέαση - πρωινή ζώνη: Η πρώτη θέση κρίθηκε στον πόντο

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Θλίψη για τον 53χρονο Νίκο που έχασε τη ζωή του με «γουρούνα»– Ήταν πατέρας τριών κοριτσιών

10:30WHAT THE FACT

Γυναίκα υποστηρίζει πως εντόπισε την «οικογένεια» του Τέρατος του Λοχ Νες μέσω του Google Earth

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στη Μάλαγα: Πυροβόλησαν άνδρα στο πρόσωπο σε γεμάτο εστιατόριο – Πανικόβλητοι οι πελάτες έτρεχαν να σωθούν

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Νέα καταγγελία για Γάκα-Θεοδωρόπουλο: Εκμεταλλεύονταν οικογένειες τοξικοεξαρτημένων για 11.000€ - «Είναι λαμόγια»

09:22WHAT THE FACT

Τέλος τα κλασικά air fryer - Αυτή είναι η συσκευή που θα αντικαταστήσει σε όλες τις κουζίνες

13:38LIFESTYLE

Σίλια Κριθαριώτη: Στο «Vogue World» του Μιλάνου με Χάιντι Κλουμ, Τζένιφερ Λόπεζ και Μόνικα Μπελούτσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ