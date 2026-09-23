Τα ελληνικά γιουβαρλάκια ανάμεσα στις 50 καλύτερες σούπες του κόσμου – Ποια θέση κατέκτησαν

Snapshot Τα ελληνικά γιουβαρλάκια κατατάχθηκαν 40ή ανάμεσα στις 50 καλύτερες σούπες του κόσμου σύμφωνα με το TasteAtlas.

Η σούπα vori-vori της Παραγουάης κατέλαβε την πρώτη θέση με βαθμολογία 4,7/5.

Η ελληνική σούπα χαρακτηρίζεται από αφράτες μπαλίτσες κιμά με ρύζι και μυρωδικά σε ζωμό, με αυγολέμονο που δίνει βελούδινη υφή και λεμονάτη οξύτητα.

Η λίστα περιλαμβάνει σούπες από διάφορες χώρες, με έντονη παρουσία από την Ασία και εκπροσώπηση της Ευρώπης μέσω της φινλανδικής lohikeitto.

Υπάρχει γευστική συγγένεια μεταξύ των ελληνικών γιουβαρλακιών και της πρώτης σούπας vori-vori, καθώς και οι δύο βασίζονται σε μικρές μπαλίτσες μαγειρεμένες σε ζωμό. Snapshot powered by AI

Από τους αρωματικούς ζωμούς της Ασίας μέχρι τις χορταστικές συνταγές της Λατινικής Αμερικής, η σούπα αποτελεί έναν μικρό γαστρονομικό θησαυρό που αλλάζει πρόσωπο από χώρα σε χώρα.

Άλλοτε πικάντικη και πληθωρική, άλλοτε φίνα και βελούδινη, κουβαλά μέσα της την παράδοση, τις πρώτες ύλες και τις γευστικές συνήθειες κάθε τόπου.

Το TasteAtlas επιχείρησε να χαρτογραφήσει αυτόν τον πλούσιο κόσμο, παρουσιάζοντας τις 50 καλύτερες σούπες του πλανήτη. Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε το παραδοσιακό vori-vori της Παραγουάης, όμως μια θέση στη λίστα κέρδισε και η ελληνική κουζίνα. Τα αγαπημένα γιουβαρλάκια, με τον αρωματικό ζωμό και το βελούδινο αυγολέμονο, κατέλαβαν την 40ή θέση, φέρνοντας τη νοστιμιά του ελληνικού οικογενειακού τραπεζιού στο διεθνές γαστρονομικό προσκήνιο.

Here are the 50 best soups in the world: https://t.co/FnFQ70WlUr



Soups appear in almost every cuisine, in countless forms: clear or creamy, light or filling, served hot or cold. Some are simple broths, while others contain enough meat, vegetables, noodles, or dumplings to count… pic.twitter.com/NFjI6LvbG3 — TasteAtlas (@TasteAtlas) September 21, 2026

Η Παραγουάη στην κορυφή: Ένας ζωμός με γεύση παράδοσης

Το vori-vori, με βαθμολογία 4,7 στα 5, είναι η μεγάλη πρωταγωνίστρια της κατάταξης. Η παραδοσιακή σούπα της Παραγουάης συνδυάζει μικρές μπάλες από καλαμποκάλευρο και τυρί με έναν αρωματικό ζωμό, που συνήθως περιλαμβάνει κοτόπουλο, λαχανικά και μυρωδικά.

Τα ζυμαράκια μαγειρεύονται μέσα στον ζωμό, απορροφώντας τη γεύση του και χαρίζοντας στο πιάτο την ιδιαίτερη, πλούσια υφή του. Πρόκειται για ένα φαγητό που έχει τις ρίζες του στην καθημερινή κουζίνα της χώρας και παραμένει συνδεδεμένο με τη θαλπωρή του σπιτικού τραπεζιού.

Από το Γκαζιαντέπ στην Τζακάρτα: Οι γεύσεις που συμπληρώνουν το βάθρο

Στη δεύτερη θέση, με βαθμολογία 4,5, βρίσκεται η beyran çorbası από το Γκαζιαντέπ της Τουρκίας. Το αρνί, το ρύζι, το σκόρδο και τα καυτερά μπαχαρικά δημιουργούν έναν έντονο ζωμό, ο οποίος παραδοσιακά σερβίρεται ακόμη και ως πρωινό.

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η soto Betawi από την Ινδονησία. Με μοσχαρίσιο κρέας, γάλα καρύδας και ένα σύνθετο μείγμα μπαχαρικών, η σούπα της Τζακάρτα προσφέρει μια διαφορετική εκδοχή της comfort food φιλοσοφίας: πλούσια, αρωματική και βαθιά συνδεδεμένη με τον τόπο καταγωγής της.

Οι 10 καλύτερες σούπες του κόσμου

Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης του TasteAtlas, που ενημερώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, συνθέτει έναν μικρό γαστρονομικό άτλαντα.

Vori-vori – Παραγουάη: 4,7/5

Beyran çorbası – Τουρκία: 4,5/5

Soto Betawi – Ινδονησία: 4,4/5

Yokohama-style ramen – Ιαπωνία: 4,4/5

Tonkotsu ramen – Ιαπωνία: 4,4/5

Sinigang na baboy – Φιλιππίνες: 4,4/5

Tom kha gai – Ταϊλάνδη: 4,4/5

Lanzhou lamian – Κίνα: 4,4/5

Lohikeitto – Φινλανδία: 4,4/5

Caldo de queso – Μεξικό: 4,4/5

Η Ασία έχει ιδιαίτερα έντονη παρουσία, από το ιαπωνικό ramen με τον πλούσιο ζωμό χοιρινού έως την ταϊλανδέζικη tom kha gai, όπου το γάλα καρύδας συναντά το κοτόπουλο, το λεμονόχορτο και το γκάλανγκαλ. Η Ευρώπη εκπροσωπείται στην πρώτη δεκάδα από τη φινλανδική lohikeitto, μια βελούδινη σούπα με σολομό, πατάτες, κρέμα και άνηθο.

Τα γιουβαρλάκια στην 40ή θέση: Η ελληνική γεύση που ταξίδεψε στον κόσμο

Και κάπου ανάμεσα στους εξωτικούς ζωμούς, τα ασιατικά noodles και τις πολύπλοκες συνθέσεις μπαχαρικών, υπάρχει μια γεύση που για τους Έλληνες μυρίζει σπίτι: τα γιουβαρλάκια.

Με βαθμολογία 4,3 στα 5, η αγαπημένη ελληνική σούπα καταλαμβάνει την 40ή θέση της παγκόσμιας λίστας.

Αφράτα γιουβαρλάκια από κιμά, ρύζι και μυρωδικά σιγομαγειρεύονται στον ζωμό, προτού το αυγολέμονο δώσει στο πιάτο τη χαρακτηριστική βελούδινη υφή και τη δροσερή, λεμονάτη οξύτητά του.

Η γοητεία τους βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την ισορροπία. Στην απλότητα των υλικών, στη θαλπωρή της σπιτικής μαγειρικής και στη γεύση που πολλοί έχουν συνδέσει με τις οικογενειακές Κυριακές και τα πρώτα κρύα του χειμώνα.

Ενδιαφέρον έχει και η γευστική συγγένεια με τη σούπα που κατέκτησε την πρώτη θέση: τόσο τα ελληνικά γιουβαρλάκια όσο και το παραγουανό vori-vori βασίζονται σε μικρές, χορταστικές μπαλίτσες που μαγειρεύονται μέσα σε ζωμό. Διαφορετικά υλικά και διαφορετικές τεχνικές, αλλά η ίδια φιλοσοφία ενός πιάτου φτιαγμένου για να μοιράζεται.

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