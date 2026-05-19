Στην «κορυφή» των παγκόσμιων τυριών η γραβιέρα Νάξου - Ποια άλλα ελληνικά τυριά είναι στη λίστα

Η ελληνική γαστρονομία συνεχίζει να σαρώνει τις διεθνείς διακρίσεις, με τα παραδοσιακά μας προϊόντα να κερδίζουν τις εντυπώσεις των γευσιγνωστών σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη φορά, ο παγκόσμιος γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas έδωσε την πρωτιά σε ένα από τα πιο αγαπημένα ελληνικά προϊόντα, αναδεικνύοντας τη Γραβιέρα Νάξου ως το κορυφαίο σκληρό τυρί στον κόσμο.

Το διάσημο κυκλαδίτικο τυρί κατάφερε να ξεπεράσει παραδοσιακές δυνάμεις της τυροκομίας, όπως η Γαλλία και η Ιταλία, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία του και αποδεικνύοντας την ανώτερη ποιότητα των ελληνικών ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) προϊόντων.

Το «χρυσό» τυρί των Κυκλάδων

Η Γραβιέρα Νάξου ξεχώρισε για την ιδιαίτερη γεύση της, η οποία οφείλεται στο ντόπιο αγελαδινό γάλα (με μικρές προσθήκες προβείου ή γίδινου) και στα βότανα του νησιού με τα οποία τρέφονται τα ζώα. Η γλυκιά, βουτυρένια γεύση της και η απαλή της υφή κατέκτησαν τους κριτικούς και τους χρήστες της πλατφόρμας, χαρίζοντάς της την πολυπόθητη πρώτη θέση.

Ποια άλλα ελληνικά τυρία είναι στη λίστα

Η επιτυχία της Ελλάδας όμως δεν σταματά εκεί. Η χώρα μας κατέκτησε και άλλες θέσεις στη λίστα του Taste Atlas, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική τυροκομική παράδοση είναι από τις ισχυρότερες παγκοσμίως.

Σε ακόμα μία από τις υψηλότερες θέσεις, και συγκεκριμένα στην 3η, βρέθηκε και η Γραβιέρα Κρήτης, ενώ την 5η και την 6η θέση κατέκτησαν η Κεφαλογραβιέρα και το Μετσοβόνε, με τέσσερα τυριά να βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα.

Στην πρώτη εικοσάδα βρέθηκαν ακόμα τρία τυριά: Σαν Μιχάλη (11η), Λαδοτύρι Μυτιλήνης (14η) και Γραβιέρα Αγράφων (16η), ενώ στην 21η θέση βρέθηκε και το Κεφαλοτύρι.

Here are the 50 best hard cheeses in the world: https://t.co/L6S1BsHQO2 pic.twitter.com/7maZL1rFML — TasteAtlas (@TasteAtlas) May 19, 2026

