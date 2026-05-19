Στην «κορυφή» των παγκόσμιων τυριών η γραβιέρα Νάξου - Ποια άλλα ελληνικά τυριά είναι στη λίστα

Κεφαλογραβιέρα, Μετσοβόνε, Σαν Μιχάλη, επίσης στη λίστα του Taste Atlas

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Στην «κορυφή» των παγκόσμιων τυριών η γραβιέρα Νάξου - Ποια άλλα ελληνικά τυριά είναι στη λίστα

Φωτογραφία αρχείου

LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Γραβιέρα Νάξου αναδείχθηκε ως το κορυφαίο σκληρό τυρί στον κόσμο από τον γαστρονομικό οδηγό Taste Atlas.
  • Η ιδιαίτερη γεύση της Γραβιέρας Νάξου οφείλεται στο ντόπιο αγελαδινό γάλα και τα βότανα που τρέφονται τα ζώα στο νησί.
  • Η Γραβιέρα Κρήτης κατέλαβε την 3η θέση, ενώ η Κεφαλογραβιέρα και το Μετσοβόνε βρέθηκαν στην 5η και 6η θέση αντίστοιχα.
  • Τρία ακόμα ελληνικά τυριά, Σαν Μιχάλη, Λαδοτύρι Μυτιλήνης και Γραβιέρα Αγράφων, βρίσκονται στην πρώτη εικοσάδα της παγκόσμιας κατάταξης.
  • Το Κεφαλοτύρι κατέλαβε την 21η θέση στη λίστα με τα 50 καλύτερα σκληρά τυριά παγκοσμίως.
Snapshot powered by AI

Η ελληνική γαστρονομία συνεχίζει να σαρώνει τις διεθνείς διακρίσεις, με τα παραδοσιακά μας προϊόντα να κερδίζουν τις εντυπώσεις των γευσιγνωστών σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη φορά, ο παγκόσμιος γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas έδωσε την πρωτιά σε ένα από τα πιο αγαπημένα ελληνικά προϊόντα, αναδεικνύοντας τη Γραβιέρα Νάξου ως το κορυφαίο σκληρό τυρί στον κόσμο.

Το διάσημο κυκλαδίτικο τυρί κατάφερε να ξεπεράσει παραδοσιακές δυνάμεις της τυροκομίας, όπως η Γαλλία και η Ιταλία, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία του και αποδεικνύοντας την ανώτερη ποιότητα των ελληνικών ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) προϊόντων.

Το «χρυσό» τυρί των Κυκλάδων

Η Γραβιέρα Νάξου ξεχώρισε για την ιδιαίτερη γεύση της, η οποία οφείλεται στο ντόπιο αγελαδινό γάλα (με μικρές προσθήκες προβείου ή γίδινου) και στα βότανα του νησιού με τα οποία τρέφονται τα ζώα. Η γλυκιά, βουτυρένια γεύση της και η απαλή της υφή κατέκτησαν τους κριτικούς και τους χρήστες της πλατφόρμας, χαρίζοντάς της την πολυπόθητη πρώτη θέση.

Ποια άλλα ελληνικά τυρία είναι στη λίστα

Η επιτυχία της Ελλάδας όμως δεν σταματά εκεί. Η χώρα μας κατέκτησε και άλλες θέσεις στη λίστα του Taste Atlas, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική τυροκομική παράδοση είναι από τις ισχυρότερες παγκοσμίως.

Σε ακόμα μία από τις υψηλότερες θέσεις, και συγκεκριμένα στην 3η, βρέθηκε και η Γραβιέρα Κρήτης, ενώ την και την θέση κατέκτησαν η Κεφαλογραβιέρα και το Μετσοβόνε, με τέσσερα τυριά να βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα.

Στην πρώτη εικοσάδα βρέθηκαν ακόμα τρία τυριά: Σαν Μιχάλη (11η), Λαδοτύρι Μυτιλήνης (14η) και Γραβιέρα Αγράφων (16η), ενώ στην 21η θέση βρέθηκε και το Κεφαλοτύρι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:51ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Εκτροπή βυτιοφόρου με καύσιμα – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός

14:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Πότε πληρώνονται - Οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

14:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπλε Σελήνη: Πότε και τι ώρα θα δούμε τη δεύτερη πανσέληνο του Μαΐου

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Πηγές Πυροσβεστικής για οσμή αερίου - «Δεν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλη βλάβη»

14:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξιχνιάστηκε απάτη με λεία 4.000 ευρώ στην Αιγιαλεία

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Έντονη οσμή αερίου στην Αττική: Η ανακοίνωση του Δήμου Νέας Σμύρνης

14:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Κομισιόν σε Τουρκία: «Μηδενική ανοχή» στην παράνομη αλιεία

14:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ξέσπασμα χαράς! Πάει με το Πράσινο Ακρωτήρι στο Μουντιάλ 2026 κι οι συμπαίκτες του «τρελάθηκαν» (vd)

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Ανασύρθηκαν οι δύο πρώτες σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών που πέθαναν σε κατάδυση

14:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και πόσο διαρκούν

14:06LIFESTYLE

Emily in Paris στη Μύκονο: Πίσω από μαύρες ομπρέλες η Lily Collins για να αποφύγει τους παπαράτσι

14:05MEETING POINT

Τα προβλήματα της κυβέρνησης, το τανγκό της κεντροαριστεράς, οι αναταράξεις στη δεξιά πολυκατοικία

13:59ΕΥ ΖΗΝ

Τι κάνει για το έντερο ένα ρόφημα με φλοιό ψυλλίου σε χυμό ροδιού

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Νοσοκομείο Βέροιας: Άνδρας πήδηξε από τον 4ο όροφο της Καρδιολογικής

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο περιστατικό στην Πετρούπολη: Μεθυσμένος πατέρας άφησε τα παιδιά του 2 και 4 ετών στο δρόμο

13:39ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πάνω από 5,3 δισ. αχρησιμοποίητα κινητά: Το «Confidence Gap» κρατά τις συσκευές στα συρτάρια

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αναστάτωση σε Νότια προάστια λόγω έντονης οσμής αερίου - Εκκενώνονται σχολεία

13:32LIFESTYLE

Στην «κορυφή» των παγκόσμιων τυριών η γραβιέρα Νάξου - Ποια άλλα ελληνικά τυριά είναι στη λίστα

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία απειλεί τη Λετονία και την κατηγορεί ότι βοηθάει την Ουκρανία για επιθέσεις σε βάρος της

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ 2026: Οι δικαιούχοι, η διάρκεια του προγράμματος και το ύψος του voucher

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:37ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αναστάτωση σε Νότια προάστια λόγω έντονης οσμής αερίου - Εκκενώνονται σχολεία

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

10:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

14:27WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Άνδρας παγιδέυτηκε σε κυλιόμενες σκάλες και πέθανε στη Βοστώνη - Αδιάφοροι οι περαστικοί που περνούσαν δίπλα του

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Mango: Ο Τζόναθαν Άντιτς συνελήφθη για τον θάνατο του πατέρα του, Ισάκ Άντιτς

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Έντονη οσμή αερίου στην Αττική: Η ανακοίνωση του Δήμου Νέας Σμύρνης

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο περιστατικό στην Πετρούπολη: Μεθυσμένος πατέρας άφησε τα παιδιά του 2 και 4 ετών στο δρόμο

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Τους καταδίωξα τραυματισμένη μέχρι τον καταυλισμό» - Η γυναίκα που έπεσε θύμα επίθεσης και ληστείας μιλά για τον εφιάλτη που βίωσε

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Καταφύγιο-«φάντασμα» στη λεωφόρο Συγγρού – Εντοπίστηκε σε εργοτάξιο ξενοδοχείου, «άγνωστη η τύχη του» - Δείτε αποκλειστικές εικόνες

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Πηγές Πυροσβεστικής για οσμή αερίου - «Δεν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλη βλάβη»

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Νοσοκομείο Βέροιας: Άνδρας πήδηξε από τον 4ο όροφο της Καρδιολογικής

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάρπαθος: Απόφαση για μεταστάθμευση ζεύγους Mirage 2000-5 - Γιατί απομακρύνονται τα Patriot - Tι θα γίνει με τα F-16 στην Κύπρο

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Τοπάλ Οσμάν: Ο «άνθρωπος» του Κεμάλ που ευθύνεται για τις σφαγές 70.000 Ποντίων

14:06LIFESTYLE

Emily in Paris στη Μύκονο: Πίσω από μαύρες ομπρέλες η Lily Collins για να αποφύγει τους παπαράτσι

14:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Κομισιόν σε Τουρκία: «Μηδενική ανοχή» στην παράνομη αλιεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ