Απίστευτο περιστατικό στην Πετρούπολη: Μεθυσμένος πατέρας άφησε τα παιδιά του 2 και 4 ετών στο δρόμο

Ένα απίστευτο περιστατικό διαδραματίστηκε το βράδυ της Δευτέρας 18 Μαϊου στην Πετρούπολη, καθώς γύρω στις 20:00 στην συμβολή των οδών Δωδεκανήσου και Κολοκοτρώνη, ένας άνδρας που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ άφησε τα δύο παιδιά του, ηλικίας 2 και 4 ετών, μόνα τους στον δρόμο.

Μάλιστα ο άνδρας αφού εγκατέλειψε τα παιδιά στο σημείο, άρχισε να τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ωστόσο, γείτονας που είδε το περιστατικό, κάλεσε την Αστυνομία και σύντομα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, εντόπισαν λίγο πιο πάνω τον πατέρα τον οποίο συνέλαβαν και παρέδωσαν τα παιδιά στην μητέρα τους.

Ο 34χρονος πατέρας αντιμετωπίζει την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.