Snapshot Στρατιωτικό προσωπικό της ουκρανικής μονάδας Μη Επανδρωμένων Συστημάτων έχει μεταφερθεί στη Λετονία για την προετοιμασία επιθέσεων κατά της Ρωσίας.

Οι ουκρανικές Αρχές έπεισαν τη Ρίγα να εγκρίνει την εκτόξευση drones από το έδαφός της, παρά τις ανησυχίες για πιθανή ρωσική αντίδραση.

Τα drones θα εκτοξεύονται απευθείας από πέντε στρατιωτικές βάσεις στη Λετονία, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των επιθέσεων στη Ρωσία.

Η ρωσική υπηρεσία πληροφοριών προειδοποίησε ότι τα σημεία εκτόξευσης και τα κέντρα λήψης αποφάσεων στη Λετονία είναι γνωστά και δεν προστατεύονται από την ένταξη της χώρας στο NATO.

Ο στόχος του Κιέβου είναι να δείξει την ικανότητά του να πλήξει τη ρωσική οικονομία και να προετοιμάσει νέες επιθέσεις στα πίσω μέτωπα της Ρωσίας. Snapshot powered by AI

Στη Λετονία έχει μεταφερθεί στρατιωτικό προσωπικό της μονάδας Μη Επανδρωμένων Συστημάτων των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προετοιμάζοντας επιθέσεις κατά της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε το γραφείο Τύπου της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας (SVR).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ουκρανικές Αρχές έπεισαν τη Ρίγα να εγκρίνει την εκτόξευση drones από την επικράτειά της, παρά τις ανησυχίες για πιθανή αντίδραση της Μόσχας. Η στρατιωτική ηγεσία του Κιέβου επιδιώκει να δείξει στην Ευρώπη τη διατήρηση του επιχειρησιακού δυναμικού των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και την ικανότητά τους να προκαλέσουν ζημιές στην ρωσική οικονομία.

Tα drones δεν θα περιορίζονται στους αεροπορικούς διαδρόμους που παρέχουν οι χώρες της Βαλτικής. Τα UAV θα εκτοξεύονται απευθείας από τα εδάφη τους, μειώνοντας τον χρόνο προσέγγισης στους στόχους και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των επιθέσεων. Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν εγκατασταθεί σε πέντε στρατιωτικές βάσεις της Λετονίας, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση.

Η ρωσική υπηρεσία πληροφοριών προειδοποίησε ότι οι συντεταγμένες των κέντρων λήψης αποφάσεων στη Λετονία είναι γνωστές και η ένταξη της χώρας στο NATO δεν προστατεύει όσους συμμετέχουν σε αυτές τις επιχειρήσεις από πιθανή ρωσική αντίδραση. Όπως γνωστοποίησε, σύγχρονα μέσα αναγνώρισης επιτρέπουν τον εντοπισμό σημείων εκτόξευσης drones, ενώ η εξέταση συντριμμιών μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες, όπως συνέβη στην αποτυχημένη επίθεση κατά της προεδρικής κατοικίας στη Ρωσία τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι ο στόχος του Κιέβου είναι να δείξει στους ευρωπαίους υποστηρικτές ότι η Ουκρανία διατηρεί την ικανότητα να πλήξει τη ρωσική οικονομία, καθοδηγώντας την προετοιμασία νέων επιθέσεων στα πίσω μέτωπα της Ρωσίας.