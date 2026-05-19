Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας - Την ξυλοκόπησαν και την πέταξαν σε χαντάκι

Μια σοκαριστική υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την Πάτρα, εκεί που μια γυναίκα έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού, με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο νοσοκομείο.

Η Ανδριάνα Φωτακοπούλου, μητέρα τριών παιδιών και παλιά πρωταθλήτρια στίβου, η οποία διατηρεί με τον σύζυγό της Βασίλη Ράγκο κατάστημα με είδη κιγκαλερίας στο κέντρο της Πάτρας, δέχθηκε άγρια επίθεση από αγνώστους -ο ένας κουκουλοφόρος και οι άλλοι δύο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ανήλικοι- με αποτέλεσμα να διακομισθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο με σοβαρό τραυματισμό.

Όπως αναφέρει το pelop.gr η κυρία Φωτακοπούλου επέστρεφε στο σπίτι της από το νεκροταφείο του Νέου Σουλίου, επιβαίνοντας στο αυτοκίνητό της κι έκανε μια μικρή στάση στη συμβολή των οδών Ρυακίου και Διακίδη, λίγο πριν από τη γέφυρα που περνάει επάνω από την Περιμετρική.

Εκεί δέχθηκε το αιφνιδιαστικό και αποτρόπαιο χτύπημα με κοτρώνες και ξύλα, με τους δράστες να σπάνε το παράθυρο του συνοδηγού του οχήματος της άτυχης γυναίκας, να επιτίθενται συντονισμένα στην ίδια και να αρπάζουν την τσάντα της μέσα από το αμάξι.

Μετά το αρχικό σοκ, η Ανδριάνα Φωτακοπούλου προσπάθησε να αντιδράσει, όμως δέχθηκε κλοτσιές και σπρωξιές και πάνω στο κυνηγητό βρέθηκε πεσμένη σε ένα χαντάκι, εκεί όπου υπέστη σοβαρό τραυματισμό, με τους αγνώστους να διασχίζουν και τα δύο ρεύματα της Περιμετρικής και να εξαφανίζονται -σύμφωνα με μαρτυρίες- προς την πλευρά του καταυλισμού των Ρομά.

«Μου επιτέθηκαν με βάρβαρο τρόπο»

«Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που μου συνέβη», δήλωσε στην Πελοπόννησο η Ανδριάνα Φωτακοπούλου, η οποία μόλις είχε επιστρέψει από αγώνες στίβου βετεράνων στη Νάουσα. «Πήγα στο νεκροταφείο να ανάψω ένα κεράκι στη μνήμη των γονιών μου. Δεν μπόρεσα να πάω την προηγούμενη Κυριακή που ήταν η Γιορτή της Μητέρας κι ένιωθα ότι τους το χρωστούσα. Το είχα μέσα μου. Επιστρέφοντας, έκανα μια στάση για να βγάλω μια φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα του Πατραϊκού, καθώς το σημείο είναι πανοραμικό. Εκεί μου επιτέθηκαν απρόκλητα και αιφνιδιαστικά, με αυτόν τον άγριο και βάρβαρο τρόπο. Είμαι χάλια ψυχολογικά και πονάω σε όλο μου το κορμί. Εχω μώλωπες σε χέρια, πλάτη και πόδια. Μου έκλεψαν χρήματα, κλειδιά, δεν μπορώ να κάνω τις δουλειές μου, να φροντίσω τις υποχρεώσεις μου, έχω περάσει μια απίστευτη ταλαιπωρία. Λίγο πριν είχε περάσει από το σημείο και μια κυρία με ένα σκυλάκι. Θα μπορούσε κι εκείνη να είχε δεχθεί επίθεση. Το κακό έχει παραγίνει και οι αρμόδιοι πρέπει να κάνουν κάτι για την ασφάλειά μας».

Η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε για το συμβάν κι έσπευσε άμεσα στο σημείο, προσπαθώντας να εντοπίσει τους δράστες, οι οποίοι είχαν εξαφανιστεί με τα τελευταία τους ίχνη να εντοπίζονται στον δρόμο που οδηγεί στον καταυλισμό. Η τσάντα βρέθηκε πεταμένη και άδεια κι όπως είπε και η παθούσα ευτυχώς δεν έλειπαν πολύτιμα έγγραφα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, αντίστοιχα περιστατικά έχουν συμβεί και στο παρελθόν.