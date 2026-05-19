Κίνηση τώρα: Τρία τροχαία στην κάθοδο κι ένα στην άνοδο του Κηφισού - Πού αλλού έχει προβλήματα

Τροχαία ατυχήματα δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την κίνηση των οχημάτων στον Κηφισό, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο.

Για άλλη μια μέρα οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή μέχρι να φτάσουν στους τελικούς τους προορισμούς μιας και η κίνηση είναι αυξημένη σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες.

Στον Κηφισό, καταγράφονται τρία τροχαία ατυχήματα στην κάθοδο, ένα στη Μεταμόρφωση, ένα στους Αγίους Αναργύρους κι ένα στο Αιγάλεω λίγο πριν την έξοδο για Κόρινθο. Στην άνοδο, το συμβάν εντοπίζεται στο ύψος των Σεπολίων.

Στο κόκκινο η κίνηση από Σκαραμαγκά μέχρι Χαϊδάρι, στο λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή και στα δύο ρεύματα από Αλίμου μέχρι Φάληρο, στην Ελευθερίου Βενιζέλου από Ηλιούπολη μέχρι Κατεχάκη, ενώ τρακάρισμα έχει φρακάρει ολόκληρη την Εθνική Αντιστάσεως.

Ίδια εικόνα παρουσιάζει η άνοδος και η κάθοδος της Κηφισίας, η Μεσογείων, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Συγγρού, η Βασιλίσσης Όλγας.

Τέλος στο κόκκινο και η Αττική Οδός από Ζεφύρι μέχρι Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ενώ πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας μέχρι Εθνική Οδό.