«Σκάνε» μεταγραφές στην ψυχαγωγία – Μετά την Μπέττυ Μαγγίρα, «κλειδώνουν» Καραβάτου και Φερεντίνος

Η ενημέρωση ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια το προηγούμενο διάστημα, καθώς η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ απασχόλησε έντονα. Όμως, η ψυχαγωγία και οι μεταγραφές στο εν λόγω μετερίζι… παίρνουν ξανά προβάδισμα με τις εξελίξεις να είναι ενδιαφέρουσες.

Μετά την υπογραφή συμβολαίου ανάμεσα στην Μπέττυ Μαγγίρα και το STAR για τον νέο κύκλο του «GNTM», σειρά έχουν η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος. Οι δύο παρουσιαστές ετοιμάζονται να περάσουν το κατώφλι της ΕΡΤ, έχοντας δώσει ήδη τα χέρια με την διοίκηση για τη νέα εποχή του «Στούντιο 4».

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, στο τέλος της τρέχουσας χρονιάς, θα αποχαιρετήσουν τη δημόσια τηλεόραση για να βρεθούν στον ΣΚΑΪ. Αν και πολλά είχαν ακουστεί για τους αντικαταστάτες τους και υπήρχαν φήμες για τη Δανάη Μπάρκα, τελικά η επιλογή των ανθρώπων της ΕΡΤ αποδεικνύεται εξαιρετικά δυνατή. Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος, έχοντας αποδείξει τη χημεία τους στα ερτζιανά, θα γίνουν και τηλεοπτικό ζευγάρι αναλαμβάνοντας μία εκπομπή που ήδη έχει κερδίσει το στοίχημα της επιτυχίας.

Οι δυο τους, ικανότατοι και με σημαντικούς σταθμούς στο ενεργητικό τους, θα κληθούν να φέρουν αέρα ανανέωσης στο «Στούντιο 4» διατηρώντας βέβαια την ταυτότητα του μαγκαζίνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συμβόλαιο του Χρήστου Φερεντίνου με τον ΣΚΑΪ λήγει τον Ιούνιο, ενώ έχουν ολοκληρωθεί τα επεισόδια του «Wall».

Ο Χρήστος Φερεντίνος

Η Κατερίνα Καραβάτου

Στην περίπτωση της Κατερίνας Καραβάτου, τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα! Η οικοδέσποινα της ζώνης του Σαββατοκύριακου έχει συμβόλαιο έως τον Οκτώβριο κι έτσι οι δύο πλευρές θα πρέπει γρηγορότερα να λύσουν τη συνεργασία τους. Βέβαια, ίσως η εν λόγω εξέλιξη βγάζει από τη δύσκολη θέση και τους ανθρώπους του Αμαρουσίου, που σκέφτονται πλέον σοβαρά να «βάλουν» στον πάγο την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Μην ξεχνάμε, επίσης, ότι το εν λόγω δίδυμο υπήρχε και στο μυαλό του ΑΝΤ1, αλλά το deal δεν προχώρησε με αποτέλεσμα να τους «κλέψει» η ΕΡΤ.













