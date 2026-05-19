Παναθηναϊκός: Αλλαγή φιλοσοφίας με νεαρό και φιλόδοξο προπονητή - Φαβορί ο Δανός Νέστρουπ

Το προφίλ που θέλει ο Παναθηναϊκός από τον νέο προπονητή του και γιατί ο Γιάκομπ Νέστρουπ «συμπληρώνει» τα περισσότερα... κουτάκια με τα «θέλω» των «πράσινων».

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός: Αλλαγή φιλοσοφίας με νεαρό και φιλόδοξο προπονητή - Φαβορί ο Δανός Νέστρουπ
EPA/Mads Claus Rasmussen
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό και ήδη οι «πράσινοι» εντείνουν τις επαφές για τον αντικαταστάτη του.

Αυτό που απομένει είναι μια συνάντηση με τον Ισπανό και τους εκπροσώπους του, προκειμένου να καθοριστεί το ύψος της αποζημίωσης και ο τρόπος καταβολής της προκειμένου να ανακοινωθεί το διαζύγιο.

Στέφανος Κοτσόλης και Φράνκο Μπαλντίνι έχουν αποφασίσει να πάνε σε κάτι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με αυτό που πρέσβευε ο Ράφα Μπενίτεθ.

Το Τριφύλλι θέλει να επενδύσει σε έναν νεαρό προπονητή, με φιλοδοξίες να κατακτήσει τίτλους και να αφήσει τη σφραγίδα του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Απαραίτητο, είναι να έχει επιθετικούς προσανατολισμούς στο στιλ παιχνιδιού του, αλλά και να έχει «γεύση» από πρωταθλητισμό και την πίεση που υπάρχει σε αυτούς τους συλλόγους.

Μία από τις λύσεις που εξετάζει ο Παναθηναϊκός για την επόμενη μέρα στον πάγκο του είναι και ο Γιάκομπ Νέστρουπ, τον οποίο γνωρίζει καλά ο Κάρλος Ζέκα, αλλά και ο Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος έχει καλό δίκτυο πληροφοριών στη Σκανδιναβία.

Και η αλήθεια είναι πως βλέποντας το προφίλ και την καριέρα του, συμπληρώνει πολλά από τα... κουτάκια στα «θέλω» του Παναθηναϊκού.

Ποιος είναι ο Νέστρουπ

Πρόκειται για έναν 38χρονο τεχνικό, γεννημένο στην Κοπεγχάγη της Δανίας. Ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο, παίζοντας στις ακαδημίες της Κοπεγχάγης, στη Στάβανγκερ (Νορβηγία), στη Χαφναρφιόρντουρ (Ισλανδία) και στη Φρέμαντ Αμάγκερ (Δανία).

Ωστόσο, λόγω τραυματισμών κι ενός τροχαίου ολοκλήρωσε την καριέρα του σε ηλικία μόλις 23 ετών.

Το πάθος του για το ποδόσφαιρο ήταν μεγάλο και δυο χρόνια αργότερα ξεκίνησε την προπονητική, πιάνοντας δουλειά στις ακαδημίες της Κοπεγχάγης. Έμεινε εκεί για πέντε χρόνια και το 2018 έπιασε δουλειά ως βοηθός στην πρώτη ομάδα. Σε αυτό το πόστο έμεινε για έναν χρόνο, καθώς του δόθηκε η ευκαιρία να εργαστεί ως πρώτος προπονητής στην Βίμπουργκ.

Εκεί βρέθηκε για ενάμιση χρόνο μετρώντας 30 νίκες, 13 ισοπαλίες και 9 ήττες σε 52 παιχνίδια με γκολ 112-61 υπέρ και αγαπημένο σχηματισμό το 4-4-2. Κατέκτησε τον τρίτλο στη δεύτερη κατηγορία της Νορβηγίας και την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία, όμως στα μισά της επόμενης σεζόν αποχώρησε.

Κι αυτό γιατί επέστρεψε στην Κοπεγχάγη ως βοηθός του Γενς Θόρουπ, μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2022 όταν και προάχθηκε σε πρώτο προπονητή.

Παρέμεινε στον πάγκο της ομάδας για μία τετραετία κερδίζοντας δύο νταμπλ τις σεζόν 2022-2023 και 2024-2025.

Φέτος, ωστόσο, αποχώρησε τον περασμένο Μάρτιο, καθώς τερμάτισε μόλις στην 7η θέση στο πρωτάθλημα, χάνοντας το Κύπελλο στον τελικό από την Μίντιλαντ, ενώ στο Τσάμπιονς Λιγκ έμεινε στην 31η θέση.

Το αγαπημένο του 4-4-2 και ο Ζέκα

Ο 38χρονος Δανός, λάτρης του 4-4-2 και του επιθετικού ποδοσφαίρου έχει εξαιρετική σχέση με τον Πορτογάλο τιμ μάνατζερ του Τριφυλλιού, καθώς είχαν συνεργαστεί στη Κοπεγχάγη, από την οποία ο νεαρός προπονητής αποχώρησε τον περασμένο Μάρτιο.

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις που είχε κάνει ο Ζέκα τον Σεπτέμβριο του 2022, λίγες ημέρες μετά την πρόσληψη του Νέστρουπ από την Κοπεγχάγη, εκφράζοντας την ικανοποίηση του, για τον τρόπο που εργάζεται.

«Ο Νέστρουπ είναι ένας άμεσος και απαιτητικός προπονητής, ο οποίος δεν ικανοποιείται με τίποτα λιγότερο από το 100% της προσπάθειας και της συγκέντρωσης όλων μας. Ταυτόχρονα, είναι πολύ ειλικρινής και μπορείς να μιλήσεις μαζί του για όλα που απασχολούν το γκρουπ. Είχαμε ποιοτικές προπονήσεις και συναντήσεις μαζί του», είχε πει ο Πορτογάλος.

Από την πλευρά του ο Δανός τεχνικός είχε δηλώσει για τον Ζέκα, μετά τον δεύτερο σοβαρό τραυματισμό του: «Όλη η ομάδα είναι επηρεασμένη από αυτό που συνέβη και σκεφτόμαστε τις συνέπειες για τον Κάρλος. Είναι τραγικό ένας τόσο σπουδαίος παίκτης και μια ακόμη πιο σπουδαία προσωπικότητα να παθαίνει έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό. Δίνει καθημερινά τα πάντα για την ομάδα, ειδικά σε δύσκολες περιόδους. Στα 33 του, υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό πέρσι και είναι δύσκολο να επιστρέψεις σε αυτή την ηλικία, αλλά χάρη στον χαρακτήρα του επέστρεψε στην ομάδα. Τον αγκάλιασα, αλλά δε μιλήσαμε. Ήταν πολύ αναστατωμένος».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:12ΕΛΛΑΔΑ

Φονικό τροχαίο στην Ρόδο: «Μάνα και κόρη πήγαιναν μαζί για μπάνιο»

07:10ΜΑΝΤΕΙΟ

Στάση αναμονής από Μαξίμου για Καρυστιανού, Έρχεται ρωσικό κόμμα; Δεύτερος στο σεξ, Μετωπική στον ΣΥΡΙΖΑ

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Τραγικός θάνατος για 33χρονη τουρίστρια – Την καταπλάκωσε ελέφαντας που πάλευε με άλλον ελέφαντα

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Μαξίμου σηκώνει το γάντι μετά το Συνέδριο της ΝΔ και ανοίγει μέτωπο με Τσίπρα – Καρυστιανού

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Πώς το μακελειό στα Βορίζια οδήγησε στην οικογενειακή «μαφία» των εκβιασμών και των παράνομων επιδοτήσεων

06:57ΚΟΣΜΟΣ

Patriot στην Τουρκία στέλνουν οι Γερμανοί - Ολοένα και πιο κοντά Άγκυρα και Βερολίνο

06:52LIFESTYLE

«Σκάνε» μεταγραφές στην ψυχαγωγία – Μετά την Μπέττυ Μαγγίρα, «κλειδώνουν» Καραβάτου και Φερεντίνος

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Μαΐου

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Αλλαγή φιλοσοφίας με νεαρό και φιλόδοξο προπονητή - Φαβορί ο Δανός Νέστρουπ

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν είναι έτοιμο να εγκαταλείψει το εμπλουτισμένο ουράνιο μόνο υπό έναν όρο

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «πάγωσε» την επίθεση στο Ιράν και δίνει χώρο στις διαπραγματεύσεις – Νέα ιρανική πρόταση στο «τραπέζι» και απειλές από την Τεχεράνη

06:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (19/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σπάνιο φαινόμενο: Αστρονόμοι κατέγραψαν την ξαφνική αφύπνιση μιας γιγάντιας μαύρης τρύπας

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 81.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 22 Μαΐου

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:08LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 19 Μαΐου

04:44ΚΟΣΜΟΣ

Παρέμβαση Μέρκελ: Επικρίνει την έλλειψη διπλωματικών προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία

04:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 19 Μαΐου

03:56ΚΟΣΜΟΣ

Προκλητικό μήνυμα Ρεζαΐ προς Τραμπ: «Βάζει τελεσίγραφα και μετά τα ακυρώνει μόνος του»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρα του

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν είναι έτοιμο να εγκαταλείψει το εμπλουτισμένο ουράνιο μόνο υπό έναν όρο

21:41LIFESTYLE

Ένα λάθος στην κολονοσκόπηση της έκοψε την όρεξη για σεξ: Συγκλονίζει η διάσημη ηθοποιός Έιμι Σούμερ

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νικητές των «Βραβείων Δημήτρης Χορν» και «Μελίνα Μερκούρη» οι Βασίλης Μπούτσικος και Έβελυν Ασουάντ

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Πώς το μακελειό στα Βορίζια οδήγησε στην οικογενειακή «μαφία» των εκβιασμών και των παράνομων επιδοτήσεων

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Αλλαγή φιλοσοφίας με νεαρό και φιλόδοξο προπονητή - Φαβορί ο Δανός Νέστρουπ

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία σπείρας που εξαπατούσε πολίτες – Πάνω από 120.000 ευρώ η λεία τους

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Κύκλωμα ξυλοκοπούσε αγρότες για να παίρνει «χρυσές» επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Όποιος δεν λύγιζε, έτρωγε ξύλο»

14:27WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «πάγωσε» την επίθεση στο Ιράν και δίνει χώρο στις διαπραγματεύσεις – Νέα ιρανική πρόταση στο «τραπέζι» και απειλές από την Τεχεράνη

18:37LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ποιος στρέφει το όπλο του στον Νικόλα;

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό βίντεο από το τροχαίο στην Αφάντου της Ρόδου που σκοτώθηκαν μητέρα και κόρη - Η BMW που τις εμβόλισε κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Με ανοιξιάτικες «καταιγιδο-εκπλήξεις» η εβδομάδα – Πτώση της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ