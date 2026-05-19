Σπάνιο φαινόμενο: Αστρονόμοι κατέγραψαν την ξαφνική αφύπνιση μιας γιγάντιας μαύρης τρύπας

Ένα σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο εντοπίστηκε στο διάστημα: μια υπερμεγέθης μαύρη τρύπα, αδρανής για πάνω από 100 εκατομμύρια χρόνια, ξαφνικά κατέστη ενεργή.

Σύμφωνα με το επιστημονικό περιοδικό Astronomy & Astrophysics, το αντικείμενο βρίσκεται στο κέντρο του γαλαξία J1007+3540.

Μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας, η μαύρη τρύπα άρχισε να εκπέμπει ισχυρούς πίδακες - ρεύματα θερμού πλάσματος που εξαπλώθηκαν στο διάστημα για απόσταση σχεδόν 1 εκατομμυρίου ετών φωτός.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύονται στο «ScienceDaily», οι ερευνητές συγκρίνουν αυτή τη διαδικασία με μια μεγάλης κλίμακας έκρηξη ενός κοσμικού ηφαιστείου.

Οι επιστήμονες κατάφεραν να καταγράψουν την αφύπνιση του κοσμικού γίγαντα χάρη στο συντονισμένο έργο ενός δικτύου ραδιοτηλεσκοπίων που βρίσκονται στην Ολλανδία και την Ινδία.

Η αύξηση της δραστηριότητας αποτέλεσε έκπληξη για την επιστημονική κοινότητα, καθώς τέτοια αντικείμενα μπορούν να παραμείνουν σταθερά και ανενεργά για αιώνες.

Οι τρέχουσες παρατηρήσεις μας επιτρέπουν να μελετήσουμε λεπτομερώς τους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαύρων τρυπών και της περιβάλλουσας ύλης κατά τη στιγμή της μετάβασής τους στην ενεργό φάση.

Οι αστρονόμοι τονίζουν ότι η μαύρη τρύπα που ξύπνησε στον γαλαξία J1007+3540 βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση από το Ηλιακό Σύστημα και δεν αποτελεί καμία απειλή για τη Γη.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν να συνεχίσουν τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιώντας διεθνή διαστημικά και επίγεια αστεροσκοπεία για να κατανοήσουν τις ακριβείς αιτίες μιας τόσο απότομης απελευθέρωσης ενέργειας στις αρχές του 2026.

