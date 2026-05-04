Ανακαλύφθηκε ένας πλανήτης τύπου «σούπερ-Γη» - Κοντά αλλά θέλουμε 15.000 χρόνια να τον φτάσουμε

Οι αστρονόμοι επιβεβαίωσαν την ύπαρξη ενός πλανήτη με την ονομασία GJ 887d στη ζώνη κατοικησιμότητας του κοντινού κόκκινου νάνου GJ 887.

Ο πλανήτης αυτός περιστρέφεται γύρω από τον αστέρα κάθε 50,8 ημέρες και έχει μάζα τουλάχιστον έξι φορές μεγαλύτερη από αυτή της Γης. Αυτό τον καθιστά έναν από τους πιο κοντινούς γνωστούς κόσμους όπου θα μπορούσε να υπάρχει υγρό νερό, αν διαθέτει σταθερή ατμόσφαιρα.

Είναι λοιπόν κοντά; Με διαστημικούς όρους, ναι, αλλά απέχει ακόμα περίπου 63 τρισεκατομμύρια μίλια, οπότε πρόκειται για μια ιστορία τηλεσκοπίου, όχι για μια ιστορία ταξιδιού. Το συμπέρασμα είναι ότι ο GJ 887d αποτελεί πλέον έναν πιο σταθερό στόχο για μελλοντικές έρευνες σχετικά με την ατμόσφαιρα.

Το GJ 887, είναι ένας ψυχρός «κόκκινος νάνος» που εκπέμπει μόνο ένα μικρό ποσοστό του φωτός του Ήλιου. Αυτή η χαμηλή ενεργειακή απόδοση μετατοπίζει τη ζώνη κατοικησιμότητας προς τα μέσα. Οι πλανήτες μπορούν να περιστρέφονται γρήγορα και να διατηρούν ενδεχομένως εύκρατο κλίμα.

Στη νέα ανάλυση, ο GJ 887d περιστρέφεται σε απόσταση περίπου 20 εκατομμυρίων μιλίων από το άστρο του, πιο κοντά από ό,τι ο Ερμής στον Ήλιο, αλλά λαμβάνει περίπου το 80% της ενέργειας που λαμβάνει η Γη.

Τα ίδια δεδομένα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη τριών άλλων πλανητών σε πιο στενές τροχιές, καθώς και ενός πιο αδύναμου επιπλέον σήματος που θα μπορούσε να είναι ένας άλλος μικρός πλανήτης. Η ομάδα αναφέρει ότι το τελευταίο αυτό σήμα απαιτεί περισσότερα δεδομένα.

Η εργασία προέρχεται από μια διεθνή ομάδα με επικεφαλής τον αστρονόμο C. Hartogh στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής και Γεωφυσικής του Πανεπιστημίου του Γκέτινγκεν, με συνεργάτες όπως το Πανεπιστήμιο του St Andrews και το Εθνικό Ινστιτούτο Αστροφυσικής της Ιταλίας. Η κύρια μελέτη δημοσιεύθηκε στο Astronomy & Astrophysics.

Η NASA ορίζει τη ζώνη κατοικησιμότητας ως «την απόσταση από ένα αστέρι στην οποία θα μπορούσε να υπάρχει υγρό νερό στην επιφάνεια των πλανητών που βρίσκονται σε τροχιά», η οποία μερικές φορές ονομάζεται «ζώνη της Χρυσομαλλούσας». Αυτός ο ορισμός περιλαμβάνεται σε αυτόν τον επίσημο οδηγό για τη ζώνη κατοικησιμότητας.

Είναι ένα χρήσιμο φίλτρο, αλλά δεν αποτελεί εγγύηση για την ύπαρξη ωκεανών ή βιολογίας.

Για τον GJ 887d, η βασική εκτίμηση θερμοκρασίας της μελέτης χωρίς ατμοσφαιρική θέρμανση είναι κάτω από το σημείο πήξης σύμφωνα με τα πρότυπα της Γης.

Μια παχύτερη ατμόσφαιρα θα μπορούσε να τον θερμάνει, αλλά η υπερβολική θέρμανση από το φαινόμενο του θερμοκηπίου μπορεί να μετατρέψει έναν πλανήτη σε φούρνο, όπως δείχνει η Αφροδίτη με θερμοκρασίες γύρω στους 867 βαθμούς Φαρενάιτ. Και με μάζα περίπου έξι φορές μεγαλύτερη από της Γης, ο GJ 887d θα μπορούσε να είναι βραχώδης ή να έχει μια πυκνή, πλούσια σε αέρια ατμόσφαιρα.

Γιατί έχει σημασία ένας ήσυχος κόκκινος νάνος

Οι κόκκινοι νάνοι μπορούν να παράγουν έντονες εκλάμψεις που διαβρώνουν τις ατμόσφαιρες, κάτι που αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους ο Proxima Centauri b παραμένει αμφιλεγόμενος. Ο GJ 887 φαίνεται πιο ήρεμος, και μια έκθεση του Science του 2020 υπογράμμισε την ασυνήθιστα χαμηλή δραστηριότητά του ως καλή είδηση για τη διατήρηση της ατμόσφαιρας: «Ένα σύστημα πολλαπλών πλανητών υπερ-Γαιών που περιστρέφονται γύρω από τον φωτεινότερο κόκκινο νάνο GJ 887».

Γιατί δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε εκεί σύντομα

Ακόμη και σε απόσταση περίπου 11 ετών φωτός, ο GJ 887d βρίσκεται πολύ πέρα από οποιαδήποτε αποστολή βραχυπρόθεσμα. Με ταχύτητα περίπου 430.000 μίλια την ώρα, το Parker Solar Probe θα χρειαζόταν ακόμα περίπου 16.000 έως 17.000 χρόνια για να φτάσει εκεί, με βάση την ταχύτητά του που περιγράφεται σε μια πρόσφατη ενημέρωση για την κατάσταση του Parker Solar Probe. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι «κοντινοί» πλανήτες μελετώνται εξ αποστάσεως.

Το επόμενο μεγάλο ερώτημα είναι απλό. Έχει ο GJ 887d μια ουσιαστική ατμόσφαιρα και, αν έχει, είναι του είδους που θα μπορούσε να υποστηρίξει υγρό νερό στην επιφάνεια;

Επειδή ο πλανήτης δεν φαίνεται να περνά μπροστά από το άστρο του, πολλές συνήθεις δοκιμές ατμόσφαιρας είναι πιο δύσκολες.

Παρόλα αυτά, η εγγύτητα βοηθά. Ένας κοντινός, φωτεινός αστέρας παρέχει στα μελλοντικά παρατηρητήρια περισσότερα φωτόνια για να εργαστούν, βελτιώνοντας τις προσπάθειες για άμεση απεικόνιση ή θερμικές μετρήσεις. Εάν οι επιστήμονες καταφέρουν να περιορίσουν τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και της ανακλαστικότητας, μπορεί να περιορίσουν το εύρος των πιθανών επιλογών ως προς το αν πρόκειται για έναν βραχώδη κόσμο με καιρικές συνθήκες ή για έναν πλανήτη πιο πυκνό, παρόμοιο με τον Ποσειδώνα.

Προς το παρόν, η ανακάλυψη δεν αφορά τόσο στην ανακήρυξη ενός ζωντανού κόσμου όσο τη δημιουργία μιας λίστας με τους καλύτερους στόχους. Ο GJ 887d είναι αρκετά κοντά ώστε να συνεχίσει να εμφανίζεται στα σχέδια των τηλεσκοπίων και αρκετά ήσυχος ώστε τα δεδομένα να παραμένουν καθαρότερα από το συνηθισμένο για ένα σύστημα κόκκινου νάνου. Αυτός ο συνδυασμός είναι σπάνιος.