Κέρκυρα: Πυρκαγιά σε ιστιοφόρο στην Πετρίτη Λευκίμμης
Οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μέσω βοηθητικού σκάφους και είναι καλά στην υγεία τους
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Πυρκαγιά ξέσπασε σε ιστιοφόρο σκάφος πολωνικής σημαίας στην περιοχή Πετρίτη Κέρκυρας.
- Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ένα ταχύπλοο και ένα ιδιωτικό σκάφος.
- Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται από δυτικούς ανέμους έντασης 3 μποφόρ.
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ιστιοφόρο σκάφος σημαίας Πολωνίας, στη θαλάσσια περιοχή Πετρίτη Πετρίτη Κέρκυρας Λευκίμμης Λευκίμμη στην Κέρκυρα.
Στο σκάφος επέβαιναν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια χάρη στη χρήση βοηθητικού σκάφους.
Στην περιοχή επιχειρούν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ταχύπλοο σκάφος καθώς και ένα ιδιωτικό σκάφος που συνδράμει στην επιχείρηση.
Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι δυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:54 ∙ LIFESTYLE
Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»
05:10 ∙ LIFESTYLE
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 27 Μαΐου
04:20 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ