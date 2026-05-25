Κέρκυρα: Πυρκαγιά σε ιστιοφόρο στην Πετρίτη Λευκίμμης

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ιστιοφόρο σκάφος σημαίας Πολωνίας, στη θαλάσσια περιοχή Πετρίτη Πετρίτη Κέρκυρας Λευκίμμης Λευκίμμη στην Κέρκυρα.

Στο σκάφος επέβαιναν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια χάρη στη χρήση βοηθητικού σκάφους.

Στην περιοχή επιχειρούν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ταχύπλοο σκάφος καθώς και ένα ιδιωτικό σκάφος που συνδράμει στην επιχείρηση.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι δυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.