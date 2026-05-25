Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κρύβεται σε μυστική τοποθεσία

Snapshot Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός περίπλοκου δικτύου αγγελιοφόρων λόγω φόβων για επιθέσεις δολοφονίας.

Η δυσκολία στην επικοινωνία με τον Χαμενεΐ καθυστερεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες και την αποκάλυψη λεπτομερειών πιθανής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε σε επιδρομές των ΗΠΑ και Ισραήλ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Eπική Οργή» και δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την ανάληψη της ηγεσίας του τον Μάρτιο.

Άλλοι ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι επίσης κρύβονται σε καταφύγια και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία μεταξύ τους.

Οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πληροφορίες από το εσωτερικό της ιρανικής κυβέρνησης για να εξοντώσουν μεγάλο μέρος της ανώτερης ιρανικής ηγεσίας κατά τη διάρκεια του πολέμου. Snapshot powered by AI

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος τραυματίστηκε σε αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές στη διάρκεια της επιχείρησης «Eπική Οργή» δεν έχει εμφανιστεί επίσημα ή μετά την έναρξη του πολέμου. Δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι λαμβάνει ακραία μέτρα για να αποφύγει επιθέσεις δολοφονίας παρόμοιες με αυτές που σκότωσαν τον πατέρα του. Ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσει κανείς με τον Χαμενεΐ είναι μέσω ενός «λαβυρίνθου από αγγελιοφόρους», σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS News.

Επικαλούμενο αξιωματούχους των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, το αμερικανικό κανάλι ανέφερε ότι το εξαιρετικά μυστικό δίκτυο αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην επικοινωνία εν μέσω των συνεχιζόμενων ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, καθώς οι Ιρανοί αξιωματούχοι που διαπραγματεύονται με την κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη. Σύμφωνα με την έκθεση, αυτός είναι ο κεντρικός λόγος για τον οποίο οι λεπτομέρειες μιας πιθανής συμφωνίας με το Ιράν και οι προηγούμενες συμφωνίες αργούν να αποκαλυφθούν.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε στο CBS ότι ο Χαμενεΐ είχε συμφωνήσει με τα περιγράμματα του τρέχοντος σχεδίου συμφωνίας πριν από την ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, στην οποία ισχυριζόταν ότι αναμένει την τελική λέξη τις επόμενες ημέρες.

«Γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους να λένε πράγματα όπως: "Ο ανώτατος ηγέτης συμφώνησε με το πλαίσιο" ή "Περιμένουμε να ακούσουμε νέα για τα τελικά σημεία της συμφωνίας". Κάθε πληροφορία που λαμβάνει είναι ξεπερασμένη και υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στις απαντήσεις του», δήλωσε αξιωματούχος στο δίκτυο.

Ο πατέρας και προκάτοχος του Χαμενεΐ, Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν. Ο Μοτζτάμπα, ο οποίος τραυματίστηκε επίσης στις επιδρομές, διορίστηκε διάδοχός του τον Μάρτιο, αλλά έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί, ούτε έχει ακουστεί η φωνή του.

Δεν είναι ο μόνος ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος που κρύβεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CBS. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι ηγέτες περνούν εβδομάδες σε καταφύγια και προσπαθούν να αποφύγουν την επικοινωνία μεταξύ τους. «Το να τους βλέπεις να προσπαθούν να βρουν πώς να μιλήσουν μεταξύ τους είναι σχεδόν σαν να παρακολουθείς κωμική σειρά. Είναι εντελώς αγανακτισμένοι», είπε ένας αξιωματούχος.

Οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πληροφορίες που έλαβαν από το εσωτερικό της ιρανικής κυβέρνησης για να εντοπίσουν και να εξοντώσουν μεγάλο μέρος της ανώτερης ιρανικής ηγεσίας κατά τη διάρκεια του πολέμου, δήλωσε αξιωματούχος στο CBS.