Γωγώ Μαστροκώστα: Η εξομολόγηση για τη μάχη της με τον καρκίνο -«Ένιωθα ότι επιβαρύνω τους γύρω μου»

Snapshot Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια μετά από νοσηλεία στον «Ευαγγελισμό».

Σε δημόσια συνέντευξη είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της με τον καρκίνο και την ψυχολογική επιβάρυνση που ένιωθε ότι προκαλούσε στους κοντινούς της ανθρώπους.

Εκφράζοντας τη δυσκολία της περιπέτειας, δήλωσε ότι δεν βρήκε κάτι θετικό στην εμπειρία της και δεν άλλαξε ως άνθρωπος.

Το μοναδικό θετικό που αναγνώριζε ήταν η δυνατότητα να δίνει δύναμη και κουράγιο σε άλλες γυναίκες με παρόμοια προβλήματα.

Αναφέρθηκε στην στήριξη που έπαιρνε η ίδια βλέποντας άλλες δημόσιες προσωπικότητες να μιλούν ανοιχτά για τη δική τους μάχη με τον καρκίνο.

Στα 56 της χρόνια έφυγε από τη ζωή η Γωγώ Μαστροκώστα, έπειτα από νοσηλεία στον «Ευαγγελισμό».

Το πρώην μοντέλο είχε μιλήσει στο παρελθόν δημόσια για τη μάχη της με τον καρκίνο δίνοντας δύναμη σε γυναίκες που αντιμετώπιζαν την ίδια ασθένεια.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή «The 2night Show» του τηλεοπτικού σταθμού «ANT1», είχε μιλήσει για μία από τις πιο δύσκολες πλευρές της περιπέτειάς της - τα συναισθήματα και τη φόρτιση που βιώνουν οι πιο κοντινοί άνθρωποι δίπλα σε έναν άνθρωπο που δίνει τη δική του μάχη.

«Όταν αγαπάς πολύ έναν άνθρωπο νιώθεις ότι τον επιβαρύνεις»

Η Γωγώ Μαστροκώστα είχε μιλήσει ανοιχτά για τη δύσκολη συναισθηματική πλευρά της περιπέτειάς της, εξηγώντας πως πολλές φορές ένιωθε ότι φορτώνει με άγχος και στενοχώρια τους ανθρώπους που είχε δίπλα της.

«Έχεις και τη στενοχώρια και το άγχος πως επιβαρύνεις τον άντρα σου, το παιδί σου, την οικογένειά σου. Δεν συμβαίνει αλλά το νιώθεις. Όταν αγαπάς πολύ έναν άνθρωπο, νιώθεις ότι τον επιβαρύνεις», είχε εξομολογηθεί.

Η συγκεκριμένη κατάσταση ήταν κάτι που είχε απασχολήσει ιδιαίτερα την Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία είχε μιλήσει ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο βίωσε τη δύσκολη αυτή περίοδο της ζωής της.

«Εγώ δεν έχω βρει κάτι καλό σε αυτή την ιστορία»

Μεταξύ άλλων, όταν είχε ερωτηθεί για το αν η περιπέτεια αυτή την άλλαξε ως άνθρωπο, είχε απαντήσει πως δεν μπορούσε να δει κάτι «θετικό» μέσα από όσα πέρασε, παρά την άποψη που συχνά εκφράζεται ότι οι δύσκολες δοκιμασίες κάνουν κάποιον πιο δυνατό.

«Εγώ δεν έχω βρει κάτι καλό σε αυτή την ιστορία, ούτε περίμενα να έρθουν έτσι τα πράγματα για να εκτιμάω τα μικρά πράγματα στη ζωή. Πάντα έτσι ήμουν», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η Γωγώ Μαστροκώστα είχε παραδεχθεί πως το μοναδικό θετικό που έβρισκε μέσα από αυτή τη δύσκολη εμπειρία ήταν το γεγονός ότι μπορούσε να δώσει δύναμη και κουράγιο σε άλλες γυναίκες που περνούσαν κάτι αντίστοιχο.

Όπως είχε εξηγήσει, και η ίδια στο παρελθόν ένιωθε στήριξη βλέποντας δημόσια πρόσωπα να μιλούν ανοιχτά για τη δική τους μάχη. «Κι εγώ τότε έβλεπα την Kylie Minogue και έπαιρνα δύναμη», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως πολλές γυναίκες της έλεγαν: «Θέλουμε να σε βλέπουμε».

