Γωγώ Μαστροκώστα: Η εξομολόγηση για τη μάχη της με τον καρκίνο -«Ένιωθα ότι επιβαρύνω τους γύρω μου»

Το πρώην μοντέλο είχε μιλήσει ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας της 

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Γωγώ Μαστροκώστα: Η εξομολόγηση για τη μάχη της με τον καρκίνο -«Ένιωθα ότι επιβαρύνω τους γύρω μου»
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια μετά από νοσηλεία στον «Ευαγγελισμό».
  • Σε δημόσια συνέντευξη είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της με τον καρκίνο και την ψυχολογική επιβάρυνση που ένιωθε ότι προκαλούσε στους κοντινούς της ανθρώπους.
  • Εκφράζοντας τη δυσκολία της περιπέτειας, δήλωσε ότι δεν βρήκε κάτι θετικό στην εμπειρία της και δεν άλλαξε ως άνθρωπος.
  • Το μοναδικό θετικό που αναγνώριζε ήταν η δυνατότητα να δίνει δύναμη και κουράγιο σε άλλες γυναίκες με παρόμοια προβλήματα.
  • Αναφέρθηκε στην στήριξη που έπαιρνε η ίδια βλέποντας άλλες δημόσιες προσωπικότητες να μιλούν ανοιχτά για τη δική τους μάχη με τον καρκίνο.
Snapshot powered by AI

Στα 56 της χρόνια έφυγε από τη ζωή η Γωγώ Μαστροκώστα, έπειτα από νοσηλεία στον «Ευαγγελισμό».

Το πρώην μοντέλο είχε μιλήσει στο παρελθόν δημόσια για τη μάχη της με τον καρκίνο δίνοντας δύναμη σε γυναίκες που αντιμετώπιζαν την ίδια ασθένεια.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή «The 2night Show» του τηλεοπτικού σταθμού «ANT1», είχε μιλήσει για μία από τις πιο δύσκολες πλευρές της περιπέτειάς της - τα συναισθήματα και τη φόρτιση που βιώνουν οι πιο κοντινοί άνθρωποι δίπλα σε έναν άνθρωπο που δίνει τη δική του μάχη.

«Όταν αγαπάς πολύ έναν άνθρωπο νιώθεις ότι τον επιβαρύνεις»

Η Γωγώ Μαστροκώστα είχε μιλήσει ανοιχτά για τη δύσκολη συναισθηματική πλευρά της περιπέτειάς της, εξηγώντας πως πολλές φορές ένιωθε ότι φορτώνει με άγχος και στενοχώρια τους ανθρώπους που είχε δίπλα της.

«Έχεις και τη στενοχώρια και το άγχος πως επιβαρύνεις τον άντρα σου, το παιδί σου, την οικογένειά σου. Δεν συμβαίνει αλλά το νιώθεις. Όταν αγαπάς πολύ έναν άνθρωπο, νιώθεις ότι τον επιβαρύνεις», είχε εξομολογηθεί.

Η συγκεκριμένη κατάσταση ήταν κάτι που είχε απασχολήσει ιδιαίτερα την Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία είχε μιλήσει ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο βίωσε τη δύσκολη αυτή περίοδο της ζωής της.

«Εγώ δεν έχω βρει κάτι καλό σε αυτή την ιστορία»

Μεταξύ άλλων, όταν είχε ερωτηθεί για το αν η περιπέτεια αυτή την άλλαξε ως άνθρωπο, είχε απαντήσει πως δεν μπορούσε να δει κάτι «θετικό» μέσα από όσα πέρασε, παρά την άποψη που συχνά εκφράζεται ότι οι δύσκολες δοκιμασίες κάνουν κάποιον πιο δυνατό.

«Εγώ δεν έχω βρει κάτι καλό σε αυτή την ιστορία, ούτε περίμενα να έρθουν έτσι τα πράγματα για να εκτιμάω τα μικρά πράγματα στη ζωή. Πάντα έτσι ήμουν», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η Γωγώ Μαστροκώστα είχε παραδεχθεί πως το μοναδικό θετικό που έβρισκε μέσα από αυτή τη δύσκολη εμπειρία ήταν το γεγονός ότι μπορούσε να δώσει δύναμη και κουράγιο σε άλλες γυναίκες που περνούσαν κάτι αντίστοιχο.

Όπως είχε εξηγήσει, και η ίδια στο παρελθόν ένιωθε στήριξη βλέποντας δημόσια πρόσωπα να μιλούν ανοιχτά για τη δική τους μάχη. «Κι εγώ τότε έβλεπα την Kylie Minogue και έπαιρνα δύναμη», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως πολλές γυναίκες της έλεγαν: «Θέλουμε να σε βλέπουμε».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σήμερα ο τελευταίος αποχαιρετισμός - Η επιθυμία της οικογένειάς της

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας ισχυρίζεται ότι είναι ο χαμένος Μπεν - Αναμένονται απαντήσεις από το DNA

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Μαΐου

07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η λύση για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»: Ψηφιακή διόρθωση στο Κτηματολόγιο χωρίς δικαστήρια

07:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Σε ρυθμούς εξετάσεων οι υποψήφιοι - «Πρεμιέρα» με Νεοελληνική Γλώσσα την Παρασκευή

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις και πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο – Νέα σφοδρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση σε περίπου 975.000 νοικοκυριά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο: Δείτε φωτογραφίες

19:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα στο Θησείο – Live streaming η ιδρυτική διακήρυξη

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ