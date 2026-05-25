Τι είναι το ALS, η Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση: Πρώτα συμπτώματα, εξέλιξη και προσδόκιμο ζωής

Όπως έγινε σήμερα γνωστό, ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής, Παρασκευάς Άντζας, πέθανε σε ηλικία 49 ετών μετά από μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (νόσος κινητικού νευρώνα) τα τελευταία χρόνια.

Η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση, ή ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis), μπορεί να ξεκινήσει με μικρές αλλαγές που είναι εύκολο να εκληφθούν ως απλή αδεξιότητα, κόπωση ή τράβηγμα μυός.

Τα πρώτα σημάδια συχνά περιλαμβάνουν μυϊκή αδυναμία, σπασμωδικές κινήσεις, κράμπες, αλλαγές στην ομιλία ή δυσκολία στην κατάποση και σταδιακά επιδεινώνονται καθώς οι κινητικοί νευρώνες χάνουν την ικανότητα να ελέγχουν εκούσια τους μύες.

Η ALS είναι μια προοδευτική νόσος των κινητικών νευρώνων. Επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό που ελέγχουν την κίνηση, οδηγώντας τελικά σε επιδείνωση της αδυναμίας, μυϊκή ατροφία και προβλήματα στην ομιλία, την κατάποση, το περπάτημα και την αναπνοή.

Ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα της ALS;

Η ALS συνήθως ξεκινά σε μία μόνο περιοχή του σώματος προτού εξαπλωθεί. Σε πολλούς ασθενείς, τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται σε ένα χέρι ή πόδι. Σε άλλους, τα συμπτώματα ξεκινούν από τους μύες, που εμπλέκονται στην ομιλία και την κατάποση.

Στα πρώιμα σημάδια, ο ασθενής μπορεί να:

έχει αδυναμία στο ένα χέρι ή πόδι

σκοντάφτει πιο συχνά, να χάνει στη στήριξη από το πόδι ή να έχει δυσκολία να ανέβει σκάλες

δυσκολεύεται στο κούμπωμα των ρούχων, στο γράψιμο, στο πιάσιμο ή στο σήκωμα αντικειμένων, ειδικά μικρών

έχει μυϊκές συσπάσεις, ειδικά στα χέρια, τα πόδια, τους ώμους ή τη γλώσσα

έχει μυϊκές κράμπες ή δυσκαμψία

μπερδεύει τα λόγια του και να μιλάει με πιο απαλή, πιο «ένρινη» φωνή

έχει στιγμές πνιγμού και βήχα κατά το γεύμα ή δυσκολία στην κατάποση

βιώνει ανεξήγητη κόπωση κατά τη διάρκεια συνηθισμένων δραστηριοτήτων

Το σημαντικό μοτίβο είναι η εξέλιξη. Μια εφάπαξ σύσπαση μυός ή μια σύντομη κράμπα είναι κάτι κοινό σε όλους μας και συνήθως δεν είναι ALS. Ένα σύμπτωμα της νόσου γίνεται πιο ανησυχητικό, όταν αυτή η νέα αδυναμία είναι επίμονη, επιδεινώνεται ή αρχίζει να επηρεάζει τις καθημερινές εργασίες.

Πώς αναπτύσσεται η ALS με την πάροδο του χρόνου

Η εξέλιξη της ALS ποικίλλει από άτομο σε άτομο, αλλά το τυπικό μοτίβο είναι συνήθως η σταδιακή εξάπλωση της αδυναμίας από την μία περιοχή σε άλλες με την πάροδο του χρόνου. Ένας πρακτικός τρόπος για να κατανοήσετε την πορεία είναι:

Στάδιο Τι παρατηρείται συνήθως Πρώιμο Αδυναμία, κράμπες, σπασμοί, δυσκαμψία, αλλαγές ισορροπίας, προβλήματα λαβής, πτώση ποδιού ή συμπτώματα ομιλίας/κατάποσης Ενδιάμεσο Η αδυναμία εξαπλώνεται, οι μύες συρρικνώνονται, η κινητικότητα γίνεται πιο δύσκολη, η κατάποση και η ομιλία μπορεί να επιδεινωθούν και η αναπνοή μπορεί να γίνει πιο δύσκολη όταν ξαπλώνετε Προχωρημένο Η σοβαρή αδυναμία ή παράλυση επηρεάζει σχεδόν κάθε εκούσια μυϊκή δραστηριότητα. Μπορεί να χρειαστεί υποστήριξη σίτισης και αναπνοής, βοηθήματα επικοινωνίας και φροντίδα πλήρους απασχόλησης στο σπίτι

Η ALS επηρεάζει κυρίως τον εκούσιο έλεγχο των μυών. Πολλοί ασθενείς διατηρούν τις αισθήσεις της όρασης, της ακοής, της γεύσης, της όσφρησης και της αφής, αν και η κόπωση, η συναισθηματική καταπόνηση και οι δυσκολίες επικοινωνίας μπορεί να είναι έντονες.

Μερικοί ασθενείς αναπτύσσουν, επίσης, γνωστικές ή συμπεριφορικές αλλαγές και ένα μικρότερο ποσοστό αναπτύσσει μετωποκροταφική άνοια. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο η φροντίδα της ALS συχνά χρειάζεται κάτι περισσότερο από μια θεραπεία που επικεντρώνεται μόνο στους μύες.

Πώς διαγιγνώσκεται η ALS;

Η ALS μπορεί να είναι δύσκολο να διαγνωστεί νωρίς, επειδή αρκετές παθήσεις μπορούν να την μιμηθούν. Δεν υπάρχει κάποια μεμονωμένη εξέταση αίματος που να επιβεβαιώνει την ALS.

Για να αποκλείσουν άλλες αιτίες, οι γιατροί συνήθως βασίζονται σε συνδυασμό από:

νευρολογική εξέταση

ιστορικό συμπτωμάτων

ηλεκτρομυογράφημα

μελέτες νευρικής αγωγιμότητας

μαγνητική τομογραφία και

εξετάσεις αίματος ή ούρων

Η διάγνωση μπορεί να απαιτήσει αρκετές επισκέψεις, επειδή οι γιατροί πρέπει να δουν εάν τα συμπτώματα και τα αποτελέσματα των εξετάσεων ταιριάζουν με το πρότυπο της ALS.

Η ιατρική αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα σημαντική εάν η αδυναμία επιδεινώνεται, επηρεάζει την μία πλευρά περισσότερο από την άλλη ή εμφανίζεται με αλλαγές στην ομιλία ή την κατάποση.

Ποιο είναι το προσδόκιμο ζωής για τους ασθενείς με ALS;

Η ALS είναι μια σοβαρή νόσος, που μειώνει δραματικά τη διάρκεια ζωής. Πολλές πηγές εκτιμούν την μέση επιβίωση σε περίπου 2 έως 5 χρόνια από την έναρξη των συμπτωμάτων ή 3 έως 5 χρόνια μετά τη διάγνωση, αλλά αυτό ποικίλλει σημαντικά. Μια μεγάλη έρευνα του 2025 στο Neurology περιγράφει την μέση επιβίωση της ALS ως γενικά κυμαινόμενη από 2 έως 5 χρόνια από την έναρξη των συμπτωμάτων.

Γενικά, γνωρίζουμε ότι περίπου το 30% των ασθενών ζει 5 χρόνια ή περισσότερο και το 10%-20% ζει τουλάχιστον 10 χρόνια. Ορισμένοι ζουν πολύ περισσότερο, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων περιπτώσεων επιβίωσης για 20 χρόνια ή περισσότερο, όπως στην περίπτωση του διάσημου επιστήμονα, φυσικού Stephen Hawking.

Διάφοροι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την πρόγνωση, όπως:

ηλικία έναρξης

ταχύτητα εξέλιξης των συμπτωμάτων

αναπνευστική λειτουργία

διατροφή

γενετικός υποτύπος

πρόσβαση σε διεπιστημονική φροντίδα

το εάν τα συμπτώματα ξεκινούν στα άκρα ή στους προμήκεις μύες, που ελέγχουν την ομιλία και την κατάποση. Η προμήκης ALS συχνά σχετίζεται με ταχύτερη επιδείνωση και μικρότερη επιβίωση από την ALS με έναρξη στα άκρα.

Μπορεί η θεραπεία να επιβραδύνει την ALS;

Προς το παρόν δεν υπάρχει θεραπεία ίασης για την ALS και η όποια αντιμετώπιση δεν μπορεί να αντιστρέψει την υπάρχουσα και εν εξελίξει νευρική βλάβη. Αλλά η φροντίδα μπορεί να επιβραδύνει την επιδείνωση σε ορισμένες περιπτώσεις, να μειώσει τις επιπλοκές και να βοηθήσει τους ανθρώπους να διατηρήσουν την λειτουργία και την ποιότητα ζωής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει φάρμακα τροποποίησης της νόσου, όπως ριλουζόλη, εδαραβόνη και τοφερσένη για τους επιλέξιμους ασθενείς, μαζί με φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, διατροφική υποστήριξη, υποστήριξη αναπνοής και διαχείριση συμπτωμάτων.

Μια διεπιστημονική ομάδα ALS είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή η πάθηση επηρεάζει την κίνηση, την κατάποση, την επικοινωνία, την αναπνοή, τη διατροφή, τη συναισθηματική υγεία και τις ανάγκες φροντίδας της οικογένειας.

Πότε πρέπει να αναζητήσετε ιατρική συμβουλή

Ένα άτομο πρέπει να μιλήσει με νευρολόγο εάν αναπτύξει ανεξήγητη, προοδευτική αδυναμία, ειδικά εάν επηρεάζει το περπάτημα, τη χειρολαβή, την ομιλία, την κατάποση ή την αναπνοή του.

Απαιτείται επείγουσα ιατρική φροντίδα για δυσκολία στην αναπνοή, επεισόδια πνιγμού, επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις του θώρακα ή ξαφνική επιδείνωση των προβλημάτων κατάποσης ή αναπνοής.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι η ALS το ίδιο με την πολλαπλή σκλήρυνση (κατά πλάκας);

Όχι. Η ALS βλάπτει τους κινητικούς νευρώνες που ελέγχουν τους εκούσιους μύες. Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια ανοσολογικά διαμεσολαβούμενη ασθένεια, που βλάπτει τη μυελίνη στο κεντρικό νευρικό σύστημα και μπορεί να προκαλέσει αισθητηριακά συμπτώματα, προβλήματα όρασης, υποτροπές και άλλα πρότυπα που δεν είναι τυπικά για την ALS.

Μπορεί η ALS να ξεκινήσει με προβλήματα ομιλίας;

Ναι. Στην ALS με προμήκη έναρξη, τα πρώιμα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν ασαφή ομιλία, αλλαγές στη φωνή, πνιγμό, βήχα κατά το γεύμα ή δυσκολία στην κατάποση. Αυτό το πρότυπο χρήζει άμεσης νευρολογικής αξιολόγησης.

Συμπέρασμα

Η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση μπορεί να ξεκινήσει «αθόρυβα», αλλά τα πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια της συνήθως περιλαμβάνουν προοδευτική μυϊκή αδυναμία, σπασμωδικές κινήσεις, κράμπες, δυσκαμψία, αλλαγές στην ομιλία και δυσκολία στην κατάποση. Το κλειδί δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο και μεμονωμένο σύμπτωμα, αλλά ένα πρότυπο συμπτωμάτων, που επιδεινώνεται ή εξαπλώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Η ALS παραμένει μια ασθένεια που μειώνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής, με μέση επιβίωση που συχνά μετριέται σε λίγα χρόνια, αν και κάποιοι ασθενείς ζουν πολύ περισσότερο. Η έγκαιρη διάγνωση, η εξειδικευμένη φροντίδα, η υποστήριξη αναπνοής, η υποστήριξη διατροφής, η αποκατάσταση και η διαχείριση των συμπτωμάτων μπορούν να κάνουν μια ουσιαστική διαφορά στην ποιότητα ζωής και, για ορισμένους ανθρώπους, στην επιβίωση.

Πηγές:

clevelandclinic.org

cdc.gov

healthline.com

als.org