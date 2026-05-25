Συναγερμός στο Τόκιο: Άνδρας ψέκασε άγνωστη ουσία κοντά σε εμπορικό κέντρο - 20 τραυματίες

Περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένα πολυτελές εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Τόκιο τη Δευτέρα, όταν ένας άνδρας ψέκασε με μια άγνωστη ουσία μέσα στο κτήριο, δήλωσαν αξιωματούχοι στην Ιαπωνία. Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Τόκιο δήλωσε ότι ένας άνδρας ψέκασε μια ουσία σε ένα ΑΤΜ στο ισόγειο, ενώ ένας τοπικός αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας δήλωσε ότι «περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν» μετά από αναφορά για «οσμή».

Ο δρόμος μπροστά από το εμπορικό κέντρο - που βρίσκεται στην τουριστική και πολυτελή εμπορική περιοχή της Γκίνζα - αποκλείστηκε μετά το περιστατικό και πυροσβεστικά οχήματα παρατάχθηκαν στον δρόμο. Αλλά οι πελάτες συνέχισαν να μπαινοβγαίνουν από το κτήριο χρησιμοποιώντας τις πλαϊνές εισόδους.

Ένας δημοσιογράφος του AFP που βρισκόταν στο σημείο είδε δύο άτομα σε φορεία να μεταφέρονται σε ασθενοφόρο, ενώ πυροσβέστες και αξιωματούχοι ντυμένοι με στολές προστασίας μετέφεραν άτομα από το εμπορικό κέντρο σε ειδικά φορτηγά για να τους εξετάσουν. Το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε ότι τα τραύματα φαίνεται να είναι ελαφρά.

Μια 70χρονη γυναίκα που βρισκόταν στο εμπορικό κέντρο είπε στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι ο λαιμός της άρχισε να «τσούζει και να πονάει» καθώς πλησίαζε το ΑΤΜ. «Μέχρι να φτάσω, η αναταραχή είχε ήδη ξεκινήσει και νόμιζα ότι μπορεί να είχε ξεσπάσει κάποια μικρή φωτιά ή κάτι τέτοιο», είπε. «Μόλις μπήκα στη γωνία του ΑΤΜ, ένιωσα τον λαιμό μου να με γρατζουνάει, σχεδόν να μουδιάζει.» Η αστυνομία διερευνά τα αίτια, δήλωσε αξιωματικός της πυροσβεστικής που επισκέφθηκε το σημείο.

Τα βίαια εγκλήματα είναι σχετικά σπάνια στην Ιαπωνία, η οποία έχει χαμηλό ποσοστό δολοφονιών και από τους αυστηρότερους νόμους περί οπλοκατοχής στον κόσμο. Ωστόσο, έχουν αναφερθεί περιστασιακές επιθέσεις με μαχαίρι, ακόμη και πυροβολισμοί, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε το 2022

Τον Δεκέμβριο του 2025, 14 άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο στην κεντρική Ιαπωνία, κατά τη διάρκεια της οποίας ψεκάστηκε επίσης ένα άγνωστο υγρό. Η Ιαπωνία διατηρεί νωπές τις μνήμες μιας μεγάλης επίθεσης στο μετρό το 1995, όταν μέλη της αίρεσης Aum Shinrikyo απελευθέρωσαν αέριο σαρίν σε τρένα, σκοτώνοντας 14 ανθρώπους και προκαλώντας παρενέργειες σε περισσότερους από 5.800.

