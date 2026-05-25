O John Cleese των Monty Python έρχεται στο SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Ο θρυλικός δημιουργός φέρνει το ιδιαίτερο χιούμορ του στην Αθήνα

-«Είναι μόνο μια γρατσουνιά!» -«Μια γρατσουνιά; Το χέρι σου έχει κοπεί!» «Όχι, δεν έχει» «Λοιπόν, τι είναι αυτό τότε;». «Έχω πάθει και χειρότερα».

Eίτε είσαι φανατικός των Monty Python είτε δεν έχεις δει ακόμη την iconic σκηνή του ηρωικά αισιόδοξου Μαύρου Ιππότη σού έχουμε καλά νέα. Το SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που φέτος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινωφελούς έργου, υποδέχεται τον μοναδικό John Cleese, την ψυχή των Monty Python και έναν από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς και συγγραφείς της βρετανικής κωμωδίας, για να αφήσει το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα.

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στις 20:30, o John Cleese θα πρωταγωνιστήσει στο event Νοt Dead Yet! (σκόπιμο το λογοπαίγνιο) στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Αρχικά θα γίνει προβολή της ταινίας Monty Python and the Holy Grail (Οι Ιππότες της Ελεεινής Τραπέζης) γιορτάζοντας 50 χρόνια από την κυκλοφορία της εμβληματικής ταινίας, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια ζωντανή συζήτηση με τον John Cleese και ερωτήσεις από το κοινό. Ο κωμικός θα μοιραστεί απλόχερα το χιούμορ, τη σοφία και απολαυστικές σκηνές από τα παρασκήνια -εφόσον, φυσικά, θυμάται κάτι από όλα αυτά.

Για τους φανατικούς του John Cleese και του βρετανικού χιούμορ, ο ηθοποιός, κωμικός και συγγραφέας θα συμμετάσχει επίσης την ίδια ημέρα σε μια συζήτηση με τίτλο: Το θαύμα της ζωής, μαγεία και τεχνητή νοημοσύνη, θέτοντας το ερώτημα: Τι κοινό έχουν η ζωή, η μαγεία και η τεχνητή νοημοσύνη και γιατί αυτό το ερώτημα έχει ιδιαίτερη σημασία στην εποχή που διανύουμε; Η συζήτηση πραγματοποιείται την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στις 11:10 μ.μ. στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Τη συζήτηση προλογίζει ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος, και συμμετέχουν ο κορυφαίος μάγος Mark Mitton, που αποτελεί και εμπνευστή της συζήτησης, ο πρωτοπόρος της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης Rodney Brooks, o γκραν μετρ σκακιού Garry Kasparov, και η κορυφαία επαγγελματίας στον τομέα της ηθικής της τεχνητής νοημοσύνης Francesca Rossi.

Πότε: Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026

  • Στις 11:10 Συζήτηση Το θαύμα της ζωής, μαγεία και τεχνητή νοημοσύνη
  • Στις 20:30 Not Dead Yet!

Πού: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), Aίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ)

Τρόπος παρακολούθησης: Ελεύθερη είσοδος.

  • Για να παρακολουθήσεις τη συζήτηση κάνε εγγραφή στο SNF Nostos 2026.
  • Οι ηλεκτρονικές εγγραφές για την παράσταση Not Dead Yet! έχουν ολοκληρωθεί. Επιπλέον θέσεις θα διατεθούν στον χώρο της εκδήλωσης με σειρά προτεραιότητας.

Βιογραφικό, John Cleese

Ο John Cleese είναι γνωστός ως μέλος των Monty Python, δημιουργός της σειράς Fawlty Towers, βασικός συντελεστής των ταινιών Monty Python and the Holy Grail και Monty Python’s Life of Brian, καθώς και για τον ρόλο του στην ταινία A Fish Called Wanda (Ένα ψάρι που το έλεγαν Γουάντα).

Πέρα από την καριέρα του ως κωμικός, ίδρυσε μαζί με τον Sir Antony Jay την Video Arts, εταιρεία παραγωγής εκπαιδευτικών βίντεο για διοίκηση επιχειρήσεων και πωλήσεις. Σε διάστημα 20 ετών, η Video Arts δημιούργησε πάνω από 120 εκπαιδευτικά βίντεο και εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη εταιρεία του είδους της εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

Μαζί με τον διακεκριμένο ψυχίατρο Δρ. Robin Skynner, έγραψε δύο βιβλία για τις σχέσεις: Families and How to Survive Them και Life and How to Survive It. Και τα δύο έγιναν bestsellers, διερευνώντας την ψυχολογία και την ψυχιατρική και την εφαρμογή τους στον ευρύτερο κόσμο.

Η πρώτη του αυτοβιογραφία, So Anyway, κυκλοφόρησε το 2014 και έχει πουλήσει 600.000 αντίτυπα παγκοσμίως. Το 2020, έγραψε το Creativity: A Short and Cheerful Guide (Τυφλός οδηγός δημιουργικότητας).

Τα τελευταία χρόνια, περνάει τον χρόνο του γράφοντας σενάρια, παραδίδοντας ομιλίες με θέμα την επιχειρηματικότητα, διοργανώνοντας σεμινάρια για τη δημιουργικότητα, διδάσκοντας στο Cornell University και δημιουργώντας τη δική του εικονική πραγματικότητα (στο www.thejohncleese.com). Το 2024, ανέλαβε τη συγγραφή και την προσαρμογή της θεατρικής μεταφοράς του Fawlty Towers στο West End και, το 2025, με αφορμή τα 50 χρόνια από την πρώτη προβολή της σειράς, έγραψε το Fawlty Towers: Fawlts & All, για να μοιραστεί τις αγαπημένες του στιγμές από τα παρασκήνια.

