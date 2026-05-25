Πάτρα: Άνδρας άνοιξε πυρ σε οικοδομή και σε αυτοκίνητα - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής 24 Μαϊου στην Πάτρα στις Αρχές, καθώς άγνωστος άνοιξε πυρ προς το μέρος μιας διώροφης οικοδομής στην οδό Νίκου Καζαντζάκη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Ο δράστης πυροβόλησε επανειλημμένα προς δύο διαμερίσματα του κτιρίου, με τις βολές να καταλήγουν στις μπαλκονόπορτες των σπιτιών, όπως αναφέρει το tempo24.gr.

Ο άνδρα όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς στη συνέχεια στόχευσε και το αυτοκίνητο ενός εκ των ιδιοκτητών, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από το κτίριο, προκαλώντας φθορές το τζάμι της πόρτας, πριν εξαφανιστεί από το σημείο.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Αστυνομία, με τους άνδρες της ΕΛΑΣ να εντοπίζουν κατά την αυτοψία πέντε σφαιρίδια από αεροβόλο όπλο.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, άσκοπους πυροβολισμούς και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη.