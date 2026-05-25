Τροχαίο με παράσυρση παιδιού στην Πάτρα - Διακομίστηκε με ελαφρά τραύματα στο Καραμανδάνειο
Το παιδί μεταφέρθηκε με εκδορές στο Νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του
Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ενός ανήλικου παιδιού σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 25 Μαϊου στα Δεμένικα της Πάτρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr ο οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε το παιδί, πρόκειται για ηλικιωμένο. Από την παράσυρση το παιδί τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων με εκδορές προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.
Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος, διερεργούν αστυνομικοί της Τροχαίας
