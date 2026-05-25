Μαλδίβες: Οι πρώτες φωτογραφίες από τη «σπηλιά των καρχαριών» - Εδώ πνίγηκαν οι 5 Ιταλοί δύτες

Οι πρώτες εικόνες από την υποθαλάσσια σπηλιά όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε Ιταλοί δύτες δόθηκαν στη δημοσιότητα, ενώ τέσσερις από τις σορούς μεταφέρθηκαν το Σάββατο στο Μιλάνο, προκειμένου οι Ιταλοί εισαγγελείς να προχωρήσουν στην έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από έναν από τους επίλεκτους Φινλανδούς δύτες που κλήθηκαν να ανασύρουν τα υπόλοιπα θύματα, μετά τον θάνατο ενός διασώστη των Εθνικών Αμυντικών Δυνάμεων των Μαλδίβων κατά τη διάρκεια κατάδυσης έρευνας.

Οι πέντε Ιταλοί εξαφανίστηκαν στις 14 Μαΐου, κατά τη διάρκεια βαθιάς κατάδυσης μέσα σε σπηλιά σε βάθος 50 μέτρων στο ατόλλιο Βαάβου, σε αυτό που οι αρχές χαρακτήρισαν ως το χειρότερο δυστύχημα καταδύσεων στην ιστορία των Μαλδίβων. Ο Φινλανδός δύτης Σάμι Πάακαρινεν, μέλος της ομάδας ανάσυρσης, αποκάλυψε ότι η ομάδα βρισκόταν μόλις 15 λεπτά από την επιφάνεια όταν πέθανε, χωρίς όμως να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για να επιβιώσει.

«Δυστυχώς, στα περισσότερα δυστυχήματα σε υποθαλάσσιες σπηλιές, η βασική αιτία είναι σχεδόν πάντα ανθρώπινο λάθος», δήλωσε ο Πάακαρινεν.

Η εισαγγελία της Ρώμης έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, εξετάζοντας γιατί η ομάδα των έμπειρων δυτών κατέβηκε κάτω από το νόμιμο όριο αναψυχικής κατάδυσης των 30 μέτρων στις Μαλδίβες, χωρίς την απαιτούμενη εκπαίδευση, άδειες ή εξοπλισμό.

Η πρώτη σειρά φωτογραφιών, που τραβήχτηκε κοντά στην είσοδο της σπηλιάς, δείχνει ότι το φως του ήλιου εξακολουθούσε να φωτίζει τη διαδρομή. Εκεί εντοπίστηκε την ημέρα της τραγωδίας ο εκπαιδευτής καταδύσεων και καπετάνιος του σκάφους, Τζιανλούκα Μπενεντέτι, μακριά από την υπόλοιπη ομάδα.

Πιστεύεται ότι ο Μπενεντέτι προσπάθησε να βρει την έξοδο της σπηλιάς πριν ξεμείνει από αέρα και πεθάνει κοντά στην είσοδο.

Ωστόσο, σε δεύτερη σειρά φωτογραφιών που τραβήχτηκαν βαθύτερα μέσα στη σπηλιά, οι συνθήκες φαίνονται εντελώς διαφορετικές. Η ορατότητα μειώνεται δραματικά, καθώς ακόμη και ένα μικρό χτύπημα των πτερυγίων αρκεί για να σηκώσει ιζήματα από τον βυθό, θολώνοντας πλήρως το νερό.

Εκεί θεωρείται ότι η ομάδα αποπροσανατολίστηκε και τελικά ξέμεινε από αέρα.

Τι πήγε στραβά στην κατάδυση στις Μαλδίβες

Σύμφωνα με τον Πάακαρινεν, η ομάδα μπήκε στη σπηλιά χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό για καταδύσεις σε σπήλαια, κυρίως χωρίς μπομπίνα καθοδήγησης ή σχοινί ασφαλείας, που θεωρούνται απαραίτητα για ασφαλή πλοήγηση σε υποθαλάσσια συστήματα σπηλαίων.

«Ο εξοπλισμός που βρήκαμε πάνω τους δεν ήταν ο κατάλληλος, δεν χρησιμοποιούσαν εξοπλισμό για υποβρύχια σπηλαιοκατάδυση», είπε.

«Γενικά, όσοι επισκέπτονται σπηλιές γνωρίζουν ότι δεν είναι καθόλου σοφό να το κάνουν χωρίς γραμμή ασφαλείας.»

Χωρίς οδηγό σχοινί, ο αποπροσανατολισμός μέσα σε υποθαλάσσια σπηλιά μπορεί να αποβεί μοιραίος. Δεν υπάρχει τρόπος να βρεις ξανά τη διαδρομή ή κάποιο σημείο αναφοράς προς τα ανοιχτά νερά.

Η σπηλιά αποτελούνταν από τρεις μεγάλους θαλάμους που συνδέονταν με στενά περάσματα. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η ομάδα ίσως πήρε λάθος στροφή προς έναν αδιέξοδο διάδρομο — τον ίδιο όπου βρέθηκαν μαζί τέσσερις από τις πέντε σορούς, σε βάθος περίπου 61 μέτρων.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι το σκάφος από το οποίο καταδύονταν είχε άδεια μόνο για καταδύσεις έως 30 μέτρα και οι δύτες είχαν ενημερωθεί για αυτό το όριο κατά την άφιξή τους. Ωστόσο, κατέβηκαν σχεδόν στο διπλάσιο βάθος.

Η ιταλική τουριστική εταιρεία που πωλούσε ταξίδια στο συγκεκριμένο γιοτ δήλωσε ότι ο διαχειριστής του «δεν γνώριζε» ότι η ομάδα σχεδιαζόταν να καταδυθεί πέρα από το όριο αναψυχικής κατάδυσης και ότι «δεν θα το είχε επιτρέψει ποτέ».

Οι αρχές των Μαλδίβων ανέστειλαν έκτοτε επ’ αόριστον την άδεια λειτουργίας του liveaboard «Duke of York», μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

