Μαλδίβες: Οι Ιταλοί δύτες παγιδεύτηκαν σε αδιέξοδο στο σπήλαιο του θανάτου - Λύθηκε το μυστήριο

Snapshot Η ομάδα των Φινλανδών δυτών ανακάλυψε ότι οι Ιταλοί δύτες παγιδεύτηκαν σε αδιέξοδο στον δεύτερο θάλαμο σπηλαίου βάθους 60 μέτρων στις Μαλδίβες.

Οι Ιταλοί δύτες πιθανόν πήραν λάθος διάδρομο κατά την έξοδό τους, οδηγώντας τους σε έναν αμμώδη τοίχο που έκρυβε τον σωστό δρόμο.

Τα πτώματα τεσσάρων δυτών βρέθηκαν στο αδιέξοδο του δεύτερου θαλάμου, ενώ το σώμα του εκπαιδευτή βρέθηκε στον πρώτο θάλαμο.

Η περιορισμένη παροχή αέρα και η σύγχυση στη διαδρομή πιθανόν οδήγησαν στην τραγωδία, καθώς οι δύτες χρησιμοποιούσαν κανονικές φιάλες με περιορισμένο χρόνο κατάδυσης.

Οι αρχές ερευνούν πώς επιτράπηκε η κατάδυση σε βάθος 60 μέτρων, ενώ η χώρα επιτρέπει κατάδυση έως 30 μέτρα χωρίς άδεια, και αξιοποιούν το υλικό από τις κάμερες GoPro για περαιτέρω ανάλυση. Snapshot powered by AI

Το μυστήριο με τους τραγικούς θανάτους των 5 Ιταλών δυτών φαίνεται ότι έλυσε η ομάδα των Φινλανδών ειδικών στις καταδύσεις που βούτηξε στο σπήλαιο στις Μαλδίβες προκειμένου να ανασύρει τις σορούς και τα αντικείμενα των Ιταλών.

Η ομάδα των 5 δυτών από την Ιταλία την περασμένη Πέμπτη ξεκίνησε για να εξερευνήσει την ατόλη Βααβού και δεν επέστρεψε ποτέ. Από τότε οι αρχές εξερευνούν διάφορα σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας.

Τώρα η ομάδα των Φινλαδών δυτών δίνει μία αρκετά πειστική εξήγηση στο τι συνέβη. Οι Ιταλοί ενδέχεται να πήραν λάθος τούνελ κατά την έξοδό της από την σπηλιά βάθους 60 μέτρων.

Οι επαγγελματίες δύτες, που εργάζονται για την Dan Europe – έναν ιατρικό και ερευνητικό οργανισμό αφιερωμένο στην υγεία και την ασφάλεια των καταδύσεων – βρήκαν τους Ιταλούς σε ένα αδιέξοδο του σπηλαίου στο δεύτερο θάλασμο, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica.

«Δεν υπήρχε τρόπος να βγουν από εκεί», ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Λάουρα Μαρόνι.

Η πενταμελής ομάδα των Ιταλών περιελάμβανε τη Μόνικα Μοντεφάλκονε, καθηγήτρια θαλάσσιας βιολογίας με πολυετή εμπειρία, την κόρη της, Τζιόρτζια Σομακάλ, δύο νεαρούς ερευνητές, τον Φεντερίκο Γκουαλτιέρι και τη Μυριέλ Οντενίνο, καθώς και τον οδηγό τους, Τζιανλούκα Μπενεντέτι.

Οι Φινλανδοί δύτες ανακάλυψαν ότι το σπήλαιο ξεκινά με τον πρώτο θάλαμο που είναι πολύ φωτεινός και με αμμώδη πυθμένα. Στο τέλος αυτού του θαλάμου ακολουθεί ο δεύτερος θάλαμος μέσω ενός διαδρόμου και εκεί το φως είναι ελάχιστο. «Η ορατότητα, όμως, με τη χρήση τεχνητού φωτισμού, ήταν εξαιρετική», πρόσθεσε η Λάουρα Μαρόνι.

Η είσοδος του υποβρύχιου σπηλαίου Μιγιαρού Καντού στις Μαλδίβες

Ο κρυμμένος διάδρομος

Ο διάδρομος έχει μήκος σχεδόν 30 μέτρα και πλάτος 3 μέτρα και οδηγεί στο δεύτερο θάλαμο όπου δεν υπάρχει καθόλου φυσικό φως. Στην είσοδο του δεύτερου θαλάμου υπάρχει ένας αμμώδης λόφος.

Είναι εύκολο να περάσει κάποιος την άμμο και να μπει στον δεύτερο θάλαμο. Όταν όμως επιστρέψει κανείς για να βγει από τον θάλαμο η άμμος μοιάζει με τοίχο και κρύβει τον διάδρομο ανέφερε η La Repubblica. Στα αριστερά της εισόδου υπάρχει ένας δεύτερος διάδρομος μόλις μερικών δεκάδων μέτρων, ο οποίος οδηγεί σε αδιέξοδο. Σε αυτό το αδιέξοδο εντοπίστηκαν τα πτώματα των 4 δυτών.

Στον πρώτο θάλαμο βρέθηκε η σορός του εκπαιδευτή δύτη Τζιανλούκα Μπενεντέτι, ο οποίος με βάση αυτό το σενάριο είναι πιθανό να μην πρόλαβε να αναδυθεί στην επιφάνεια πριν τελειώσει το οξυγόνο.

Γραφικό δείχνει πώς είναι πιθανόν να παγιδεύτηκαν οι δύτες μέσα στο υποβρύχιο σπήλαιο. Daily Mail

«Τα πτώματα των δυτών βρέθηκαν όλα μέσα, σαν να τον είχαν μπερδέψει με τον σωστό διάδρομο», εξήγησε η Μαρόνι. Αν είχαν πάρει αυτόν τον διάδρομο κατά λάθος, «τότε θα ήταν πολύ δύσκολο να επιστρέψουν, ειδικά με την περιορισμένη παροχή αέρα», σημείωσε.

Οι δύτες χρησιμοποιούσαν κανονικές φιάλες, πράγμα που σημαίνει ότι, σε αυτό το βάθος, είχαν πολύ λίγο χρόνο για να επισκεφθούν τον δεύτερο θάλαμο. «Μιλάμε για 10 λεπτά, ίσως και λιγότερο. Το να συνειδητοποιείς ότι η διαδρομή είναι λάθος και να έχεις λίγο αέρα, ίσως αφού έχεις κάνει πάνω-κάτω, είναι τρομακτικό. Τότε αναπνέεις γρήγορα και η ποσότητα αέρα μειώνεται», είπε η Μαρόνι.

Οι αρχές στις Μαλδίβες ερευνούν πώς επιτράπηκε στους Ιταλούς να καταδυθούν σε βάθος σχεδόν 60 μέτρων αν και η χώρα επιτρέπει την κατάδυση έως τα 30 μέτρα χωρίς άδεια.

Οι Φινλανδοί δύτες ανέσυραν τον τεχνικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των καμερών GoPro που φορούσαν ορισμένα μέλη της ομάδας των Ιταλών, οι οποίες, όπως ελπίζουν οι αρχές, θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα πώς εξελίχθηκε η τραγωδία.

Διαβάστε επίσης