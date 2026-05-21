Οι Bodysnatcher μαζί με Pantera και Trivium στο Release Athens!

Οι Bodysnatcher σχηματίστηκαν το 2014 στη Florida και μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο υπολογίσιμα ονόματα του ακραίου ήχου

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Bodysnatcher, την Πέμπτη 9 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Οι Αμερικανοί, μια από τις κορυφαίες μπάντες του σύγχρονου deathcore, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα πλαισιώσουν τους Pantera και τους Trivium, σε μια από τις πιο ατόφιες metal βραδιές του φετινού καλοκαιριού.

Οι Bodysnatcher σχηματίστηκαν το 2014 στη Florida και μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο υπολογίσιμα ονόματα του ακραίου ήχου. Πήραν το όνομά τους από τον Ed Gein, τον διαβόητο εγκληματία που ενέπνευσε κλασικές ταινίες τρόμου όπως το Psycho του Alfred Hitchcock, και έχτισαν τη φήμη τους πάνω σε έναν ακραία βίαιο ήχο που κινείται ανάμεσα στο deathcore και το hardcore, αλλά και στα εκρηκτικά live shows τους.

Αποτελούμενοι από τους Kyle Medina (φωνητικά), Kyle Carter (κιθάρα), Kyle Shope (μπάσο) και Chris Whited (drums), οι Bodysnatcher έκαναν το ξεκίνημά τους με το EP Abandonment το 2015 και το ντεμπούτο άλμπουμ Death of Me το 2017. Τα τελευταία χρόνια, μέσα από το Bleed-Abide (2022), το EP Vile Conduct και το φετινό Hell Is Here, Hell Is Home, το οποίο το Kerrang! χαρακτήρισε ως «το πιο αδυσώπητο άλμπουμ της χρονιάς», βρίσκονται στην κορυφαία στιγμή της καριέρας τους.

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου, οι Bodysnatcher έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα την κατάλληλη στιγμή, έτοιμοι να παραδώσουν ένα από τα πιο έντονα live shows του φετινού Release Athens.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται, προς 80€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 250€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

  • Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους
  • Open-bar
  • Ξεχωριστή πύλη εισόδου
  • Ιδιωτικό parking
  • Ξεχωριστές τουαλέτες
  • Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, είναι διαθέσιμες δύο ειδικές προσφορές για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Pantera, Trivium, Bodysnatcher (9/7, Πλατεία Νερού) + Limp Bizkit, Viagra Boys, Ecca Vandal (15/6, Πλατεία Νερού) προς 140€ (όφελος 25€)

Pantera, Trivium, Bodysnatcher (9/7, Πλατεία Νερού) + Limp Bizkit, Viagra Boys, Ecca Vandal (15/6, Πλατεία Νερού) + Three Days Grace, Black Veil Brides & more TBA (28/6, Πλατεία Νερού) προς 185€ (όφελος 40€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

