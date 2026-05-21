Κρήτη: «Πιθανή ανθρωποκτονία» ο θάνατος του Αλέκου Δασκαλάκη λέει το ιατροδικαστικό πόρισμα

O 49χρονος νοσηλεύτηκε σε κατάσταση εγκεφαλικού θανάτου για 20 ημέρες πριν καταλήξει στις 23 Μαρτίου

  • Η ιατροδικαστική έκθεση αποδίδει τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη σε πιθανή ανθρωποκτονία λόγω σοβαρών τραυμάτων στο κεφάλι.
  • Η έρευνα μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου και εξετάζονται πρόσωπα και στοιχεία όπως αγροτικό όχημα και τηλεφωνικές επικοινωνίες.
  • Ο θάνατος αρχικά θεωρήθηκε ατύχημα, αλλά τα ευρήματα και μαρτυρίες οδήγησαν στην επανεξέταση της υπόθεσης ως εγκληματική ενέργεια.
  • Η οικογένεια ζητά σαφείς απαντήσεις και υποστηρίζει ότι ο 49χρονος δεν είχε διαφορές με κανέναν πριν τον τραυματισμό του.
Οι ενδείξεις που ενισχύουν το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας στην υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, πρώην κοινοτάρχη και προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Απεσωκαρίου Κρήτης, πληθαίνουν. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. κινούνται πλέον προς αυτή την κατεύθυνση, μετά και το πόρισμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, το οποίο –σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες– αποδίδει τον θάνατό του σε «πιθανή ανθρωποκτονία».

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, χωρίς ποτέ να μπορέσει να εξηγήσει πώς προκλήθηκαν. Νοσηλεύτηκε επί 20 ημέρες στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο σε κατάσταση εγκεφαλικού θανάτου και κατέληξε στις 23 Μαρτίου.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τα χτυπήματα στο κεφάλι καθιστούν αναγκαία τη διερεύνηση της υπόθεσης ως ενδεχόμενης ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με το patris.gr, κατά το διάστημα που μεσολάβησε, και εν αναμονή των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών αποτελεσμάτων, στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου προχώρησαν σε συλλογή στοιχείων και ειδικές προανακριτικές ενέργειες, με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση επισημαίνει ότι ο θάνατος του 49χρονου πρέπει να εξεταστεί ως πιθανή εγκληματική ενέργεια, λόγω της σφοδρότητας των χτυπημάτων στο κεφάλι. Παράλληλα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των ερευνών.

Ο θάνατος του Αλέκου Δασκαλάκη έχει εξελιχθεί σε υπόθεση που προκαλεί έντονη αναστάτωση στη Μεσαρά και το Απεσωκάρι. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής ζητούν απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό του, ενώ φήμες, μαρτυρίες και υποψίες συνεχίζουν να κυριαρχούν στις τοπικές συζητήσεις.

Αρχικά, ο θάνατός του αποδόθηκε σε ατύχημα. Ωστόσο, τα νέα δεδομένα και τα σοβαρά τραύματα που έφερε στο πίσω μέρος του κεφαλιού οδήγησαν στην επανεξέταση της υπόθεσης και στη μεταφορά της έρευνας από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

Την Κυριακή 1 Μαρτίου, ο 49χρονος έφυγε από το σπίτι του λέγοντας πως θα πήγαινε στο χωράφι του και θα φρόντιζε τον λέβητα. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το καφενείο του χωριού, όπου συναντήθηκε με φίλο του αστυνομικό. Λίγη ώρα αργότερα, κάμερες της περιοχής τον κατέγραψαν να αποχωρεί με μηχανάκι, έχοντας μαζί του έναν καφέ και ένα τοστ για εργάτη που βρισκόταν στο χωράφι.

Ο Αλέκος Δασκαλάκης, ωστόσο, δεν έφτασε ποτέ εκεί. Ο καφές και το τοστ βρέθηκαν πεσμένα στην άκρη αγροτικού δρόμου, ενώ ο ίδιος επέστρεψε τραυματισμένος στο σπίτι του, με βαριά χτυπήματα στο κεφάλι. Μέσα σε λίγα λεπτά κατέρρευσε, αιμορραγώντας από το στόμα και τη μύτη, ενώ φέρεται να ζήτησε να δει συγκεκριμένο φίλο του πριν χάσει σταδιακά την επαφή με το περιβάλλον.

Οι Αρχές εξετάζουν λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα εκείνου του δεκαλέπτου που φαίνεται να ήταν καθοριστικό. Ο 49χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ μέχρι τον θάνατό του.

Πληροφορίες από το οικογενειακό περιβάλλον αναφέρουν ότι τα τραύματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού ήταν ιδιαίτερα σοβαρά, ενώ υπήρχαν ακόμη ένα χτύπημα στην πλάτη και ένα ανάμεσα στα μάτια, το μοναδικό που παρουσίαζε εξωτερική αιμορραγία. Τα δεδομένα αυτά ενίσχυσαν τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του τραυματισμού του.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επίσης ένα αγροτικό όχημα που φέρεται να κινήθηκε στην περιοχή την κρίσιμη ώρα, καθώς και τηλεφωνικές επικοινωνίες από το κινητό τηλέφωνο του 49χρονου. Μάρτυρες που είχαν ήδη καταθέσει κλήθηκαν εκ νέου για συμπληρωματικές εξηγήσεις.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη μαρτυρία αλλοδαπού εργάτη, για τον οποίο προορίζονταν ο καφές και το τοστ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος κατέθεσε ότι άκουσε φωνές από μακριά την ώρα του περιστατικού, ενώ αργότερα υπέδειξε το σημείο όπου εντοπίστηκαν οι πεσμένες συσκευασίες.

Η οικογένεια του Αλέκου Δασκαλάκη επιμένει πως ο 49χρονος δεν είχε διαφορές με κανέναν, ζητώντας παράλληλα σαφείς απαντήσεις για το πώς προκλήθηκαν οι βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που τελικά οδήγησαν στον θάνατό του.

