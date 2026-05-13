Μεσσαρά: Ένταλμα σύλληψης 47χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας του 33χρονου συγχωριανού του

Ο κατηγορούμενος έχει προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 15/05 για να απολογηθεί.

Προθεσμία μέχρι την Παρασκευή (15/05) για να απολογηθεί έλαβε ο 47χρονος άνδρας από χωριό της Μεσαράς στην Κρήτη, ο οποίος συνελήφθη την Τρίτη έπειτα από την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η υπόθεση σχετίζεται με τον σοβαρό τραυματισμό ενός 33χρονου, ο οποίος καταγγέλλει ότι ο συγχωριανός του τον χτύπησε εσκεμμένα με το αυτοκίνητό του.

Ο 33χρονος είχε δηλώσει στο Cretalive πως ο 47χρονος κινήθηκε εναντίον του με πρόθεση, προκαλώντας του βαριά τραύματα. Συγκεκριμένα, υπέστη κατάγματα στη λεκάνη και σοβαρό τραυματισμό στο πόδι, γεγονός που τον κράτησε καθηλωμένο στο κρεβάτι για μεγάλο διάστημα, λίγες μόλις ημέρες πριν από τον γάμο του.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας σε χωριό της Μεσαράς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άνδρες είχαν εδώ και χρόνια τεταμένες σχέσεις λόγω κτηματικών διαφορών.

Όπως περιέγραψε ο 33χρονος, εκείνη την ημέρα είχε μεταβεί με το αυτοκίνητό του σε γειτονικό χωριό για να αγοράσει καφέ από συγκεκριμένο καφενείο. Όταν έφτασε, είδε τον 47χρονο να βρίσκεται έξω από το κατάστημα μαζί με τον ιδιοκτήτη και αποφάσισε να μην σταματήσει. Χαιρέτησε τον καφετζή ενώ περνούσε και συνέχισε προς το επόμενο χωριό, όπου και στάθμευσε στην πλατεία.

Ήταν περίπου δύο το μεσημέρι όταν κατέβηκε από το όχημά του για να ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπό του, καθώς αισθανόταν αδιαθεσία. Παράλληλα, ήθελε να περιμένει λίγα λεπτά ακόμη, ελπίζοντας ότι ο 47χρονος θα είχε αποχωρήσει ώστε να επιστρέψει αργότερα για τον καφέ. Όπως ανέφερε, ενώ στεκόταν δίπλα στο αυτοκίνητό του, αντιλήφθηκε ένα όχημα να πλησιάζει. Αντάλλαξε βλέμματα με τον οδηγό και τότε διαπίστωσε ότι επρόκειτο για τον 47χρονο.