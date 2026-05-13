Κροατία: Νεαρή συνελήφθη για επίθεση σε Φιλιππινέζο μετά από viral βίντεο
Το βίντεο από την επίθεση σε πολίτη των Φιλιππίνων στην Ίλιτσα του Ζάγκρεμπ προκάλεσε αντιδράσεις στην Κροατία, με την αστυνομία να συλλαμβάνει τη νεαρή γυναίκα
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κροατία βίντεο που δείχνει νεαρή γυναίκα να επιτίθεται με γροθιές και κλωτσιές σε άνδρα από τις Φιλιππίνες, στο κέντρο του Ζάγκρεμπ. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ίλιτσα, έναν από τους πιο γνωστούς δρόμους της κροατικής πρωτεύουσας, κοντά στην πλατεία Μπαν Γέλατσιτς, και η εικόνα διαδόθηκε γρήγορα στα social media.
