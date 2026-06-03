Καιρός: Ξεπέρασε τους 35°C η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα την Τετάρτη - Πού καταγράφηκε

Snapshot Την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35°C στα ανατολικά ηπειρωτικά, με κορυφαίες τιμές 35,2°C στους σταθμούς Δένδρα Τυρνάβου και Αγία Τριάδα Φθιώτιδας.

Περίπου το 26% των μετεωρολογικών σταθμών κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 30°C την ίδια ημέρα.

Την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με πιθανές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ηπειρωτικά, με μέγιστες τιμές έως 31°C στα περισσότερα ηπειρωτικά και 30

32°C στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και την Κρήτη.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάνουν έως 6 μποφόρ, με νότιες

νοτιοδυτικές διευθύνσεις στο Αιγαίο και βορειοδυτικούς στο Ιόνιο. Snapshot powered by AI

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 με τη μέγιστη τιμή να ξεπερνά τοπικά τους 35°C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς στα Δένδρα Τυρνάβου και στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας και ήταν ίση με 35.2οC.

Στον παρακάτω χάρτη παρουσίαζεται η κατανομή των μέγιστων θερμοκρασίων στη χώρα έως τις 18:10 της Τετάρτης 3 Ιουνίου 2026. Στον πίνακα εντός του χάρτη παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες καθώς και το πλήθος των μετεωρολογικών σταθμών όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε ορισμένα θερμοκρασιακά κατώφλια. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 152 σταθμοί του δικτύου (~26%) κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 30οC.

Ο καιρός την Πέμπτη

Τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια (κυρίως ηπειρωτικά τμήματα) τμήματα της χώρας. Οι καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 9 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 10 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στη Κρήτη από 11 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, ενώ από τις απογευματινές ώρες οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25-27 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης