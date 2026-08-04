Εκρηκτική άνοδος στη Wall Street: Σε ιστορικά υψηλά ο Dow Jones – Άλμα 2,1% ο Nasdaq

Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Γιάννης Φιλιππάκος

Εκρηκτική άνοδος στη Wall Street: Σε ιστορικά υψηλά ο Dow Jones – Άλμα 2,1% ο Nasdaq
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Με ισχυρά έκλεισε τη Δευτέρα (3/8) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης,, καθώς η προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα.

Ο Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ σημαντική άνοδο σημείωσαν και οι S&P 500 και Nasdaq, με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 693,38 μονάδων (+1,32%), στις 53.178,41 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 540,04 μονάδων (+2,13%), στις 25.913,90 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 110,78 μονάδων (+1,48%), στις 7.600,50 μονάδες.

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