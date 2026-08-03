Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ μοίρασε 1.500 μπουκάλια νερό στους πυροσβέστες

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε τη Δευτέρα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, παραδίδοντας 1.500 μπουκάλια νερό και είδη πρώτης ανάγκης στους πυροσβέστες και τους εθελοντές που επιχειρούν στα μέτωπα.

Τα είδη παραδόθηκαν στα κέντρα επιχειρήσεων πυρόσβεσης και στα σημεία συγκέντρωσης των δυνάμεων που συμμετέχουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Στελέχη του κόμματος επισκέφθηκαν τα Μέγαρα, τη Βένιζα, το Ζάχουλη, τη Λούμπα, τη Νέα Πέραμο και το Πεδίο Βολής στο Κανδύλι, ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, οι επισκέψεις συνεχίζονται και στα υπόλοιπα ενεργά μέτωπα της Δυτικής Αττικής.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν σύντομες συναντήσεις με τους επικεφαλής των επιχειρήσεων πυρόσβεσης, από τους οποίους το κλιμάκιο ενημερώθηκε για την πορεία της μάχης με τις φλόγες και τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις πρώτης γραμμής.

Στο κλιμάκιο συμμετείχαν το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Μάρκος Χατζησάββας, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Χρήστος Παντελιός και το στέλεχος της Α΄ Αθήνας Χρήστος Προβέζης, με τη συνδρομή μελών του ΣΥΡΙΖΑ από τις πληγείσες περιοχές.