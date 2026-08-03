Θέουτα: Πλήθη Μαροκινών φωνάζοντας «Αλλάχ Άκμπαρ» συγκρούονται με την ισπανική αστυνομία

Snapshot Περίπου 60.000 μετανάστες εισήλθαν μαζικά στη Θέουτα από το Μαρόκο, προκαλώντας ένταση και συγκρούσεις με την ισπανική αστυνομία.

Μετανάστες φώναζαν «Αλλάχ Ακμπάρ» ενώ διαμαρτύρονταν για επιθέσεις από την αστυνομία και υπήρξαν συγκρούσεις με χρήση γκλομπ από τις αρχές.

Το Μαρόκο φέρεται να ενθάρρυνε ή να επέτρεψε τη διέλευση των μεταναστών, πιθανώς για να ασκήσει διπλωματική πίεση στην Ισπανία.

Η ΕΕ προγραμματίζει τηλεδιάσκεψη για συντονισμένη αντίδραση, μετά από κοινή επιστολή 22 κρατών μελών σχετικά με τις ανεξέλεγκτες διελεύσεις.

Τουλάχιστον 72 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη μαζική εισροή, ενώ οι περισσότεροι από τους εισερχόμενους επέστρεψαν στο Μαρόκο. Snapshot powered by AI

Η κατάσταση στη Θέουτα εξακολουθεί να παραμένει τεταμένη, ενώ μόλις χθες, μετά τα δραματικά γεγονότα της Πέμπτης και της Παρασκευής, όταν η αυτόνομη πόλη δέχθηκε «εισβολή» από 60.000 μετανάστες μέσω του Μαρόκου, στους δρόμους κυριάρχησαν συγκρούσεις μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών που έχουν σπεύσει για ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων.

Βίντεο δείχνει μια ομάδα μεταναστών να μεταφέρει έναν τραυματία τυλιγμένο σε κουβέρτα, ο οποίος, όπως ισχυρίστηκαν, είχε δεχτεί επίθεση από την αστυνομία, ενώ φώναζαν «Αλλάχ Ακμπάρ».

The Moroccan crowd can be heard chanting "Allahu Akbar" as officers from the Civil Guard respond to the incident.



The situation remains tense as Spanish authorities continue operations following the recent mass crossings. #WashingtonEye pic.twitter.com/UfcDqPLUCt — Washington Eye (@washington_EY) August 3, 2026

Ακολούθησαν συγκρούσεις, με βίντεο να δείχνουν αστυνομικούς της Εθνικής Αστυνομίας της Ισπανίας να κρατούν γκλομπ και να ορμούν προς τους μετανάστες κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης.

🇪🇸 In Ceuta, local residents are helping police pursue and catch illegal migrants on the city streets pic.twitter.com/NEFJze4pLA — Visegrád 24 (@visegrad24) August 3, 2026

Παράλληλα, πλάνα δείχνουν ντόπιους να βοηθούν την αστυνομία, καταδιώκοντας και συλλαμβάνοντας παράνομους μετανάστες στους δρόμους της πόλης.

The Moroccan crowd can be heard chanting "Allahu Akbar" as officers from the Civil Guard respond to the incident.



The situation remains tense as Spanish authorities continue operations following the recent mass crossings. #WashingtonEye pic.twitter.com/UfcDqPLUCt — Washington Eye (@washington_EY) August 3, 2026

Περίπου 60.000 άτομα διέσχισαν κολυμπώντας από το Μαρόκο προς την ισπανική πόλη, η οποία μοιράζεται χερσαία σύνορα και βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Βόρειας Αφρικής, την Πέμπτη, ισχυριζόμενοι ότι αστυνομικοί του Μαρόκου τους ενθάρρυναν να κατευθυνθούν προς τον θύλακα.

Ορισμένοι Μαροκινοί ισχυρίστηκαν επίσης ότι καθοδηγήθηκαν από αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα που έγιναν viral και αφορούσαν ένα κενό στη νομοθεσία της Ισπανίας σχετικά με τη μετανάστευση.

Αναλυτές ωστόσο δεν αποκλειουν το Μαρόκο να επέτρεψε στους μετανάστες να διασχίσουν τα σύνορα προκειμένου να ασκήσει διπλωματική πίεση στην Ισπανία, η οποία πρόσφατα βελτίωσε τις σχέσεις της με τη γειτονική Αλγερία, τον αιώνιο εχθρό της Ραμπάτ.

Αυτό συμβαίνει καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας αποφάνθηκε πρόσφατα ότι οι μετανάστες που συλλαμβάνονται στη θάλασσα ενώ προσπαθούν να φτάσουν στη Μελίγια ή τη Θέουτα, δύο ισπανικούς θύλακες, δεν μπορούν να απελαύνονται αμέσως στο Μαρόκο.

Η ΕΕ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη την Τρίτη, αφού 22 κράτη μέλη εξέδωσαν κοινή ανοιχτή επιστολή ζητώντας επείγουσα συνάντηση για να συμφωνηθεί μια ταχεία συντονισμένη αντίδραση και να αποτραπούν περαιτέρω ανεξέλεγκτες διελεύσεις.

Απαντώντας ο Ισπανός πρωθυπουργός, επέκρινε σφοδρά την «εγωιστική» όπως τη χαρακτήρισε αντίδραση ορισμένων χωρών της ΕΕ. Ο Σάντσεθ αντιμετωπίζει αυξανόμενη κριτική, αφού η κυβέρνησή του ξεκίνησε νωρίτερα φέτος ένα πρόγραμμα για τη χορήγηση νομικού καθεστώτος σε περίπου 500.000 μετανάστες χωρίς έγγραφα.

Τουλάχιστον 72 άτομα έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της πρόσφατης μαζικής εισροής μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπως ανέφεραν ισπανικές αρχές την Κυριακή, αν και οι μαροκινές αρχές παρουσίασαν αργότερα χαμηλότερη εκτίμηση.

Οι περισσότεροι από τους περίπου 60.000 ανθρώπους που εισέβαλαν στο ισπανικό έδαφος της Βόρειας Αφρικής – οι περισσότεροι κολυμπώντας – έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο μετά τη μεγαλύτερη μαζική διέλευση μεταναστών που έχει σημειωθεί στο έδαφος αυτό.