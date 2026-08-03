«Θύελλα» αντιδράσεων με ρεπόρτερ που γέλασε σε ζωντανή σύνδεση από το πύρινο μέτωπο

Αρνητικές αντιδράσεις προκάλεσε στα social media η δημοσιογράφος του Open Μαρία Σιαμπάνου, όταν κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ από το πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική γέλασε στιγμιαία πριν συνεχίσει την περιγραφή της κατάστασης.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα αναπαράχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν την ενόχλησή τους, θεωρώντας ατυχή την αντίδραση της ρεπόρτερ, καθώς το θέμα αφορούσε τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Η δημοσιογράφος συνέχισε κανονικά το ρεπορτάζ της, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί, τις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων και τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων να περιορίσουν τη φωτιά.

Ολόκληρο το απόσπασμα:

«Ωστόσο, γιατί όμως σας λέω ότι αυτό το σημείο ήταν πάρα πολύ κρίσιμο και… και πάρα πολύ σοβαρό. Εδώ πέρα δεξιά θα σας δείξει ο Πάνος ο Λιανός ότι είναι μία χαράδρα. Από δω είναι μία χαράδρα. Εάν περνούσε τη χαράδρα…», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια η ρεπόρτερ πρόσθεσε: «…θα ήτανε, εννοώ, πάρα πολύ δύσκολη, ακατόρθωτη και είδαμε και τα Σινούκ να πετάνε σε αυτό το σημείο, εδώ κοντά στα Μέγαρα, είδαμε να γίνονται ρίψεις από τον αέρα με Σινούκ. Είχαμε δει βέβαια και νωρίτερα κι άλλα μηχανήματα του στρατού, τα οποία προσπαθούσαν σε διάφορα σημεία να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Βέβαια, εδώ είμαστε σε δάσος. Μπορείτε να δείτε ότι και η πλαγιά είναι πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ επικίνδυνη. Έφτασαν τα βαρέα οχήματα, τα βαρέα πυροσβεστικά οχήματα…».

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