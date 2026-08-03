Πέθανε ο Λάκης Χαλκιάς – Μια ζωή ανάμεσα στην Ήπειρο, το λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι

Ο σπουδαίος ερμηνευτής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, αφήνοντας πίσω του μια πορεία έξι δεκαετιών και ένα ιδιαίτερο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πέθανε ο Λάκης Χαλκιάς – Μια ζωή ανάμεσα στην Ήπειρο, το λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Λάκης Χαλκιάς, με πραγματικό όνομα Μιχάλης Χαλκιόπουλος, πέθανε σε ηλικία 82 ετών, αφήνοντας πίσω του μια καριέρα άνω των έξι δεκαετιών στην ελληνική μουσική.
  • Ξεκίνησε επαγγελματικά σε ηλικία 16 ετών και συνεργάστηκε με σημαντικούς λαϊκούς τραγουδιστές της δεκαετίας του 1960, όπως η Σωτηρία Μπέλλου και ο Στέλιος Καζαντζίδης.
  • Η συνεργασία του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο τον έφερε κοντά στο έντεχνο και πολιτικό τραγούδι της μεταπολιτευτικής περιόδου, χωρίς να εγκαταλείψει το δημοτικό και λαϊκό ρεπερτόριο.
  • Δημιούργησε την παραγωγή «2.500 χρόνια ελληνική μουσική – Από τον Όμηρο μέχρι σήμερα», που παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στο Ηρώδειο το 1995.
  • Η μουσική του πορεία κάλυψε διαφορετικά είδη και περιόδους της ελληνικής μουσικής, από τα λαϊκά κέντρα της δεκαετίας του 1960 έως μεγάλες συναυλιακές παραγωγές.
Snapshot powered by AI

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας ερμηνευτής που υπηρέτησε για περισσότερες από έξι δεκαετίες την ελληνική μουσική, χωρίς να χάσει ποτέ τη βαθιά σχέση του με την παράδοση.

Το πραγματικό του όνομα ήταν Μιχάλης Χαλκιόπουλος. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 30 Αυγούστου 1943 και μεγάλωσε σε οικογένεια με πολυετή παρουσία στην παραδοσιακή μουσική. Πατέρας του ήταν ο κλαρινίστας Τάσος Χαλκιάς, ενώ ο ίδιος ανήκε στην τέταρτη γενιά της οικογένειας των Χαλκιάδων.

Η επαφή του με τη μουσική άρχισε από τα παιδικά του χρόνια. Σε ηλικία 16 ετών εργαζόταν ήδη επαγγελματικά και στα 18 του έκανε τις πρώτες του ηχογραφήσεις στην Columbia, με τραγούδια των Θεόδωρου Δερβενιώτη και Κώστα Βίρβου. Εκτός από το τραγούδι, έπαιζε κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι.

Δίπλα σε μεγάλα ονόματα του λαϊκού τραγουδιού

Κατά την πρώτη περίοδο της καριέρας του εμφανίστηκε δίπλα στη Σωτηρία Μπέλλου, στον Στέλιο Καζαντζίδη, στον Γρηγόρη Μπιθικώτση και στον Γιώργο Ζαμπέτα. Οι συνεργασίες αυτές τον έφεραν στο κέντρο της λαϊκής μουσικής σκηνής της δεκαετίας του 1960, πριν στραφεί σε ένα ευρύτερο ρεπερτόριο.

Το 1967 αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παρέμεινε για περίπου τέσσερα χρόνια και πραγματοποίησε εμφανίσεις για την ελληνική ομογένεια. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, το 1971, ξεκίνησε μία από τις σημαντικότερες περιόδους της πορείας του.

Τα έργα του Γιάννη Μαρκόπουλου

Η συνεργασία του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο αποτέλεσε βασικό σταθμό στη σταδιοδρομία του. Συμμετείχε σε έργα όπως η «Θητεία», οι «Μετανάστες», ο «Θεσσαλικός Κύκλος», το «Οροπέδιο» και οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι».

Μέσα από αυτές τις δουλειές, η φωνή του συνδέθηκε με το έντεχνο και το πολιτικό τραγούδι της μεταπολιτευτικής περιόδου, χωρίς να εγκαταλείψει το δημοτικό και το λαϊκό ρεπερτόριο από το οποίο είχε ξεκινήσει.

Στη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε επίσης με πολλούς συνθέτες, στιχουργούς και ερμηνευτές, συμμετέχοντας σε δίσκους, συναυλίες, αφιερώματα και μουσικές παραστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

lakis-xalkias.jpg

Το έργο για την ιστορία της ελληνικής μουσικής

Ξεχωριστή θέση στη δραστηριότητά του είχε η παραγωγή «2.500 χρόνια ελληνική μουσική – Από τον Όμηρο μέχρι σήμερα». Για την προετοιμασία της εργάστηκε επί σειρά ετών, επιχειρώντας να παρουσιάσει τη συνέχεια της ελληνικής μουσικής από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή.

Το έργο παρουσιάστηκε το 1995 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και αργότερα στο Ηρώδειο, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες προσωπικές παραγωγές του.

Ο Λάκης Χαλκιάς παρέμεινε ενεργός για περισσότερες από έξι δεκαετίες. Η πορεία του περιλάμβανε δημοτικά τραγούδια, λαϊκές ηχογραφήσεις, μεγάλους έντεχνους κύκλους, μουσική για την ξενιτιά και έργα βασισμένα στην ελληνική ποίηση.

Με τον θάνατό του ολοκληρώνεται η διαδρομή ενός ερμηνευτή που συμμετείχε σε διαφορετικές περιόδους και είδη της ελληνικής μουσικής, από τα λαϊκά κέντρα της δεκαετίας του 1960 έως τις μεγάλες συναυλιακές παραγωγές των επόμενων δεκαετιών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:32ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Λάκης Χαλκιάς – Μια ζωή ανάμεσα στην Ήπειρο, το λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι

00:18ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο λαϊκός τραγουδιστής Δημήτρης Ξανθάκης

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Επείγουσα διακομιδή 12χρονου από την Κέρκυρα στα νοσοκομεία Ιωαννίνων

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: Πέντε αγνοούμενοι, τρεις ναυαγοί - Εντοπίστηκε ακυβέρνητο ιστιοπλοϊκό σκάφους

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Τα κύματα καύσωνα στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία θα αλλάξουν τη γεύση των ευρωπαϊκών κρασιών

23:36ΕΛΛΑΔΑ

«Τα αδέρφια δεν χωρίζουνε»: Η κρητική λεβεντιά και η δύναμη της οικογένειας μέσα από έναν χορό

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Σοβαρό τροχαίο με αγριογούρουνο - Σoβαρά τραυματίας 35χρονος δικυκλιστής

23:19LIFESTYLE

Ο αυστηρός κανόνας του Κρίστοφερ Νόλαν στα γυρίσματα της «Οδύσσειας» - Η αποκάλυψη του Ματ Ντέιμον

23:14NEWSBOMB

Νέο 112 στα Μέγαρα: Για κατοίκους στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρι, Μορφέικα, Στάνες Μόρφα

23:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Βαρβιτσιώτη: «Ευρωπαϊστής, με ιδεολογική συνέπεια και μετριοπάθεια»

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Ένοπλοι σκότωσαν 12 άτομα και απήγαγαν γυναίκες και παιδιά σε χωριό της Νιγηρίας

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τη δολοφονία 43χρονης μητέρας στην Ιρλανδία: Είχε κληρονομήσει πρόσφατα 1 εκατ. δολάρια - Βασικός ύποπτος ο 28χρονος σύντροφός της

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε Αττικοβοιωτία: Περισσότερα από 111.000 στρέμματα καμένα - Δορυφορική εικόνα

22:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία για Βαρβιτσιώτη: «Υπήρξε θεματοφύλακας των αρχών και των αξιών της Παράταξης»

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για δύτες: Ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με λευκό καρχαρία - Βίντεο

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινος εφιάλτης και στην Ουάσινγκτον: Όλεθρο αφήνουν πίσω τους οι φωτιές «Spokane Complex Fire»

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 2/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: Κάτοικοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να σώσουν τις περιουσίες τους

21:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ψηλά στη λίστα ο Λιβάι Γκαρσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Οδηγός διέσωσε άνδρα που πνιγόταν με λαβή Χάιμλιχ στη μέση του δρόμου - Βίντεο

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Καραϊωσηφίδης για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων: «Έχουμε ένα θαύμα και μια τραγωδία ταυτόχρονα»

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: Πέντε αγνοούμενοι, τρεις ναυαγοί - Εντοπίστηκε ακυβέρνητο ιστιοπλοϊκό σκάφους

23:14NEWSBOMB

Νέο 112 στα Μέγαρα: Για κατοίκους στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρι, Μορφέικα, Στάνες Μόρφα

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: Κάτοικοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να σώσουν τις περιουσίες τους

23:36ΕΛΛΑΔΑ

«Τα αδέρφια δεν χωρίζουνε»: Η κρητική λεβεντιά και η δύναμη της οικογένειας μέσα από έναν χορό

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Viral η τελευταία ανατριχιαστική ανάρτηση του θρυλικού ορειβάτη Nirmal Purja πριν τον τραγικό θάνατό του

18:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα €391 από τον ΟΠΕΚΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια: Η προϋπόθεση

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Επείγουσα διακομιδή 12χρονου από την Κέρκυρα στα νοσοκομεία Ιωαννίνων

20:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Θανάση Αυγερινού σε Μαρία Καρυστιανού: Μωραίνει Κύριος...

23:19LIFESTYLE

Ο αυστηρός κανόνας του Κρίστοφερ Νόλαν στα γυρίσματα της «Οδύσσειας» - Η αποκάλυψη του Ματ Ντέιμον

00:18ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο λαϊκός τραγουδιστής Δημήτρης Ξανθάκης

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση ελικοπτέρων - Αντιπτέραρχος ε.α.: «Κανείς δεν είδε κανένα με αποτέλεσμα το ατύχημα»

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 2/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ταυτοποιήθηκε ο δολοφόνος της Σκωτζέζας που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα - Πρόκειται για 26χρονο Αφγανό

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τη δολοφονία 43χρονης μητέρας στην Ιρλανδία: Είχε κληρονομήσει πρόσφατα 1 εκατ. δολάρια - Βασικός ύποπτος ο 28χρονος σύντροφός της

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Νεκρός εντοπίστηκε στην καμπίνα του ο 56χρονος ύπαρχος του Superferry

21:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «άγνωστος» Ιωάννης Βαρβιτσιώτης: Το κρυφό αρχείο στη Χούντα και το πάθος για την φωτογραφία

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Όλυμπο: 32χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο ρέμα Ορλιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ