Νέο 112 στα Μέγαρα: Για κατοίκους στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρι, Μορφέικα, Στάνες Μόρφα
Ζητείται απομάκρυνση προς Μέγαρα
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- Έχει εκδοθεί νέο μήνυμα από το σύστημα 112 για εκκένωση λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή των Μεγάρων.
- Οι κάτοικοι των περιοχών Λούμπα, Άνω Αλεποχώρι, Μορφέικα και Στάνες Μόρφα καλούνται να απομακρυνθούν προς Μέγαρα μέσω της επαρχιακής οδού Μεγάρων - Αλεποχωρίου.
- Η εκκένωση είναι προληπτική, λόγω πυρκαγιάς σε ρεματιά στην περιοχή Λούμπα με εξάρσεις.
- Οι κάτοικοι πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών κατά την απομάκρυνση.
Νέο μήνυμα από το σύστημα 112 εστάλη στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής των Μεγάρων, λόγω της φωτιάς που μαίνεται στην περιοχή.
Συγκεκριμένα αναφέρεται:
Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λούμπα Άνω_Αλεποχώρι Μορφέικα Στάνες_Μόρφα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε μέσω επαρχιακής οδού Μεγάρων - Αλεποχωρίου προς Μέγαρα
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
«Στην περιοχή Λούμπα υπάρχει μια πυρκαγιά σε μια ρεματιά που κάνει κάποιες εξάρσεις. Είπαμε να κάνουμε προληπτική εκκένωση», ανέφερε στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Μεγάρων, Παναγιώτης Μαργέτης.
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