Τα κύματα καύσωνα στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία θα αλλάξουν τη γεύση των ευρωπαϊκών κρασιών

Snapshot Οι καύσωνες και η ξηρασία στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία μειώνουν την παραγωγή κρασιού λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η επιταχυνόμενη ωρίμανση των σταφυλιών αυξάνει τα επίπεδα σακχάρου και αλκοόλ, ενώ μειώνει την οργανική οξύτητα.

Τα τελικά κρασιά γίνονται πιο ισχυρά και πυκνά, αλλά χάνουν την παραδοσιακή φρεσκάδα και ελαφρότητα.

Οι παραγωγοί σε σημαντικές περιοχές όπως το Μπορντό, η Βουργουνδία και η Καμπανία επισπεύδουν τις ημερομηνίες συγκομιδής λόγω των καυσώνων.

Η σταθερή μείωση του όγκου συγκομιδής καταγράφεται στις μεγάλες οινοπαραγωγικές περιοχές της Νότιας Ευρώπης. Snapshot powered by AI

Οι καύσωνες και η ξηρασία στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία οδηγούν σε μείωση της παραγωγής οίνου.

Σύμφωνα με την αναλυτική έκδοση Drinks International, η επιταχυνόμενη ωρίμανση των μούρων και η έλλειψη νερού για τους αμπελώνες έχουν προκαλέσει σημαντική μείωση των αποδόσεων στη Νότια Ευρώπη.

Σύμφωνα με εκθέσεις του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου, η κλιματική αλλαγή καταγράφει σταθερή μείωση του όγκου της συγκομιδής στις μεγάλες οινοπαραγωγικές περιοχές.

Οι υψηλές θερμοκρασίες επιταχύνουν τη διαδικασία ωρίμανσης, με αποτέλεσμα τα σταφύλια να αυξάνουν απότομα τα επίπεδα σακχάρου τους, τα οποία μετατρέπονται σε αλκοόλ κατά την επακόλουθη ζύμωση, ενώ η οργανική οξύτητα των μούρων μειώνεται σημαντικά.

Λόγω αυτών των διαδικασιών, το τελικό ποτό γίνεται ισχυρότερο, πυκνότερο και πλουσιότερο, αλλά ταυτόχρονα χάνει την παραδοσιακή του φρεσκάδα και ελαφρότητα.

Λόγω των ρεκόρ καύσωνα, οι παραγωγοί στις περιοχές του Μπορντό, της Βουργουνδίας και της Καμπανίας αναγκάζονται να επισπεύσουν σημαντικά τις συνήθεις ημερομηνίες συγκομιδής τους.

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