«Στεγνώνει» η Βρετανία: Η Ουαλία κηρύχθηκε σε κατάσταση ξηρασίας - Η χειρότερη των τελευταίων 190 ετών

Snapshot Η Ουαλία κηρύθηκε σε κατάσταση ξηρασίας λόγω της χειρότερης ξηρασίας των τελευταίων 190 ετών, με εξαιρετικά χαμηλές βροχοπτώσεις και υψηλές θερμοκρασίες.

Η κατάσταση ξηρασίας επηρεάζει τη Βόρεια Ουαλία, την περιοχή Upper Severn και ολόκληρη τη χώρα, προκαλώντας ξήρανση ποταμών, αύξηση του κινδύνου πυρκαγιών και προβλήματα στη γεωργία.

Στην Αγγλία και την Ιρλανδία ισχύουν απαγορεύσεις χρήσης λάστιχου ποτίσματος για πάνω από 23 εκατομμύρια καταναλωτές, με τους περιορισμούς να αναμένεται να διαρκέσουν όλο το καλοκαίρι.

Οι ειδικοί αποδίδουν την ξηρασία στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και προειδοποιούν για σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως η πτώση των υπόγειων υδάτων και οι δασικές πυρκαγιές.

Παρά τις αναμενόμενες βροχές, οι ποσότητες δεν θα είναι επαρκείς για την ουσιαστική αναπλήρωση των υδάτινων αποθεμάτων στην Ουαλία και άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Snapshot powered by AI

Η πρώτη περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου κήρυξε επίσημα κατάσταση ξηρασίας, καθώς οι πρωτοφανώς ξηρές συνθήκες, οι έντονοι καύσωνες, οι δασικές πυρκαγιές και η υποχώρηση της στάθμης των ποταμών προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία.

Κατάσταση ξηρασίας κηρύχθηκε στη Βόρεια Ουαλία και στην περιοχή Upper Severn, όπως ανακοίνωσε η Natural Resources Wales (NRW), η περιβαλλοντική υπηρεσία της κυβέρνησης της Ουαλίας.

Η NRW ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από εβδομάδες με συνεχόμενες υψηλές θερμοκρασίες και περιορισμένες βροχοπτώσεις.

Ο Ιούλιος αναμένεται να εξελιχθεί στον ξηρότερο μήνα που έχει καταγραφεί στην Ουαλία εδώ και σχεδόν 190 χρόνια, εφόσον δεν σημειωθούν σημαντικές βροχοπτώσεις την επόμενη εβδομάδα.

Μεγάλο μέρος της Αγγλίας αντιμετωπίζει επίσης παρατεταμένη ξηρασία, καθώς έχει δεχθεί μόλις το 3% της μέσης βροχόπτωσης ενός τυπικού Ιουλίου.

Οι συνθήκες αυτές έχουν οδηγήσει σε απαγορεύσεις χρήσης λάστιχου ποτίσματος που επηρεάζουν περίπου 23 εκατ. καταναλωτές, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι οι περιορισμοί ενδέχεται να παραμείνουν σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Παράλληλα, έχουν ξεσπάσει δασικές πυρκαγιές σε περιοχές της Αγγλίας, ενώ η Σκωτία αντιμετώπισε μεγάλη πυρκαγιά στο Κερνγκόρμς (Cairngorms) και η Ιρλανδία επέβαλε πανεθνική απαγόρευση χρήσης λάστιχου ποτίσματος

Οι ακραίες αυτές συνθήκες έρχονται μετά το περσινό ξηρό καλοκαίρι.

Οι ειδικοί αποδίδουν την τάση αυτή στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, η οποία συνδέεται κυρίως με την καύση ορυκτών καυσίμων.

Στην Ουαλία, οι εξαιρετικά ξηρές συνθήκες έχουν προκαλέσει ξήρανση κοίτης ποταμών, αυξανόμενη ανησυχία των αγροτών για τη διαθεσιμότητα νερού και τη βόσκηση, σημαντική αύξηση του κινδύνου πυρκαγιών.

Η Βόρεια Ουαλία και η περιοχή Upper Severn έχουν καταγράψει λιγότερο από το 2% της αναμενόμενης βροχόπτωσης για τον μήνα, ενώ η ροή των ποταμών σε μεγάλο μέρος της περιοχής βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, με ορισμένες περιοχές να καταγράφουν ή να πλησιάζουν ιστορικά χαμηλά.

Σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ουαλίας δεν έχει σημειωθεί σημαντική βροχόπτωση από τις 6 Ιουλίου.

Η παρακολούθηση της NRW δείχνει επίσης ότι τα επίπεδα των υπόγειων υδάτων συνεχίζουν να μειώνονται, ενώ η θερμοκρασία των ποταμών παραμένει υψηλή.

Όλες οι υπόλοιπες λεκάνες απορροής στη νοτιοδυτική Ουαλία έχουν επίσης περάσει από το επίπεδο «κανονικών συνθηκών» σε «παρατεταμένη ξηρασία», όπως είχε συμβεί την προηγούμενη εβδομάδα και στη νοτιοανατολική Ουαλία.

Έτσι, πλέον ολόκληρη η Ουαλία βρίσκεται είτε σε κατάσταση ξηρασίας είτε σε καθεστώς παρατεταμένης ξηρής περιόδου.

Η NRW διευκρίνισε ότι η κήρυξη ξηρασίας γίνεται όταν μια σειρά από δείκτες δείχνουν σημαντική έλλειψη βροχοπτώσεων και διαθέσιμου νερού, επηρεάζοντας: ποτάμια, υπόγεια ύδατα, γεωργία, φυσικά οικοσυστήματα, διαχείριση γης.

Παρότι οι εταιρείες ύδρευσης αναφέρουν ότι τα αποθέματα στους ταμιευτήρες παραμένουν συνολικά σε ικανοποιητικά επίπεδα, η NRW καλεί τους πολίτες να κάνουν λελογισμένη χρήση του νερού.

Η Ριάν Τόμας, υπεύθυνη βιώσιμης διαχείρισης νερού και φύσης στην NRW, δήλωσε:

«Η παρατεταμένη περίοδος ζέστης και ξηρασίας που βιώνουμε αυτό το καλοκαίρι έχει πλέον σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον σε περιοχές της Ουαλίας».

Πρόσθεσε ότι έχουν καταγραφεί: εξαιρετικά χαμηλές στάθμες ποταμών, συνεχιζόμενη πτώση των υπόγειων υδάτων, επιπτώσεις στη φύση, την αλιεία, τη γεωργία και ευαίσθητους οικοτόπους.

«Οι πρόσφατες πυρκαγιές στη Βόρεια και Νοτιοανατολική Ουαλία αποτελούν ένα από τα πιο εμφανή σημάδια του πόσο ξηρά έχουν γίνει τα τοπία μας», ανέφερε.

Κίτρινες προειδοποιήσεις για τη ζέστη

Καθώς ο ζεστός καιρός συνεχίζεται, εκδόθηκαν κίτρινες προειδοποιήσεις υγείας λόγω καύσωνα στην Αγγλία για: Ανατολικά Μίντλαντς, Δυτικά Μίντλαντς, Νοτιοανατολική Αγγλία, Νοτιοδυτική Αγγλία, Ανατολική Αγγλία, Λονδίνο.

Οι προειδοποιήσεις ισχύουν από τις 09:00 της Παρασκευής έως τις 09:00 της Κυριακής.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office) ανέφερε ότι οι θερμοκρασίες θα επιστρέψουν πιο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, περίπου στους 20-25 βαθμούς Κελσίου, αν και την επόμενη Τρίτη ενδέχεται να σημειωθεί νέα άνοδος.

Παρότι αναμένονται κάποιες βροχές, ιδιαίτερα στη βόρεια Σκωτία, οι ποσότητες δεν αναμένεται να είναι αρκετές για να αναπληρώσουν τα αποθέματα νερού.

Εκπρόσωπος της Met Office προειδοποίησε ότι, αν και ορισμένες περιοχές θα δεχθούν περισσότερη βροχή από όση είχαν δει πρόσφατα, δεν πρόκειται για τις έντονες βροχοπτώσεις που απαιτούνται για την ουσιαστική ενίσχυση των υδάτινων αποθεμάτων.

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