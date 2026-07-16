Ολλανδία: «Συναγερμός» για λειψυδρία λόγω ζέστης και ξηρασίας στη χώρα

Snapshot Η Ολλανδία αντιμετωπίζει λειψυδρία λόγω συνεχιζόμενης ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών, με ποτάμια σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα νερού.

Η κυβέρνηση ζητά μέτρα για την ισομερή κατανομή των αποθεμάτων νερού και τον περιορισμό της άρδευσης σε ορισμένες περιοχές.

Η παροχή πόσιμου νερού δεν επηρεάζεται, καθώς τα αποθέματα είχαν αυξηθεί πριν από το καλοκαίρι.

Η κατάσταση λειψυδρίας αναμένεται να διαρκέσει και τις επόμενες εβδομάδες.

Οι θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη και στην Ολλανδία είναι σημαντικά υψηλότερες από τον μέσο όρο των τελευταίων δεκαετιών. Snapshot powered by AI

Η συνεχιζόμενη ξηρασία και ζέστη έχουν προκαλέσει λειψυδρία στην Ολλανδία, ανακοίνωσε σήμερα η ολλανδική κυβέρνηση.

Ποτάμια της χώρας έχουν ιστορικά χαμηλά επίπεδα νερού και δεν έχει βρέξει σχεδόν καθόλου τις τελευταίες εβδομάδες.

Συνεπώς, απαιτείται η λήψη μέτρων για την ισομερή κατανομή των αποθεμάτων και την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για νερό, τόνισε η κυβέρνηση.

Από μια κατάσταση με «πιθανή» λειψυδρία η Ολλανδία πλέον αντιμετωπίζει μια «πραγματική» λειψυδρία και αυτή η κατάσταση αναμένεται να παραμείνει και τις επόμενες εβδομάδες, προστίθεται.

Η κατάσταση δεν επηρεάζει την παροχή πόσιμου νερού, καθώς τα αποθέματα είχαν ήδη αυξηθεί πριν από το καλοκαίρι. Η άρδευση θα περιοριστεί σε διάφορα μέρη.

Σύμφωνα με το σύστημα παρακολούθησης κλίματος του Reuters, η μέση μέγιστη θερμοκρασία σε όλη τη Δυτική Ευρώπη προβλέπεται να ανέλθει σε 28,7 βαθμούς Κελσίου σήμερα, η οποία είναι 5,4 βαθμοί πάνω από την κανονική υψηλή θερμοκρασία για αυτή την ημερομηνία από το 1961 έως το 1990.

Η μέση μέγιστη θερμοκρασία στην Ολλανδία, των 24,3 βαθμών, είναι 4,5 βαθμοί πάνω από την κανονική.

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