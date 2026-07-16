Ολλανδία: «Συναγερμός» για λειψυδρία λόγω ζέστης και ξηρασίας στη χώρα
Ποτάμια της χώρας έχουν ιστορικά χαμηλά επίπεδα νερού
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- Η Ολλανδία αντιμετωπίζει λειψυδρία λόγω συνεχιζόμενης ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών, με ποτάμια σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα νερού.
- Η κυβέρνηση ζητά μέτρα για την ισομερή κατανομή των αποθεμάτων νερού και τον περιορισμό της άρδευσης σε ορισμένες περιοχές.
- Η παροχή πόσιμου νερού δεν επηρεάζεται, καθώς τα αποθέματα είχαν αυξηθεί πριν από το καλοκαίρι.
- Η κατάσταση λειψυδρίας αναμένεται να διαρκέσει και τις επόμενες εβδομάδες.
- Οι θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη και στην Ολλανδία είναι σημαντικά υψηλότερες από τον μέσο όρο των τελευταίων δεκαετιών.
Η συνεχιζόμενη ξηρασία και ζέστη έχουν προκαλέσει λειψυδρία στην Ολλανδία, ανακοίνωσε σήμερα η ολλανδική κυβέρνηση.
Ποτάμια της χώρας έχουν ιστορικά χαμηλά επίπεδα νερού και δεν έχει βρέξει σχεδόν καθόλου τις τελευταίες εβδομάδες.
Συνεπώς, απαιτείται η λήψη μέτρων για την ισομερή κατανομή των αποθεμάτων και την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για νερό, τόνισε η κυβέρνηση.
Από μια κατάσταση με «πιθανή» λειψυδρία η Ολλανδία πλέον αντιμετωπίζει μια «πραγματική» λειψυδρία και αυτή η κατάσταση αναμένεται να παραμείνει και τις επόμενες εβδομάδες, προστίθεται.
Η κατάσταση δεν επηρεάζει την παροχή πόσιμου νερού, καθώς τα αποθέματα είχαν ήδη αυξηθεί πριν από το καλοκαίρι. Η άρδευση θα περιοριστεί σε διάφορα μέρη.
Σύμφωνα με το σύστημα παρακολούθησης κλίματος του Reuters, η μέση μέγιστη θερμοκρασία σε όλη τη Δυτική Ευρώπη προβλέπεται να ανέλθει σε 28,7 βαθμούς Κελσίου σήμερα, η οποία είναι 5,4 βαθμοί πάνω από την κανονική υψηλή θερμοκρασία για αυτή την ημερομηνία από το 1961 έως το 1990.
Η μέση μέγιστη θερμοκρασία στην Ολλανδία, των 24,3 βαθμών, είναι 4,5 βαθμοί πάνω από την κανονική.