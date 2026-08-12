ΗΠΑ: Πυρά κατά πλοίου που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό ιρανικού λιμανιού

Snapshot Οι αμερικανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρά κατά του φορτηγού πλοίου Vela Nova που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό ιρανικού λιμανιού.

Το μηχανοστάσιο του Vela Nova χτυπήθηκε από πυραύλους ελικοπτέρου μετά την αγνόηση των αμερικανικών προειδοποιήσεων από το πλήρωμα.

Από την επαναφορά του αποκλεισμού στις 14 Ιουλίου, οι ΗΠΑ έχουν ανοίξει πυρ τρεις φορές και έχουν ανακατευθύνει 55 πλοία που προσπάθησαν να προσεγγίσουν ιρανικά λιμάνια.

Στην πρώτη περίοδο εφαρμογής του αποκλεισμού από τα μέσα Απριλίου έως τα μέσα Ιουνίου, ο αμερικανικός στρατός άνοιξε πυρ κατά εννέα πλοίων και ανακατεύθυνε περισσότερα από 140. Snapshot powered by AI

Πυρ κατά φορτηγού πλοίου υπό σημαία Παναμά άνοιξαν οι αμερικανικές δυνάμεις, καθώς το σκάφος επιχειρούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), ελικόπτερο εκτόξευσε δύο πυραύλους στο μηχανοστάσιο του Vela Nova, αφού το πλήρωμά του φέρεται να αγνόησε τις σχετικές προειδοποιήσεις.

Πρόκειται για την τρίτη φορά που ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποιεί πυρά για την εφαρμογή του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από την επαναφορά του μέτρου στις 14 Ιουλίου.

Έκτοτε, οι αμερικανικές δυνάμεις αναφέρουν ότι έχουν ανακατευθύνει 55 πλοία που επιχείρησαν να προσεγγίσουν ιρανικά λιμάνια.

Κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του αποκλεισμού, από τα μέσα Απριλίου έως τα μέσα Ιουνίου, ο αμερικανικός στρατός είχε ανοίξει πυρ κατά εννέα πλοίων, ενώ περισσότερα από 140 είχαν ανακατευθυνθεί.