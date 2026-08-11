Συγχαρητήρια Δένδια σε Τεντόγλου: «Ένας από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών»

Ο Μίλτος Τεντόγλου για ακόμη μια φορά στην πρώτη θέση του βάθρου! 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Συγχαρητήρια Δένδια σε Τεντόγλου: «Ένας από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το τέταρτο χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ με άλμα 8,44 μέτρων.
  • Ο Νίκος Δένδιας συνεχάρη τον Τεντόγλου και τόνισε ότι η πορεία του τον κατατάσσει μεταξύ των κορυφαίων αθλητών του αγωνίσματος διεθνώς.
  • Ο Τεντόγλου έγινε ο πρώτος αθλητής στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που κερδίζει τέσσερα χρυσά μετάλλια στο μήκος, ξεπερνώντας το ρεκόρ 94 ετών.
  • Ο Έλληνας αθλητής ανήκει πλέον στους 27 αθλητές που έχουν κατακτήσει τουλάχιστον τέσσερα χρυσά μετάλλια στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
  • Ο Μίλτος Τεντόγλου υπηρετεί ως Σημαιοφόρος στο Πολεμικό Ναυτικό και έχει διακριθεί επίσης σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα.
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Τα θερμά του συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτησή του, ο κ. Δένδιας συνεχάρη τον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος υπηρετεί ως Σημαιοφόρος στο Πολεμικό Ναυτικό, για την κατάκτηση του τέταρτου χρυσού ευρωπαϊκού μεταλλίου της καριέρας του.

«Θερμά συγχαρητήρια στον Σημαιοφόρο Ολυμπιονίκη του Πολεμικού Ναυτικού Μίλτο Τεντόγλου για το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Ο Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το επίτευγμα του Τεντόγλου ιδιαίτερα σημαντικό, επισημαίνοντας ότι τα τέσσερα χρυσά μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, σε συνδυασμό με τις διακρίσεις του σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, τον κατατάσσουν μεταξύ των κορυφαίων αθλητών του αγωνίσματος σε διεθνές επίπεδο.

Ο Μίλτος Τεντόγλου εξασφάλισε το χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8,44 μέτρα, το οποίο σημείωσε στην τέταρτη προσπάθειά του. Με τη νέα του επιτυχία έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κατακτά τέσσερις φορές το χρυσό μετάλλιο στο μήκος σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού είχε ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά το 2018 στο Βερολίνο. Ακολούθησαν οι επιτυχίες του στο Μόναχο το 2022 και στη Ρώμη το 2024, πριν από τη νέα του θριαμβευτική εμφάνιση στο Μπέρμιγχαμ.

Με την τέταρτη ευρωπαϊκή κορυφή του, ο Τεντόγλου έγινε ο πρώτος αθλητής στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, έπειτα από 94 χρόνια διοργάνωσης, που φτάνει τα τέσσερα χρυσά μετάλλια στο μήκος. Μέχρι σήμερα μοιραζόταν το σχετικό ρεκόρ με τον Σοβιετικό Ιβάν Τερ-Οβανεσιάν, ο οποίος είχε κατακτήσει χρυσά μετάλλια το 1958, το 1962 και το 1969.

Παράλληλα, ο Έλληνας άλτης πέρασε στο πάνθεον των αθλητών και αθλητριών που έχουν κατακτήσει τουλάχιστον τέσσερα χρυσά μετάλλια στην ιστορία της διοργάνωσης, αποτελώντας πλέον το 27ο μέλος αυτής της ξεχωριστής λίστας.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:

Θερμά συγχαρητήρια στον Σημαιοφόρο Ολυμπιονίκη του Πολεμικού Ναυτικού Μίλτο Τεντόγλου για το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ! Το 4ο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για τον Έλληνα αθλητή, που σε συνδυασμό με τα χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, τον αναδεικνύει ως έναν από τους καλύτερους άλτες όλων των εποχών σε διεθνές επίπεδο.

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