Παντρεύτηκαν ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ - Η πρώτη φωτογραφία με τις βέρες

Κριστιάνο Ρονάλντο και Χεορχίνα Ροντριγκεζ επειβεβαίωσαν τον γάμο τους με την πρώτη κοινή ανάρτηση όπου φαίνονται οι βέρες.

Τελικά, ο γάμος έγινε — απλώς όχι εκεί όπου τον περίμεναν όλοι. Ο Κριστιάνο και η Χεορχίνα είναι πλέον επισήμως παντρεμένοι, λίγες μόλις ημέρες μετά το απίστευτο μπέρδεμα στη Μαδέρα, όπου εκατοντάδες θαυμαστές είχαν συγκεντρωθεί έξω από τον Καθεδρικό Ναό του Φουντσάλ πιστεύοντας ότι θα παρακολουθούσαν τον γάμο του διάσημου ζευγαριού.

Την Τρίτη 11 Αυγούστου, ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής έκανε την πρώτη ανάρτηση που ουσιαστικά επιβεβαίωσε το χαρμόσυνο νέο. Στη φωτογραφία που μοιράστηκε στο Instagram διακρίνονται οι βέρες γάμου και των δύο, βάζοντας τέλος στις φήμες και τα σενάρια που είχαν κυριαρχήσει τις προηγούμενες ημέρες.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της Brunswick Group που εστάλη στα μέσα ενημέρωσης, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ παντρεύτηκαν την Τρίτη σε ιδιωτική πολιτική τελετή στο Κασκάις της Πορτογαλίας, παρουσία των πέντε παιδιών της οικογένειας.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ / AP AP

Το απίστευτο μπέρδεμα στη Μαδέρα

Μόλις τρεις ημέρες νωρίτερα, το Σάββατο 8 Αυγούστου, είχε προηγηθεί ένα πραγματικό... γαμήλιο φιάσκο. Εκατοντάδες θαυμαστές είχαν κατακλύσει τους δρόμους γύρω από τον Καθεδρικό Ναό του Φουντσάλ, καθώς είχε κυκλοφορήσει η πληροφορία ότι εκεί θα παντρεύονταν ο Ρονάλντο και η Ροντρίγκεζ.

Όταν όμως εμφανίστηκε η νύφη, έγινε γρήγορα αντιληπτό ότι δεν επρόκειτο για την Χεορχίνα. Το ζευγάρι που πραγματικά παντρευόταν ήταν η Nicole και ο Fábio, οι οποίοι βρέθηκαν ξαφνικά στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς κοσμοσυρροής. Ο ίδιος ο Ρονάλντο αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, σχολιάζοντας με emojis γέλιου σχετική ανάρτηση στα social media.

Η ειρωνεία είναι ότι λίγα εικοσιτετράωρα μετά το μπέρδεμα, ο πολυαναμενόμενος γάμος πραγματοποιήθηκε πράγματι — αλλά στο Κασκάις και με εντελώς διαφορετικούς όρους: χωρίς πλήθη και μόνο με τον στενό οικογενειακό κύκλο.

Ο Ρονάλντο και η Ροντρίγκεζ είχαν ανακοινώσει τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025, έπειτα από χρόνια κοινής πόρειας. Έναν χρόνο αργότερα, οι βέρες στα χέρια τους σηματοδότησαν το επόμενο κεφάλαιο της σχέσης τους — αυτή τη φορά χωρίς φήμες και χωρίς... λάθος νύφη.

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