Σκέρτσος: «Κάθε φράση και ένα ψέμα ή μια ανακρίβεια» - Η απάντηση στον Τσίπρα για τον ΔΕΔΔΗΕ

Snapshot Ο Άκης Σκέρτσος κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις σχετικά με τον ΔΕΔΔΗΕ και τις επενδύσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Οι επενδύσεις για την αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019, φτάνοντας πάνω από 1,5 δισ. ευρώ ετησίως.

Οι υπογειοποιήσεις των δικτύων έχουν οκταπλασιαστεί σε σχέση με το 2019, όταν υπογειοποιούνταν περίπου 200 χιλιόμετρα δικτύου ετησίως.

Ο Άκης Σκέρτσος αμφισβητεί αν ο Αλέξης Τσίπρας γνώριζε τα στοιχεία πριν τις δηλώσεις του ή αν επέλεξε να πει ψέματα. Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Άκης Σκέρτσος, με αφορμή τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού στον ΔΕΔΔΗΕ και τις επενδύσεις για την αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου.

Ο υπουργός Επικρατείας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολίασε μέρος της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα στο in.gr, στην οποία ο πρώην πρωθυπουργός θέτει ερωτήματα για τα αυξημένα έσοδα του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά και για τις επενδύσεις και τις υπογειοποιήσεις του δικτύου.

«Κάθε φράση και ένα ψέμα ή μια ανακρίβεια», έγραψε χαρακτηριστικά ο Άκης Σκέρτσος, αμφισβητώντας τα όσα υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο κ. Σκέρτσος υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις για την αναβάθμιση των δικτύων έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019, φτάνοντας πλέον σε περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ ετησίως, έναντι περίπου 400 εκατ. ευρώ το 2019.

Παράλληλα, αναφέρεται και στις υπογειοποιήσεις των δικτύων, υποστηρίζοντας ότι έχουν οκταπλασιαστεί σε σχέση με το 2019, όταν, όπως σημειώνει, υπογειοποιούνταν περίπου 200 χιλιόμετρα δικτύου τον χρόνο.

«Κανείς δεν φρόντισε να τον ενημερώσει ότι οι επενδύσεις στην αναβάθμιση δικτύων έχουν 4πλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δις ετησίως από μόλις 400 εκ. ευρώ το 2019; Καθώς κι ότι οι υπογειοποιήσεις έχουν 8πλασιαστεί από το 2019 που υπογειοποιούνταν μόλις 200 χλμ. δικτύου ετησίως;», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Κλείνοντας, ο Άκης Σκέρτσος αφήνει αιχμές για το αν ο Αλέξης Τσίπρας γνώριζε τα συγκεκριμένα στοιχεία πριν κάνει τις αναφορές του.

«Ή τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέμματα; Αδιόρθωτος…», καταλήγει.