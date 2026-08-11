Αίγυπτος: 18 νεκροί σε φρικτό τροχαίο – Ανάμεσα στα θύματα και παιδιά

Snapshot Σοβαρό τροχαίο στην επαρχία Ισμαηλίας της Αιγύπτου προκάλεσε τον θάνατο 18 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά και έφηβοι ηλικίας 10 έως 14 ετών.

Τα δύο μικρά φορτηγά μετέφεραν εργάτες αγροτικού τομέα προς αγρόκτημα στην περιοχή του Δέλτα του Νείλου όταν συγκρούστηκαν.

Η χρήση μικρών φορτηγών για τη μεταφορά μεγάλου αριθμού εργατών είναι κοινή στην Αίγυπτο και αυξάνει τους κινδύνους σε τροχαία.

Το δυστύχημα αναδεικνύει το πρόβλημα της παιδικής εργασίας στη χώρα, όπου τουλάχιστον 1,3 εκατομμύρια ανήλικοι εργάζονται, κυρίως στον αγροτικό τομέα.

Η παραοικονομία καλύπτει περίπου το 67% της απασχόλησης στην Αίγυπτο, με σημαντικό αριθμό αδήλωτων εργαζομένων σε γεωργία, κατασκευές και βιομηχανία. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε στη βόρεια Αίγυπτο, όπου 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Ισμαηλίας. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν δύο μικρά φορτηγά, τα οποία μετέφεραν εργάτες του αγροτικού τομέα, συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Ιδιαίτερα σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκονταν πολλά παιδιά και έφηβοι. Σύμφωνα με ιατρική πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, αρκετά από τα θύματα ήταν ηλικίας 13 και 14 ετών, ενώ το μικρότερο θύμα ήταν μόλις 10 ετών, σύμφωνα με το αιγυπτιακό μέσο Al-Masry Al-Youm.

Μετέβαιναν σε αγρόκτημα για εργασία

Οι επιβάτες των δύο οχημάτων προέρχονταν κυρίως από δύο χωριά στην περιοχή του Δέλτα του Νείλου. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τα δύο φορτηγά κατευθύνονταν προς αγρόκτημα, όπου οι επιβαίνοντες επρόκειτο να εργαστούν.

Αρχικά, το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου είχε ανακοινώσει ότι από το δυστύχημα υπήρχαν συνολικά 47 θύματα, εκ των οποίων περίπου 30 τραυματίες.

Η χρήση μικρών φορτηγών και ημιφορτηγών για τη μεταφορά εργατών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Αίγυπτο, κυρίως σε άτυπες μορφές απασχόλησης. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα οχήματα μεταφέρουν μεγάλο αριθμό επιβατών, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τους κινδύνους σε περίπτωση τροχαίου.

Στο επίκεντρο η παιδική εργασία

Το πολύνεκρο δυστύχημα φέρνει παράλληλα ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της παιδικής εργασίας στην Αίγυπτο.

Με βάση επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 1,3 εκατομμύρια ανήλικοι εργάζονται στη χώρα, με αρκετούς από αυτούς να απασχολούνται στον αγροτικό τομέα.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, η παραοικονομία αντιπροσωπεύει περίπου το 67% της απασχόλησης στην Αίγυπτο και αφορά σχεδόν το σύνολο της γεωργικής δραστηριότητας.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των αδήλωτων εργαζομένων στη χώρα υπολογίζεται μεταξύ 8 και 13 εκατομμυρίων ανθρώπων, με μεγάλο μέρος τους να εργάζεται στη γεωργία, τις κατασκευές και τη βιομηχανία.