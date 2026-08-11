Φωτιά στα Σπάτα: Σε παθολογικά αίτια φέρεται να οφείλεται ο θάνατος του οδηγού

Snapshot Ο θάνατος του οδηγού που βρέθηκε νεκρός σε φωτιά στα Σπάτα αποδίδεται πιθανώς σε παθολογικά αίτια.

Η φωτιά ξέσπασε από το αυτοκίνητο του άνδρα, το οποίο τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από πιθανή πρόσκρουση.

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε χαμηλή βλάστηση και οριοθετήθηκε μέσα σε 30 λεπτά με τη συνδρομή πυροσβεστικών δυνάμεων και εναέριων μέσων.

Στο όχημα βρέθηκε απανθρακωμένο άτομο στη θέση του συνοδηγού, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο αυτοκτονίας ή δολοφονίας.

Η σορός έχει σταλεί για νεκροψία-νεκροτομή και το σημείο παραμένει αποκλεισμένο για την ολοκλήρωση της έρευνας. Snapshot powered by AI

Σε παθολογικά αίτια φέρεται να οφείλεται ο θάνατος του οδηγού που βρέθηκε νεκρός στη φωτιά στα Σπάτα.

Η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 15:30, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, ανάμεσα στον Ήμερο Πεύκο και το Έτος Στέκο, κινητοποίησε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής με συνολικά 121 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 36 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιήθηκαν περιοδικές ρίψεις από δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέδραμε με υδροφόρες και ο Δήμος Σπάτων.

Μάλιστα, ενεργοποιήθηκε και μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να ενημερωθούν και να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε μέσα σε 30 λεπτά, ενώ από την έρευνα για τα αίτια που εκδηλώθηκε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν ένα αυτοκίνητο με τον οδηγό να είναι νεκρός.

Το αυτοκίνητο προκάλεσε τη φωτιά

Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι η φωτιά ξεκίνησε από το όχημα του άνδρα, ο οποίος πιθανότατα να έχασε τον έλεγχο και να σημειώθηκε πρόσκρουση, με αποτέλεσμα να τυλίγεται στις φλόγες. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενη βλάστηση και σήμανε συναγερμό.

Intime Live INTIME NEWS

Μέσα στο όχημα το οποίο κάηκε ολοσχερώς, οι αρχές εντόπισαν ένα άτομο απανθρακωμένο, το οποίο είχε γύρει στη θέση του συνοδηγού. Από τον έλεγχο που πραγματοποίησαν δεν εντόπισαν κάποιο όπλο ή μπιτόνι βενζίνης και απέκλεισαν το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας ή δολοφονίας.

Intime Live INTIME NEWS

Πιθανότατα, ο οδηγός να έχασε τις αισθήσεις του από παθολογικά αίτια, με την έρευνα να βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Η σορός έχει σταλεί για νεκροψία-νεκροτομή που θα δώσει ασφαλέστερα συμπεράσματα για τα αίτια του θανάτου, ενώ αναμένεται και η ταυτοποίηση του νεκρού άνδρα.

Σημειώνεται ότι το σημείο παραμένει αποκλεισμένο.

Διαβάστε επίσης