Βίντεο: Η στιγμή της επίθεσης με 2 μαχαίρια σε αστυνομικούς φωνάζοντας «Allahu Akbar»

Snapshot Δύο δημοτικοί αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με δύο μαχαίρια στο κέντρο της Τουλούζης από άνδρα που φώναζε «Allahu Akbar».

Ο δράστης προκάλεσε, απείλησε και επιτέθηκε στους αστυνομικούς πριν αφοπλιστεί άμεσα.

Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν γκλομπ, δακρυγόνο και φράχτη εργοταξίου για να περικυκλώσουν και να εξουδετερώσουν τον δράστη.

Ο δήμαρχος της Τουλούζης χαρακτήρισε τις δηλώσεις του δράστη ως «τρομοκρατικού χαρακτήρα».

Η εξουδετέρωση του δράστη έγινε γρήγορα, παρά τις μαχαιριές που δέχτηκαν οι αστυνομικοί στον βραχίονα. Snapshot powered by AI

H επίθεση με μαχαίρια σε βάρος δύο δημοτικών αστυνομικών το απόγευμα της Δευτέρας στο κέντρο της Τουλούζης, προκάλεσε αναστάτωση καθώς αποκαλύφθηκε ότι ο άνδρας προκαλούσε φωνάζοντας «Allahu Akbar» και κάνοντας χειρονομίες σε βάρος τους.

Ο δράστης πρόσβαλε και απείλησε τους αστυνομικούς, προτού βγάλει δύο μαχαίρια και τους επιτεθεί. Ο δήμαρχος της Τουλούζης κάνει λόγο για «δηλώσεις τρομοκρατικού χαρακτήρα».

Στις εικόνες της επίθεσης διακρίνονται καθαρά οι αστυνομικοί που περιβάλλουν τον δράστη, οπλισμένοι με τα γκλομπ τους και ένα κάνιστρο δακρυγόνου. Με τη βοήθεια ενός φράχτη εργοταξίου, οι αστυνομικοί κατάφεραν να περικυκλώσουν αποτελεσματικά τον δράστη, χωρίς να του αφήσουν καμία διέξοδο.

Μεταξύ των επιθέσεων για την εξουδετέρωση του δράστη και της άμυνας για την προστασία τους από τις μαχαιριές που δέχτηκαν στον βραχίονα, οι αστυνομικοί χρειάστηκαν μερικά δευτερόλεπτα για να εξουδετερώσουν τον άνδρα.