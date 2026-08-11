«Καμπανάκι» Μαγιορκίνη για τον ιό του Δυτικού Νείλου: «Αυξάνονται τα κρούσματα στην Αττική»

Έχουν καταγραφεί συνολικά 60 κρούσματα σε όλη την Ελλάδα, από τα οποία τα 30 είναι στην Ανατολική Αττική

Ανθή Κουρεντζή

«Καμπανάκι» Μαγιορκίνη για τον ιό του Δυτικού Νείλου: «Αυξάνονται τα κρούσματα στην Αττική»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Έχουν καταγραφεί 60 κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τα 30 να εντοπίζονται στην Ανατολική Αττική, κυρίως σε Μαρκόπουλο και Σπάτα.
  • Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος κουνουπιών που έχουν μολυνθεί από πτηνά και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω καθημερινής επαφής.
  • Περίπου 80% των μολυσμένων δεν εμφανίζουν συμπτώματα, ενώ λιγότερο από 1% μπορεί να παρουσιάσει σοβαρή νευρολογική νόσο όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα.
  • Οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών, τα άτομα με ανοσοκαταστολή και αυτοί με χρόνια νοσήματα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης
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Για τον ιό του Δυτικού Νείλου, τον τρόπο μετάδοσής του, τα συμπτώματα αλλά και τις ομάδες του πληθυσμού που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μίλησε στο ΕΡΤnews ο επίκουρος καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης.

Όπως τόνισε ο κ. Μαγιορκίνης, φέτος παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων κυρίως στην Ανατολική Αττική με επίκεντρο στο Μαρκόπουλο και τα Σπάτα.

«Έχουν καταγραφεί πάνω από 30 κρούσματα σε αυτές τις περιοχές, ενώ συνολικά έχουν καταγραφεί 60 κρούσματα όλο το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Τα περιστατικά είναι άτομα ηλικίας 65-70 ετών με συμπτώματα εγκεφαλίτιδας. Παρουσιάζουν φωτοφοβία, πονοκέφαλο, υπνηλία, σύγχυση και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να παρουσιάσουν και επιληπτικές κρίσεις», ανέφερε στο ERT NEWS ο καθηγητής.

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης εμφανίστηκε καθησυχαστικός, καθώς σε σχέση με άλλα καλοκαίρια είναι αισθητά μικρότερος ο αριθμός κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί. «Φέτος δεν έχουμε ξεπεράσει τα 100 ή τα 200 όπως άλλες χρονιές. Δεν υπάρχει κάποια θεραπεία. Το μόνο που μπορούμε να προτρέψουμε τους πολίτες να κάνουν είναι να προφυλαχτούν από τα τσιμπήματα των κουνουπιών», πρόσθεσε ο κ. Μαγιορκίνης.

Πώς μεταδίδεται ο ιός του Δυτικού Νείλου

Κεντρικό σημείο της ενημέρωσης είναι ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της καθημερινής επαφής. Η βασική αλυσίδα μετάδοσης ξεκινά από μολυσμένα πτηνά. Τα κουνούπια μολύνονται όταν τσιμπήσουν πτηνά που φέρουν τον ιό και στη συνέχεια μπορούν, μέσω νέου τσιμπήματος, να τον μεταδώσουν στον άνθρωπο.

Ο άνθρωπος θεωρείται ουσιαστικά «τελικός ξενιστής» του ιού, καθώς τα επίπεδα του ιού στο αίμα του συνήθως δεν είναι αρκετά υψηλά ώστε ένα κουνούπι να μολυνθεί τσιμπώντας τον και να συνεχίσει έτσι την αλυσίδα μετάδοσης. Σπανιότεροι τρόποι μετάδοσης, όπως μέσω μετάγγισης αίματος ή μεταμόσχευσης οργάνων, έχουν καταγραφεί διεθνώς, αλλά δεν αποτελούν τον συνήθη τρόπο διασποράς του ιού.

Οι περισσότεροι δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα

Ένα από τα χαρακτηριστικά της λοίμωξης είναι ότι η μεγάλη πλειονότητα όσων μολυνθούν δεν θα αντιληφθούν ποτέ ότι ήρθαν σε επαφή με τον ιό.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, περίπου 8 στους 10 ανθρώπους που μολύνονται δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Περίπου το 20% μπορεί να εμφανίσει μια σχετικά ήπια νόσο, με εικόνα που συχνά θυμίζει κοινή ίωση.

Μεταξύ των συμπτωμάτων που μπορεί να παρουσιαστούν είναι:

  • πυρετός
  • πονοκέφαλος
  • αδυναμία και έντονη κόπωση
  • πόνοι στους μυς και τις αρθρώσεις
  • ναυτία
  • έμετος ή διάρροια
  • κοιλιακός πόνος
  • δερματικό εξάνθημα
  • διόγκωση των λεμφαδένων

Συνήθως πρόκειται για ήπια συμπτωματολογία. Ωστόσο, σε ένα πολύ μικρό ποσοστό των ανθρώπων που μολύνονται –λιγότερο από 1%– ο ιός μπορεί να προσβάλει το κεντρικό νευρικό σύστημα και να προκαλέσει σοβαρή νευρολογική νόσο, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση.

Ποια συμπτώματα χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή

Στη σοβαρή μορφή της λοίμωξης μπορεί να εμφανιστούν υψηλός πυρετός, έντονος πονοκέφαλος και συμπτώματα που παραπέμπουν σε προσβολή του νευρικού συστήματος.

Σύγχυση, αποπροσανατολισμός, διαταραχές του επιπέδου συνείδησης, σπασμοί, έντονη μυϊκή αδυναμία ή παράλυση αποτελούν συμπτώματα που απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Δεν υπάρχει ειδική αντιική θεραπεία για τη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου και η αντιμετώπιση βασίζεται κυρίως στην υποστηρικτική θεραπεία, ιδιαίτερα στις σοβαρότερες περιπτώσεις.

Ποιοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης αυξάνεται με την ηλικία.

Ομάδες αυξημένου κινδύνου είναι κυρίως: οι ηλικιωμένοι, ιδιαίτερα άνω των 65 ετών, τα άτομα με ανοσοκαταστολή, όσοι πάσχουν από χρόνια υποκείμενα νοσήματα.

Ο ΕΟΔΥ αναφέρει επίσης ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ιδίως άνω των 50 ετών, αλλά και όσοι έχουν ανοσοκαταστολή ή χρόνια νοσήματα, έχουν αυξημένη πιθανότητα να παρουσιάσουν σοβαρή μορφή της νόσου.

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