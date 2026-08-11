Άγιος Δημήτριος: Θλίψη στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο για τον αστυνομικό που βρέθηκε νεκρός

Snapshot Ο 38χρονος αστυνομικός και ημιεπαγγελματίας ποδοσφαιριστής Ανδρέας Σκαλαίος βρέθηκε νεκρός σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο και η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να αποσαφηνίσει τα αίτια θανάτου του.

Ο Ανδρέας Σκαλαίος είχε αγωνιστεί σε πολλές ομάδες της νοτιοανατολικής Αττικής, μεταξύ άλλων στον Άγιο Δημήτριο, την Κερατέα και τον Όμιλο Φιλάθλων Χολαργού.

Οι ομάδες που είχε συμμετάσχει εξέφρασαν τη θλίψη τους και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους του.

Ο Άγιος Δημήτριος και ο Όμιλος Φιλάθλων Χολαργού τον αποχαιρέτησαν δημόσια, αναγνωρίζοντας το ήθος, τον επαγγελματισμό και τη συνεισφορά του στον αθλητισμό.

Η απώλεια του Ανδρέα Σκαλαίου προκάλεσε συγκίνηση και οδύνη στον ερασιτεχνικό ποδοσφαιρικό χώρο της περιοχής. Snapshot powered by AI

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο.

Ο θανών εκτός από ένστολος ήταν και ημιεπαγγελματίας ποδοσφαιριστής, και είχε θητεύσει σε αρκετές ομάδες της νοτιοανατολικής Αττικής και γενικότερα του τοπικού ποδοσφαίρου της Αττικής. Ο Ανδρέας Σκαλαίος είχε αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες, όπως η Κερατέα, ο Χολαργός κι ο Άγιος Δημήτριος και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στις τάξεις των ποδοσφαιριστών.

Μια σειρά από ομάδες, αποχαιρετούν τον εκλιπόντα εκφράζοντας την οδύνη τους για τον αδόκητο χαμό του.

Το «αντίο» από τον Άγιο Δημήτριο

Τον Ανδρέα Σκαλαίο αποχαιρέτησε με ανάρτησή του και ο Άγιος Δημήτριος, με τη φανέλα του οποίου είχε αγωνιστεί τη σεζόν 2024-2025.

«Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ πληροφορήθηκε σήμερα την απώλεια του Ανδρέα Σκαλαίου, ενός αθλητή που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας μας και αγωνίστηκε με ήθος και αξιοπρέπεια τη σεζόν 2024-2025.

Ο Ανδρέας υπήρξε μέλος της οικογένειάς μας και θα παραμείνει για πάντα στη μνήμη μας ως ένας άνθρωπος που μοιράστηκε μαζί μας τη χαρά, την προσπάθεια και τις στιγμές του ποδοσφαίρου.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η διοίκηση, οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές και ολόκληρη η οικογένεια του ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ εκφράζουν τα θερμά και ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.Ανδρέα, θα είσαι για πάντα ένας από εμάς.

Καλό ταξίδι…Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Η ανάρτηση του Ο.Φ. Χολαργού

Τον Ανδρέα Σκαλαίο αποχαιρέτησε με ανάρτησή του και ο Όμιλος Φιλάθλων Χολαργού 1947, όπου είχε αγωνιστεί ως τερματοφύλακας.

«Ολόκληρη η οικογένεια του Όμιλος Φιλάθλων Χολαργού 1947/ Holargos FC 1947 εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη για την απώλεια του πρώην τερματοφύλακα της ομάδας μας, Ανδρέα Σκαλαίου.

Ο Ανδρέας τίμησε τη φανέλα του συλλόγου μας, υπερασπίστηκε την εστία του Ο.Φ. Χολαργού με πάθος, ήθος και επαγγελματισμό, και άφησε το δικό του ξεχωριστό στίγμα τόσο στην ιστορία της ομάδας μας όσο και στις καρδιές όσων είχαν την τιμή να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν μαζί του.

Σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες ώρες, η σκέψη όλων μας βρίσκεται δίπλα στην οικογένεια, τους φίλους και τους οικείους του.

Σύσσωμος ο σύλλογος απευθύνει τα πιο ειλικρινή και θερμά του συλλυπητήρια για τη μεγάλη τους απώλεια.

Καλό ταξίδι, Ανδρέα. Η οικογένεια του Χολαργού δεν θα σε ξεχάσει ποτέ».

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