Στιγμές τρόμου για επιβάτες πτήσης: Αεροσκάφος συγκρούστηκε με πουλιά και έπιασε φωτιά ο κινητήρας

Snapshot Αεροσκάφος Boeing 737 της American Airlines με 181 επιβάτες συγκρούστηκε με πουλιά κατά την απογείωση του από το Μιρτλ Μπιτς, με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά ο ένας κινητήρας.

Ο πιλότος ενημέρωσε τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για το πρόβλημα και το αεροσκάφος έκανε κύκλους πριν πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση με ασφάλεια.

Η American Airlines ανέφερε ότι το αεροσκάφος τέθηκε εκτός λειτουργίας για επιθεώρηση και εργάζεται για να μεταφέρει τους επιβάτες στον προορισμό τους.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Στιγμές τρόμου έζησαν επιβάτες μιας πτήσης της American Airlines τη Δευτέρα, όταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με πουλιά κατά την απογείωσή του, με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά ένας κινητήρας και να χρειαστεί να πραγματοποιηθεί αναγκαστική προσγείωση.

Το αεροσκάφος τύπου Boeing 737 της American Airlines μετέφερε 181 άτομα και εκτελούσε πτήση από το Μιρτλ Μπιτς της Νότιας Καρολίνας στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και κατέγραψε ο Πάτρικ Γκότβαλτ, ένας επιβάτης, δείχνει τον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους να έχει πιάσει φωτιά. «Mayday, mayday, mayday. Έχουμε πρόβλημα με τον έναν κινητήρα», ακούγεται να λέει ο πιλότος σε έναν υπάλληλο του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα με ηχογράφηση που δημοσίευσε το LiveATC.

Μιλώντας στο CNN, η Λίντσεϊ Μάκι δήλωσε ότι βρισκόταν στην παραλία όταν άκουσε δυνατούς θορύβους από τον ουρανό που έμοιαζαν με κρότους.

Δείτε το βίντεο:

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Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το αεροσκάφος έκανε κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο του Μιρτλ Μπιτς, μέχρι τελικά να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση.

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και έχει τεθεί εκτός λειτουργίας για να επιθεωρηθεί από την ομάδα συντήρησής μας», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία American Airlines σε δήλωσή της προς το CNN. «Η ομάδα μας εργάζεται για να μεταφέρει τους επιβάτες στο Σάρλοτ το συντομότερο δυνατό».

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορία των ΗΠΑ (FAA) έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με το περιστατικό.