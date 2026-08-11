Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα που συστήνει λιγότερα παιδικά εμβόλια

Snapshot Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε διάταγμα για τον περιορισμό των παιδικών εμβολίων από 18 σε 11 βασικά εμβόλια.

Το διάταγμα προτείνει τη χορήγηση του συνδυαστικού εμβολίου MMR χωριστά και αμφισβητεί την ασφάλειά του, παρά τις επιστημονικές μελέτες που δεν βρήκαν σύνδεση με αυτισμό.

Οι απαιτήσεις εμβολιασμού παραμένουν ευθύνη των Πολιτειών και δεν επιβάλλονται υποχρεωτικά από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) θεωρούν το MMR ασφαλές και επισημαίνουν ότι ο διαχωρισμός του σε τρία εμβόλια δεν έχει επιστημονική τεκμηρίωση και μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο έκθεσης σε ασθένειες.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αύξηση των ιατρικών επισκέψεων λόγω διαχωρισμού των εμβολίων μπορεί να οδηγήσει σε παράλειψη δόσεων. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε διάταγμα με το οποίο ζητά να περιοριστεί ο αριθμός των εμβολίων που συστήνονται για τα παιδιά, ενώ παράλληλα προτείνει το συνδυαστικό εμβόλιο MMR κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς να χορηγείται χωριστά.

«Πριν από δεκαετίες, τα παιδιά λάμβαναν μόνο ένα μικρό μέρος των εμβολίων που απαιτούνται σήμερα», δήλωσε ο Τραμπ. «Εκείνη την εποχή οι άνθρωποι ήταν πολύ πιο υγιείς».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει εδώ και χρόνια αμφιβολίες σχετικά με την ασφάλεια του MMR. Ωστόσο, πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες δεν έχουν εντοπίσει σύνδεση μεταξύ του συγκεκριμένου εμβολίου και του αυτισμού.

Το διάταγμα προτείνει επίσης τη μείωση των παιδικών εμβολίων σε 11, από τα 18 που περιλαμβάνονται στις υφιστάμενες συστάσεις της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής (AAP).

Πρόκειται, πάντως, για κατευθυντήρια οδηγία και όχι για υποχρεωτικό μέτρο, καθώς οι απαιτήσεις εμβολιασμού για τη φοίτηση στα σχολεία καθορίζονται σε επίπεδο Πολιτειών και όχι από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

AP

Τα 11 εμβόλια που παραμένουν στις συστάσεις

Μιλώντας τη Δευτέρα στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του «αναγνωρίζει ως χρυσό πρότυπο τις συστάσεις για τον παιδικό εμβολιασμό που περιλαμβάνουν μόνο 11 βασικούς εμβολιασμούς κατά των πιο σοβαρών και επικίνδυνων ασθενειών».

Σύμφωνα με το διάταγμα, οι εμβολιασμοί που συστήνονται για όλα τα παιδιά αφορούν την ιλαρά, την παρωτίτιδα, την ερυθρά, τη διφθερίτιδα, τον τέτανο, τον κοκκύτη, την πολιομυελίτιδα, τον αιμόφιλο της γρίπης τύπου Β (Hib), την πνευμονιοκοκκική νόσο, τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) και την ανεμοβλογιά.

«Τα μειώνουμε», δήλωσε ο Τραμπ. «Δεν είναι μόνο ότι κάνεις λιγότερα εμβόλια ή ενέσεις, όπως λένε, αλλά ότι τα κάνεις σε μια σειρά επισκέψεων στον γιατρό».

Τι είπε ο Τραμπ για το MMR

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το MMR θα μπορούσε να είναι «αρκετά θανατηφόρο» εάν χορηγηθεί ως συνδυαστικό εμβόλιο, παρομοιάζοντάς το με το να χύνεται ένα μπουκάλι αναψυκτικού στο σώμα ενός παιδιού.

Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε ποια στοιχεία τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό περί «θανατηφόρου» εμβολίου, ο Τραμπ απάντησε: «Αυτό που έχω ακούσει είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λένε ότι είναι έτσι».

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), το εμβόλιο MMR συνδέεται με πολύ μικρό κίνδυνο πυρετικών σπασμών σε μικρά παιδιά. Άτομα με συγκεκριμένα προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, καλούνται να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν από τον εμβολιασμό.

Το CDC επισημαίνει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που λαμβάνουν το MMR δεν παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα και ότι ο εμβολιασμός είναι πολύ ασφαλέστερος από τη νόσηση με ιλαρά, παρωτίτιδα ή ερυθρά.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον αμερικανικό οργανισμό, δεν υπάρχει δημοσιευμένη επιστημονική τεκμηρίωση που να αποδεικνύει οποιοδήποτε όφελος από τον διαχωρισμό του συνδυαστικού MMR σε τρία διαφορετικά εμβόλια.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μεσολάβηση χρονικών διαστημάτων ανάμεσα στις επιμέρους δόσεις αφήνει τα παιδιά εκτεθειμένα για μεγαλύτερο διάστημα σε ασθένειες. Παράλληλα, οι περισσότερες απαιτούμενες επισκέψεις στον γιατρό αυξάνουν την πιθανότητα να παραλειφθούν δόσεις.

AP

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