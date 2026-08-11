Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα που συστήνει λιγότερα παιδικά εμβόλια

Το διάταγμα προβλέπει περιορισμό των εμβολίων που συστήνονται στα παιδιά στις ΗΠΑ

Χρύσα Γρίβα, Επιμέλεια

Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα που συστήνει λιγότερα παιδικά εμβόλια
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε διάταγμα για τον περιορισμό των παιδικών εμβολίων από 18 σε 11 βασικά εμβόλια.
  • Το διάταγμα προτείνει τη χορήγηση του συνδυαστικού εμβολίου MMR χωριστά και αμφισβητεί την ασφάλειά του, παρά τις επιστημονικές μελέτες που δεν βρήκαν σύνδεση με αυτισμό.
  • Οι απαιτήσεις εμβολιασμού παραμένουν ευθύνη των Πολιτειών και δεν επιβάλλονται υποχρεωτικά από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
  • Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) θεωρούν το MMR ασφαλές και επισημαίνουν ότι ο διαχωρισμός του σε τρία εμβόλια δεν έχει επιστημονική τεκμηρίωση και μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο έκθεσης σε ασθένειες.
  • Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αύξηση των ιατρικών επισκέψεων λόγω διαχωρισμού των εμβολίων μπορεί να οδηγήσει σε παράλειψη δόσεων.
Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε διάταγμα με το οποίο ζητά να περιοριστεί ο αριθμός των εμβολίων που συστήνονται για τα παιδιά, ενώ παράλληλα προτείνει το συνδυαστικό εμβόλιο MMR κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς να χορηγείται χωριστά.

«Πριν από δεκαετίες, τα παιδιά λάμβαναν μόνο ένα μικρό μέρος των εμβολίων που απαιτούνται σήμερα», δήλωσε ο Τραμπ. «Εκείνη την εποχή οι άνθρωποι ήταν πολύ πιο υγιείς».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει εδώ και χρόνια αμφιβολίες σχετικά με την ασφάλεια του MMR. Ωστόσο, πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες δεν έχουν εντοπίσει σύνδεση μεταξύ του συγκεκριμένου εμβολίου και του αυτισμού.

Το διάταγμα προτείνει επίσης τη μείωση των παιδικών εμβολίων σε 11, από τα 18 που περιλαμβάνονται στις υφιστάμενες συστάσεις της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής (AAP).

Πρόκειται, πάντως, για κατευθυντήρια οδηγία και όχι για υποχρεωτικό μέτρο, καθώς οι απαιτήσεις εμβολιασμού για τη φοίτηση στα σχολεία καθορίζονται σε επίπεδο Πολιτειών και όχι από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Donald Trump
AP

Τα 11 εμβόλια που παραμένουν στις συστάσεις

Μιλώντας τη Δευτέρα στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του «αναγνωρίζει ως χρυσό πρότυπο τις συστάσεις για τον παιδικό εμβολιασμό που περιλαμβάνουν μόνο 11 βασικούς εμβολιασμούς κατά των πιο σοβαρών και επικίνδυνων ασθενειών».

Σύμφωνα με το διάταγμα, οι εμβολιασμοί που συστήνονται για όλα τα παιδιά αφορούν την ιλαρά, την παρωτίτιδα, την ερυθρά, τη διφθερίτιδα, τον τέτανο, τον κοκκύτη, την πολιομυελίτιδα, τον αιμόφιλο της γρίπης τύπου Β (Hib), την πνευμονιοκοκκική νόσο, τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) και την ανεμοβλογιά.

«Τα μειώνουμε», δήλωσε ο Τραμπ. «Δεν είναι μόνο ότι κάνεις λιγότερα εμβόλια ή ενέσεις, όπως λένε, αλλά ότι τα κάνεις σε μια σειρά επισκέψεων στον γιατρό».

Τι είπε ο Τραμπ για το MMR

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το MMR θα μπορούσε να είναι «αρκετά θανατηφόρο» εάν χορηγηθεί ως συνδυαστικό εμβόλιο, παρομοιάζοντάς το με το να χύνεται ένα μπουκάλι αναψυκτικού στο σώμα ενός παιδιού.

Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε ποια στοιχεία τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό περί «θανατηφόρου» εμβολίου, ο Τραμπ απάντησε: «Αυτό που έχω ακούσει είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λένε ότι είναι έτσι».

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), το εμβόλιο MMR συνδέεται με πολύ μικρό κίνδυνο πυρετικών σπασμών σε μικρά παιδιά. Άτομα με συγκεκριμένα προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, καλούνται να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν από τον εμβολιασμό.

Το CDC επισημαίνει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που λαμβάνουν το MMR δεν παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα και ότι ο εμβολιασμός είναι πολύ ασφαλέστερος από τη νόσηση με ιλαρά, παρωτίτιδα ή ερυθρά.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον αμερικανικό οργανισμό, δεν υπάρχει δημοσιευμένη επιστημονική τεκμηρίωση που να αποδεικνύει οποιοδήποτε όφελος από τον διαχωρισμό του συνδυαστικού MMR σε τρία διαφορετικά εμβόλια.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μεσολάβηση χρονικών διαστημάτων ανάμεσα στις επιμέρους δόσεις αφήνει τα παιδιά εκτεθειμένα για μεγαλύτερο διάστημα σε ασθένειες. Παράλληλα, οι περισσότερες απαιτούμενες επισκέψεις στον γιατρό αυξάνουν την πιθανότητα να παραλειφθούν δόσεις.

Donald Trump
AP

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:26ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: 18 νεκροί σε φρικτό τροχαίο – Ανάμεσα στα θύματα και παιδιά

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή ανακάλυψη μετά από 40 χρόνια: Βιολογικός πατέρας του παιδιού της και άλλων 9 ήταν ο γιατρός γονιμότητας

20:16ΑΘΛΗΤΙΚΑ

LIVE Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός: Με πέντε αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ για το διπλό πρόκρισης

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στον αέρα: 22χρονος επιβάτης πέθανε σε πτήση για το Λος Αντζελες

20:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

LIVE ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός: Μόνο για το «διπλό» και την πρόκριση στη Σόφια το «τριφύλλι»

20:08LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Πότε κάνουν πρεμιέρα οι ενημερωτικές εκπομπές; 

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Φωτιά στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου - Καίει χώρο με λάστιχα

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Τόνοι σκουπιδιών συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα εξαιτίας των μουσώνων

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Ερυθρά Θάλασσα: Νεκροί σε συμπλοκές με τους Χούθι - Αμερικανικό ελικόπτερο εκτόξευσε πύραυλο

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Οροθετήθηκε η πυρκαγιά στη Δυτική Αχαΐα - Συνεχής εγρήγορση λόγω ισχυρών ανέμων

19:37LIFESTYLE

Η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη με animal print μαγιό

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Καρέ καρέ η μυστική μεταφορά του Τραμπ με φορτηγό τροφοδοσίας από το «Air Force One» σε στρατιωτικό αεροσκάφος

19:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκαρισμένος ο Βραζιλιάνος παίκτης που βρέθηκε στο κενό πανηγυρίζοντας ακυρωθέν γκολ: «Ένιωσα όπως όταν πέφτεις από ψηλά όταν κοιμάσαι» - Το είχε πάθει κι άλλος παίκτης το 2014

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Έκρυβαν ναρκωτικά μέσα σε κουτιά με παιχνίδια και έφταναν στην Κρήτη με courier

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Η πυρκαγιά πιθανότατα ξέσπασε από το μοιραίο τροχαίο ατύχημα ηλικιωμένου

19:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Spotify βάζει «φρένο» στους AI καλλιτέχνες – Τι αλλάζει στις playlists

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Site 99: Η μυστική συμφωνία ΗΠΑ – Συρίας για την απομάκρυνση πυρηνικού υλικού του Άσαντ, ο προληπτικός βομβαρδισμός του Ισραήλ και η ιστορία της απόρρητης εγκατάστασης

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Αγανάκτηση στα Σφακιά: Συνεχείς διακοπές ρεύματος, ανησυχία κατοίκων και επιχειρηματιών

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Κομπότι - Ξεκίνησε κοντά σε παλιά χωματερή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Από πνευμονικό οίδημα και υποξία επήλθε ο θάνατος του αστυνομικού

18:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Ραζνάτοβιτς για την πρόταση Γιαννακόπουλου σε Γιόκιτς: «30 χρόνια δεν έχω ξαναδεί τέτοια προσφορά»

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η στιγμή της επίθεσης με 2 μαχαίρια σε αστυνομικούς φωνάζοντας «Allahu Akbar»

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ατύχημα με το ποδήλατο είχε ο πρωθυπουργός στα Χανιά

18:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πώς αξιολογούν οι Έλληνες την «Οδύσσεια» του Νόλαν; Τα ευρήματα της έρευνας της Κάπα Research

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο από cockpit αεροσκάφους καταγράφει την ένταση του σεισμού των 7,4R στην Κολομβία

06:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οριστική εικόνα για τον 15Αύγουστο - Τι δείχνουν τα μοντέλα GFS και ECMWF - Και μετά καύσωνας

17:22LIFESTYLE

Το μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν από την Ελλάδα για τα 150 χρόνια λειτουργίας του Lane Cove Public School στο Σίδνεϊ

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Η πυρκαγιά πιθανότατα ξέσπασε από το μοιραίο τροχαίο ατύχημα ηλικιωμένου

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Καρέ καρέ η μυστική μεταφορά του Τραμπ με φορτηγό τροφοδοσίας από το «Air Force One» σε στρατιωτικό αεροσκάφος

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Έφαγε ωμά στρείδια και κατέληξε με εγκεφαλική παράλυση - Πρώην πεζοναύτης ζει καθηλωμένος

07:34ΕΥ ΖΗΝ

Με πόσες ντομάτες καθημερινά μπορεί να μειώσετε τη συσσώρευση λίπους στο ήπαρ

18:50ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τήνος: Χυδαία επίθεση από άνδρα Ρομά στην Αφροδίτη Λατινοπούλου - Πώς αντέδρασε η ίδια

09:21LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ανακοινώθηκε ο νέος συμπαρουσιαστής του Δημήτρη Οικονόμου

20:12LIFESTYLE

Το τραγούδι που απέρριψε ο Βασίλης Καρράς και το έκανε τεράστια επιτυχία ο Χρήστος Δάντης

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος πετούσε το αεροσκάφος υπό την επήρεια μαριχουάνας - Δεκάδες τραυματίες από χειρισμό

07:24ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του 15Αύγουστου – Σοβαρή αλλαγή από την Πέμπτη λόγω συστήματος Ωμέγα Εμποδισμού

12:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις ενστόλων: Αυξήσεις έως 150 ευρώ - Αναλυτικοί πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα νέα ποσά αποδοχών

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Στο νοσοκομείο μεγαλώνουν δύο δίδυμα βρέφη - Αφαιρέθηκε η γονική εποπτεία από τη μητέρα και σταμάτησε να πηγαίνει να τα βλέπει

18:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συναλλαγές μέσω IRIS: Τι ισχύει για το «χαρτζιλίκι» και πότε φορολογούνται οι μεταφορές χρημάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ